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 Політика України
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Все про:Зеленський (2236) Мінгареллі (191)

 Я бачу дійсно добрі наміри, - Мінгареллі про зустріч Зеленського з послами G7

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що боротьба з корупцією є для нього пріоритетною.

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми оворили про боротьбу з корупцією – та обидва погодилися, що це має бути пріоритетом. Ми говорили про реформу системи правосуддя, і він запевнив, що це буде однією з ключових задач його уряду. Я чимало говорив про економічні реформи, і Олексій Гончарук (заступник глави ОПУ, - ред.), який брав участь у зустрічі, запевнив мене, що це буде пріоритетом, та розповів, що вони планують. Отже, я бачу справді добрі наміри. А тепер у них буде ще й інструментарій для втілення цих намірів – власна більшість у Верховній Раді. Тож ми маємо всі підстави сподіватися на прискорення реформ в Україні", - розповів Мінгареллі, відповідаючи на запитання, чи побачив він готовність проводити необхідні реформи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139856
 
 
 Топ коментарі
 
твоего петю боятся только казнокрады как он сам, потому что скоро пойдут за ним прицепом.
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Как же его запугал Порошенко. Мингарелли в себя не может прийти.
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Это вы, придурки зеленопые, боитесь Порошенко, смешно до колик просто.А как ваш зеленый дрыщ его боится, это просто катастрофа!)))))))
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твоего петю боятся только казнокрады как он сам, потому что скоро пойдут за ним прицепом.
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а дела за ролики возбуждают из-за смелости ?
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Дякуйло - это кликуха Зелемойского.

Из-за того, что он на все неудобные вопросы постоянно отвечает "Дякую".
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
21 июля 2019 г.
19 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников без участия сторон.
Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения и постановил включить материалы в рассмотрение дел по объектным фигурантам RZ11 , RB21.
В связи с получением судом дополнительных материалов по судебному производству от [лица не объявляется] суд назначил очередное заседание в рамках основного слушания с присутствием сторон на 27 июля 2019 года.

Наш комментарий.

1. Мы в шоке.... неужели мы тут ошиблись?
"Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп."
2. "В связи с получением судом дополнительных материалов..." - кто, что, сколько еще слил?!!!
14 июля 2019 г.
12 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда без участия сторон. В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения.
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости. Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату 30.08.2019 г.

В связи наличия заявления от [заявитель не объявляется] назначить специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны [лица не объявляется] на 19 июля 2019 года.

Наш комментарий

Во-первых Суд лихо копает До 30 августа первый список товарищей против которых, ко всем другим обвинениям, еще выдвинут обвинения по акту RICO в создании "преступной ассоциации" будет принят. Всего в списках суда таких около тридцати человек.
Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать. Мы не знаем куда ведет эта ссылка.

Во-вторых - " заявление от [заявитель не объявляется] по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны " - это полная неожиданность... Кто кому угрожал - это ОЧЕНЬ интересно. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html - много интересного!
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зачем ты постишь то, что прочитал, но не понял прочитанного ? )))))

там же ясно написано :

на виплати впливатимуть два фактори: особистість власника облігацій і дата їх купівлі.

Бенджамин (Бенито/ Бенцион/Вениамин) в пролёте ))))
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а выплачивать будут конфетами по-твоему?
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выплачивать будут деньгами.

но не всем.

беня и его фирмы в пролёте.

в суде не идиоты сидят и понимают, что в последний момент этот швейцарец чудил.
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я написал тебе про выплаты именно Бене? может ты сам это себе накручиваешь? не?
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кстати Петя с Леркой выплатят? не знаешь?
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В Лондоне действительно серьёзно. Быстрее всего Лера и барыга будут платить по решению украинских судов. Хотя может быть и Лондон доведёт дело до конца.
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не знаю, не было пока ещё такого никогда
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не так давно Мингарелли пэпу взахлёб расхваливал..не стоит доверять говорильне этого персонажа..
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Он прогибался перед действующим президентом. Человек старой закалки там, мало отличается от человека старой закалки здесь.
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Кста - "Добрыми намерениями выслана дорога в ад" (с)
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Добрыми намерениями сами знаете куда устлана дорога.
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благими намерениями догорога зели в ад.зелЯ кончит хуже яныка
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Сразу видно. что по одной методичке работают.
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Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли Источник: https://censor.net.ua/n3139856\\\\\\

Этот кекс из Италии?
Кексуй тогда образумлевать судей-присяжных за то шо парня приговорили ни за что. Вышвырнуть это существо до пересмотра дела.... Ах да, мы зависим от кредитов.... Ну тогда да, нижайше просим снисхождения и заглядываем в картер подаренному бусику(если они еще и подарили бусика то)
лицемеры-европитеки, слава Путину шо вас еще не бомбанул ракетами. А ведь может. И я лично только "за".(за то шоп наша ПВО не сбивала их)
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Первый получит срок Коломойский на которого ,криминальные дела подготовлены в суд.
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Из источников, близких (но не так, шоб очень) к штаб-квартире ЕС:
Стенограмма ключевого момента встречи Зеленского с послами G7::
Послы G7: - Господин президент, а что у вас написано на футболке?
Зеленский: - Добрые намерения.
Мингарелли: - Я вижу.
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это те намерения, которыми вымощена дорога в ад, где, собственно, он и находит чертей для баканова.
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Передайте, кто-нибудь, Мингарелли, высказывание одного итальянского богослова, эпохи позднего Средневековья - "Благими намерениями дорога в ад вымощена...".
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Так вот оно шо, Михалыч... Видно именно поэтому Петро Лексеич решил этой борьбой с коррупцией не заморачиваться. Шоб прямиком в ад не угодить...
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"Кому шо, а курці - просо...". Цікаво, якщо завтра Порошенко щезне, ти застрелишся, чи повісишся, з-за безвихіддя, що нема "улюбленої теми"?...
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Давай трохи не так... От коли "Порошенко застрелиться чи повіситься через безвихідь", тоді і "улюблена тема "пропаде.
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Вовка Борится с Коррупцией Я вижу действительно добрые намерения, - Мингарелли о встрече Зеленского с послами G7 - Цензор.НЕТ 7894 . Вовка живет на варованном бабле! Я вижу действительно добрые намерения, - Мингарелли о встрече Зеленского с послами G7 - Цензор.НЕТ 2886 Я вижу действительно добрые намерения, - Мингарелли о встрече Зеленского с послами G7 - Цензор.НЕТ 7152
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Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі назвав «рейдами» обшуки Служби безпеки України. Я вижу действительно добрые намерения, - Мингарелли о встрече Зеленского с послами G7 - Цензор.НЕТ 5468
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Новоизбранные депутаты из "Слуги народа" уже выходят на связь с депутатами российской Госдумы. Если вы, сторонники Зеленского, думаете, что это можно совместить с борьбой с коррупцией, то вы маленькие наивные дети. Основа "русского мира" - это коррупция и есть.
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Спросите у Кличко - он Вам расскажет об истинных "хороших" намерениях.
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Куда ведет дорога выложенная "действительно добрые намерения" надеюсь не забыли.
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Добрі наміри, якими вимощена дорога до пекла Я бачу дійсно добрі наміри, - Мінгареллі про зустріч Зеленського з послами G7 - Цензор.НЕТ 5774
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