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Все про:НБУ (466) заробітчани (233)

 Темпи зростання трудової міграції сповільнилися, - НБУ

Темп зростання обсягів переказів, які в Україні відправляють трудові мігранти, в 2019 році сповільнився. Це свідчить про уповільнення темпів трудової міграції за кордон.

Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".

"Водночас у цілому зростання грошових переказів сповільнювалося, що може свідчити про зниження інтенсивності міграційних процесів", — йдеться у звіті Нацбанку.

Там також вказали на зростання темпів надходження валюти в Україну під виглядом заробітної плати, що свідчить про розширення послуг аутсорсингу українськими ІТ-спеціалістами. Водночас витрати валюти українців на подорожі навпаки впали.

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"На відміну від експорту, зростання імпорту послуг сповільнювалося. Така динаміка визначалася насамперед уповільненням зростання імпорту за статтею "подорожі", що, серед іншого, зумовлено зменшенням витрат подорожніх", — повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, за останні п'ять років кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п'ять разів - з 300 тисяч до, приблизно, 1,5 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139853
 
 
 Топ коментарі
 
Это свидетельствует о том что просто семьями на ПМЖ уже уезжают...вот и нет смысла перводов для родственников в Украину! Идиоты бля!!!
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Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ

Ну, правильно. Люди заканчиваются.
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Темп роста объемов переводов, которые в Украину отправляют трудовые мигранты, в 2019 году замедлился. Это свидетельствует о замедлении темпов трудовой миграции за границу...

Нет, это свидетельствует о том, что мигранты забирают к себе своих жён, детей, родителей, и что переводить деньги в Украину уже больше некому.
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Та ото ж, заживемо ! Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 196
В то же время объемы валюты, которую украинцы тратят на путешествия, наоборот, упали.

нищает население вот шо
закінчилась епоха зубожіння
настала ера зебожіння
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У меня знакомые выехали в Польшу, держались столько времени, но плюнули после этих выборов.
На работе еще семейная пара собирается в сентябре в ту же Польшу.
Взрослая дочь там два года уже
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Мне кажется политика прошлой власти и этой по видимому и заключается в том. чтобы украинцев переселить из своей страны, а Украину заселить другим народом. Те кто переселяются этому способствуют.
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откуда тогда 62% проголосовавших на выборах Президента в 2019 году ? Ведь народ едет не на ПМЖ , а на работу , значит эти люди остались в списках избирателей. Штука в том , что в 2014 также проголосовало 62% избирателей на выборах Президента Украины.
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Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ

Ну, правильно. Люди заканчиваются.
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Это свидетельствует о том что просто семьями на ПМЖ уже уезжают...вот и нет смысла перводов для родственников в Украину! Идиоты ***!!!
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Это свидетельствует о том, поедать сцаловьиных лепешек, что, что бы вы не делали не идут дела... Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 5214
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ты карамельками не злоупотребляй, дупа слипнется или диабет как у твоего хозяина будет.
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Ти втішаєшь себе, що то тече ботокс з *уйла коли ти його смокчеш? Так і вважай. Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 4245
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кто в ЕС из украинцев может уехать на ПМЖ ? Брехня полная , тем более семьями.
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ПМЖ получают примерно через 5 лет ВНЖ, а получить ВНЖ - проще простого, хотя бы устроив ребенка в школу (принимают без вопросов). Не говоря уже если есть официальная работа.
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не спорю, но что-то не видно статистики по ПМЖ и на практике пока не слышал про ПМЖ в ЕС украинцев , может у вас инфа такая есть , то что слышу и вижу 95% приехали, поработали и уехали в Украину и за заработанное строят дома у себя дома , по факту , может планы другие , но факты такие
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В Украине такую статистику сложно вести, так как большинство стран не спешат уведомлять про это наши дип органы (да и наши дип органы не очень интересуются), Да и наши люди не спешат об этом сообщать. К тому же (если честно) большинство наших людей, даже проработав по году в Европе - даже не догадываются как на самом деле просто там легализоваться. Этим. к стати пользуются куча пройдох, выставляя космические цены за легализацию (получение ВНЖ / ПМЖ). А наши видя эти цены еще больше шугаются . думая что все очень сложно, раз так дорого .
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баран, а ну поедь и получи пмж, так вас там и ждут)))) ягоды пособирать или на стройках бетон помесить это пожалуйста, а гражданство хер вам, там своей ваты навалом
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Ещё бы. Такой хозяйственник и профессионал сел в первое кресло страны...
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Типа Порошенко хозяйственник или Януковича,с Бойко?Уже так нахазястаововали,что Украина разорилась
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Карл, Порох строил будки имени Карла, Карл Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 863
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Ещё Тигипко хозяйственник,пенсию поднял и свинтил с баблом
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это твоя мацковия рпазорилась , ленинградец
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Бахматю на днях разкудкудахтался...
Шо селяне уже не хотят работать за 50 баков в месяц...убегают в Польшу и Италию
Его бизнес в апаснасти!!! Срочно нужен закон о передаче селян новым баринам!)))))
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Надпись на выключателе: Кто последний будет улетать,- не забудьте выключить свет в аэропорту.
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Ну так я уже казав- Останні два місяці цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Ты когда уже под польским прокси появишься, балаболка?
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Т.е. ты трепло и не хозяин своим же словам, да? Понятненько!
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Тю. Я ж кажу- епоха бідності скінчилася, навіщо мені виїздити?
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А красиво таки звучит "темпы роста переводов замедлились"! Вроде, как и увеличились по сравнению с предыдущим периодом, но "замедлились",Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 114
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Темп роста объемов переводов, которые в Украину отправляют трудовые мигранты, в 2019 году замедлился. Это свидетельствует о замедлении темпов трудовой миграции за границу...

Нет, это свидетельствует о том, что мигранты забирают к себе своих жён, детей, родителей, и что переводить деньги в Украину уже больше некому.
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Це тому що переміг Зеленський,люди не поспішають від"їзжати,чекають на пизитивні зміни,якщо їх не буде у найближчи місяці,то поток піде знову.
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Ніхто туди не хотів,заставило життя по новому.Я до війни,до поросячої харі,отримував еквівалент 1000 доларів,і їхати було нікуди не треба,а тепер отримую 400,є над чим подумати.
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ага, то порошенко прийшов війною, окупував Крим та ордило, і зробив тобі 400 баксів власноруч.
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Моряків у полон в листопаді 2018 року окупантам здав Порошенко, віддавши незаконний наказ не стріляти у відповідь, що вказує про те що він міг вживати і інших заходів на руку окупантам.
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А міг і не вживати. кацапорилі розстріляли наші кораблі. Вважаєш, треба було стріляти у відповідь і загинути всім морякам, бо після відкриття вогню у відповідь кацапня б зовсім понищила всіх. Так?
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Посылать моряков через воды контролируемые ФСБ и ВМФ РФ было целенаправленно сдать моряков в плен
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В мене також було 3000$ , а зараз і 1000$ рідко виходить.... Але Порох тут ні до чого.....Україна кілька років, до 2014р , котилася в прірву, донецький ********, за кілька років, "потягнув" річний бюджет держави.... рано чи пізно обвал мав статися
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А хто при Янику 1000 баксів мав? От мені дуже цікаво... При Ющі 1000 баксів у Києві багато хто мав, у мене 1200 було. Але при Янику я отримував у баксах десь стільки ж як і зараз - трохи більше, ніж ти зараз))
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в мене ЗП була 700 та пенсія 400.....зараз та сама робота ЗП-300 іі пенсія 350..на 450 баксів полиняв..але кпівельна спроможність приблизно на тому рівні
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Ті, хто зеленського обирав, нехай в Україні і сидять - насолоджуються процесом, так би мовити. А то зеленському ще принаймні пару років покерувати треба, чого ж його обирали, щоб потім по закордонах сидіти? Нє нє нє.
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конечно замедлились трудоспособные с головой выехали через несколько лет подрастет следующая смена одни пенсы с чинушами кровосисями останутся
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И это логично, поскольку количество трудоспособного населения Украины не бесконечно, и когда мигрируют все, то темпы роста будут равны нулю. И это будет поводом для радости, поскольку миграция завершится выездом ВСЕХ.
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А де Василь Рибніков ? Сьогодні ж п'ятниця? Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 7385
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может в отпуске?
ну не эмигрировал же надеемся? ))))))
а может...еще ж не вечер?
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Праклятый Зеленский, шта ты наделал?!?! Развалил страну полностью....
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Темп роста объемов переводов, которые в Украину отправляют трудовые мигранты, в 2019 году замедлился. Это свидетельствует о замедлении темпов трудовой миграции за границу.

Не так. Это может свидетельствовать о чем угодно:
- о замедлении темпов трудовой миграции за границу;
- о сокращении доходов гастарбайтеров;
- о том, что народ поразбредался по курортам перед осенними работами;
- о том, что гастарбайтеры забили на Украину и заточились оосноваться за бугром и т.п..
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/// Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 2326
В последнее время в Польше отмечается резкий рост числа украинско-польских браков, это связано с растущим числом мигрантов с Украины и их устойчивой ассимиляцией в соседней стране, заявил демограф Петр Шукальский.
«В последнее время резко выросло число браков между гражданами Польши и Украины», - приводит его слова «Радио Польша».
Шукальский отметил, что за два последних года число браков граждан Польши с гражданами других государств выросло с 3,5 тыс. до 4,7 тыс., то есть почти на 38%.
Число же польско-украинских браков выросло с 1 тыс. до 3 тыс. т.е в 3 раза.
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Ессесно. Украинцы женятся на полячках. Поляки же в Германии и Англии.
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//// Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ - Цензор.НЕТ 1763, угадали!
Чаще всего поляки среди иностранок выбирают в жены украинок (892), россиянок (97) и белорусок (91), а польки - британцев (675), немцев (422), итальянцев (239) и украинцев (224).
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ну и где там тогда миллионы , это на уровне статистической погрешности , как уезжал определённый процент , так и уезжает, разве что мацковское направление поменяли на ЕС и слава богу
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это цитаты из статьи (редакция (я)))) ответственности не несет )))))
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Поляки в основном женятся на украинках. Полячки зачастую пренебрегают иностранными мужчинами, украинцами в том числе.
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Ну не совсем. В статье было сказано, что 80% браков - поляк и украинка.
Тут семьи наглухо патриархальные, а без хорошего знания языка сложновато грамотно ездить по ушам, которыми, как известно, любят женщины. Ну и денег у большинства наших здесь не то чтобы много, жилья своего нет... кто пойдёт за бесправного бомжа?
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Я бы сказал что в Польше семьи патриархальные,вопрос не в деньгах,а в украинском менталитете у мужчин,отношение к девушкам хуже,чем у поляков,манеры другие и интересы,вообще лучше выбирать спутника жизни из подобной среды которая тебе привычна
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Петя ушел и все становиться на свои места.
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тумбалалайки под забугорными флажками верещат о любви к двухтуровому на расстоянии. Возвратиться из забугорья и помочь двухтуровому строить светлое будущее не желают. Чуйка.
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Вот подлецы прямо 2 месяца назад выехали и не возвращаются.
Да они и не голосовали толком ни за кого.
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сидящие здесь годами тумбалалайки уверены что украинцы читать не умеют. А если умеют то прочитанного не понимают. И они с утра до ночи растолковывает украинцам украинские же статьи словами раши тудэй.Трусливы на удивление: сказать что то неодобрительное о украинофобах из своих хренландских правительств-никогда.
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Это свидетельствует о том, что люди там остаются на ПМЖ и не собираются возвращаться. У меня у кума дочка в Польше собирается квартиру покупать, так что навряд ли она будет слать деньги в Украину.
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Конечно замедлились! Выборы кончились-коррупции нет, трудовой миграции нет, экономика растет -ляпота! Все это было так давно - при "фашистской хунте Порошенко".
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Замедлились, потому что осталиь те кто за бугром никому не нужны!
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Да часть заробитчан уже переехала на ПМЖ !!!!
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У вас уже рай? наступил даже быстрее чем Хйуло своим обещал - круто!, вот ЗЕ, вот маладес
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Чтобы показать своим ватникам, что на мацковии население якобы не вымирает, карлики раздают паспорта и гражданство всем подряд , главное цифру озвучить , а кто за этой цифрой - узбек или таджик не знающие языка в виде " джамшутов", всё равно - главное укусить украинцев из-за уменьшения населения Украины
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Потрошенко так потрошив країну, що всі встигли виїхати до кінця минулого року. Якщо Потрошенка закинути окупантам може і він і поросії такі рехформи проведе і звідти люди протікають, а їх військові нам у полон будуть здаватись.
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как там в Ленинградской области , небось дожди каждый день , фантаст ленинградский ?
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На вашу думку саме через Порошенка більшість країни зараз за рискою бідності чи все-таки через війну?))
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На дороге М09 Львов - Рава Русская ввели ограничение скорости до 60 км в час.
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Все выехали., вот и замедлилось., выезжать больше не кому.
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И нахрена деньги переводить если можно семью перевезти?
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Звичайно, вже 3-й місяць як кінець епохи бідності)))
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Откуда тогда 62% , проголосовавших на выборах Президента в 2019 ? Ведь народ едет временно , то есть в списках избирателей остаётся . Фокус в том , что в мае 2014 также проголосовало 62% на выборах Президента Украины . " Все уехали" , а процент такой же , техническая неувязка , ленинградцы
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Це ж треба до такого доперти:
зниження темпів приросту надходження грошей від заробітчан свідчить не про те, що вони більше стали користуватися "перевезенням готівки", чи "приватним імпортом", не про зменшення темпів економічного (та "зарплатного") зростання за кордоном, не про те, що українські арбайтери поступово втрачають зв'язок з Україною, і навіть не про те, що у заДунай стало виїздити менше українців, а саме про те, що "еміграція зростає не так швидко, як раніше", чи "як того хотілося б" реформаторам гідності і їм доведеться переглянути плани бюджетних надходжень.
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Так вони по переказам міграцію вичисляють....Через НБУ !!!
А казали,в нас десь міграційна служба є.
Темпи зростання трудової міграції сповільнилися, - НБУ - Цензор.НЕТ 9105

А це -Державна служба статистики України
Темпи зростання трудової міграції сповільнилися, - НБУ - Цензор.НЕТ 1110
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Молодежь уехала. Теперь собирают документы 40-60- летние, ибо теперь точно надеждам пи...ц.
ПТУшники наруководят..
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Ты идиот?До этой ситуации Украину довели барыги и воры всех мастей
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Еще в конце 90-х бытовала поговорка - из безвыходного положения всегда имеется один выход. Борисполь, терминал D.
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Остались старики, дети и батраки, которым нужно обрабатывать прихоти депутатов,их семьям,родственникам,их помощников и их семьи, кумовей,братьев и сестер,сватов и тд и тп.
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Считать миграцию через денежные переводы может только в нашей стране НБУ, народ просто тупо выезжает семьями на ПМЖ. Так кому перечислять деньги? Тут же статья в Цензоре сколько наши приобрели в Польше жилплощади: https://biz.censor.net.ua/news/3139880/ukraintsy_priobreli_v_polshe_110_tysyach_kvadratnyh_metrov_nedvijimosti , может сделаем выводы?
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А скоро бояре будут голые, некому будет на них батрачить.
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рост продолжается, но темпы замедляются.
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