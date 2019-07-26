 Темпи зростання трудової міграції сповільнилися, - НБУ

Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".
"Водночас у цілому зростання грошових переказів сповільнювалося, що може свідчити про зниження інтенсивності міграційних процесів", — йдеться у звіті Нацбанку.
Там також вказали на зростання темпів надходження валюти в Україну під виглядом заробітної плати, що свідчить про розширення послуг аутсорсингу українськими ІТ-спеціалістами. Водночас витрати валюти українців на подорожі навпаки впали.
"На відміну від експорту, зростання імпорту послуг сповільнювалося. Така динаміка визначалася насамперед уповільненням зростання імпорту за статтею "подорожі", що, серед іншого, зумовлено зменшенням витрат подорожніх", — повідомили у Нацбанку.
Нагадаємо, за останні п'ять років кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п'ять разів - з 300 тисяч до, приблизно, 1,5 млн.
В то же время объемы валюты, которую украинцы тратят на путешествия, наоборот, упали.
нищает население вот шо
закінчилась епоха зубожіння
настала ера зебожіння
На работе еще семейная пара собирается в сентябре в ту же Польшу.
Взрослая дочь там два года уже
Ну, правильно. Люди заканчиваются.
Шо селяне уже не хотят работать за 50 баков в месяц...убегают в Польшу и Италию
Его бизнес в апаснасти!!! Срочно нужен закон о передаче селян новым баринам!)))))
Нет, это свидетельствует о том, что мигранты забирают к себе своих жён, детей, родителей, и что переводить деньги в Украину уже больше некому.
ну не эмигрировал же надеемся? ))))))
а может...еще ж не вечер?
Не так. Это может свидетельствовать о чем угодно:
- о замедлении темпов трудовой миграции за границу;
- о сокращении доходов гастарбайтеров;
- о том, что народ поразбредался по курортам перед осенними работами;
- о том, что гастарбайтеры забили на Украину и заточились оосноваться за бугром и т.п..
В последнее время в Польше отмечается резкий рост числа украинско-польских браков, это связано с растущим числом мигрантов с Украины и их устойчивой ассимиляцией в соседней стране, заявил демограф Петр Шукальский.
«В последнее время резко выросло число браков между гражданами Польши и Украины», - приводит его слова «Радио Польша».
Шукальский отметил, что за два последних года число браков граждан Польши с гражданами других государств выросло с 3,5 тыс. до 4,7 тыс., то есть почти на 38%.
Число же польско-украинских браков выросло с 1 тыс. до 3 тыс. т.е в 3 раза.
Чаще всего поляки среди иностранок выбирают в жены украинок (892), россиянок (97) и белорусок (91), а польки - британцев (675), немцев (422), итальянцев (239) и украинцев (224).
Тут семьи наглухо патриархальные, а без хорошего знания языка сложновато грамотно ездить по ушам, которыми, как известно, любят женщины. Ну и денег у большинства наших здесь не то чтобы много, жилья своего нет... кто пойдёт за бесправного бомжа?
Да они и не голосовали толком ни за кого.
зниження темпів приросту надходження грошей від заробітчан свідчить не про те, що вони більше стали користуватися "перевезенням готівки", чи "приватним імпортом", не про зменшення темпів економічного (та "зарплатного") зростання за кордоном, не про те, що українські арбайтери поступово втрачають зв'язок з Україною, і навіть не про те, що у заДунай стало виїздити менше українців, а саме про те, що "еміграція зростає не так швидко, як раніше", чи "як того хотілося б" реформаторам гідності і їм доведеться переглянути плани бюджетних надходжень.
А казали,в нас десь міграційна служба є.
А це -Державна служба статистики України
ПТУшники наруководят..