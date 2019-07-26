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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдума (330) Слуга народу (167) Слуцький Леонід (1)

 Деякі представники блоку Зеленського в Раді вже вийшли з нами на зв'язок, - депутат Держдуми РФ Слуцький

Деякі обрані депутати від "Слуги народу" в новій Верховній Раді вже вийшли на контакт з депутатами російської Державної думи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це в п'ятницю на пресконференції повідомив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

За його словами, відновлення контактів Ради і Держдуми "залежить від доброї волі передовсім представників парламентської більшості". "Поки багато в чому для нас це "чорний ящик", - продовжив він. - Але, не називаючи імен, скажу, що деякі з них вже вийшли на зв'язок і вже ми з ними починаємо працювати".

"Я маю на увазі саме блок Зеленського", - додав Слуцький.

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"Дуже і дуже хотілося б сподіватися, що найближчими місяцями ми відновимо - не загадувати, в якому масштабі - системну співпрацю з Верховною Радою", - резюмував російський депутат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139847
 
 
 Топ коментарі
 
Зашибись, зебіли задоволені?
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пепа постійно тримав зв'язок з куйлом..в тому числі і через мертвячука..ви багато знаєте про що там домовлялись..?
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ну ви же обрали кращих за попередніх!!!
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я свято демократії ігнорую з 2014 року..а обирав народ, якому дещо набридла професійна бидло-еліта, що грабує країну третій десяток років, прикриваючись різноманітними гаслами..
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гуано кто вась-вась с коцапами, и кто покрывает это
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Уже начали Деякі представники блоку Зеленського в Раді вже вийшли з нами на зв'язок, - депутат Держдуми РФ Слуцький - Цензор.НЕТ 1213 Но отсутствие переговоров означает или то, что ты намного сильней и атакуешь (зачем мне переговоры, я и так возьму все, что мне нужно), или что занял выжидательную позицию, то есть заморозка текущей ситуации на неопределенное время. Ну и в целом тут много зацикленных людей, которые или за интерес пишу комментарии, или по жизни зацикленные - с ними никому не нужно вступать в дискуссию - это бесполезно. Независимо от того, кого они поддерживают. Логика нормального человека: если не нравится Василий, но Василий хорошо покрасил забор - значит, Василий хорошо покрасил забор. Логика зацикленного человека: если Василий не нравится, значит по определению все, что он делает или хочет сделать - га...о.
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мля, я так и знал... зебики щас будут утверждать что суть пекреговоров в том что коцапы что-то уступят нам. ага, держи карман шире
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А твой уровень интеллекта сразу виден в том, что ты веришь словам рашка ТВ и депутатам госдуры рашки!
Ой ржу не могу!!!!!
Ты бы лохушка ватная из Ольгино так не палилась бы!
У нас в Украине им никто не ВЕРИТ! Кроме конченой прорашинской ваты!
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твой уровень интеллекта виден что ты веришь зеле )
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тасс уполномочен заявить: сегодня , 02 февраля 1943 года, часть депутатов верховного совета ссср по правительственной вертушке поговорила с депутатами рейхстага Германского рейха.
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А работало посольство СССР в Германии, а качал СССР через Германию нефть, а ездили немцы выступать на соревнованиях в СССР, а может война шла только в отдельных районах Брестской области, а по остальным направлениям был безвиз, может Гитлер и Сталин в 43-м встречались в Лондоне при посредничестве Черчилля? Если бы так было сейчас, тогда предложение о переговорах действительно было бы зрадой. Но сейчас совсем не так, как тогда.
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а чи не це було одним з закидонів повередній владі? Разом з торгівлею на крові? То що на що ми поміняли? Цим, новообраним ще й лікнеп треба влаштовувати
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Так , Слуцкий, фамилии пароли явки
В УКРАИНЕ ВСЕМ ПРЕДАТЕЛЯМ ГИЛЯК ХВАТИТ
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Да-да. У нас тут уже столько народа перевешали.. Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 6145
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Те, кто полагает, что деоккупации захваченных территорий от Путина можно будет добиться в результате:
- мирных дипломатических переговоров;
- введения (расширения, ужесточения и т. п.) антироссийских санкций;
- замораживания активов путинских олигархов или его самого на Западе («наложение ареста на награбленные триллионы»);
- или другими подобными невоенными действиями,
питают глубочайшие иллюзии.
Лица, полагающие, что Запад (его лидеры, правительства западных стран) будут ради интересов Молдовы, Грузии, Украины «таскать каштаны из огня», то есть вступят в военную конфронтацию с Россией, одной из двух крупнейших ядерных держав в современном мире, не вполне адекватны.АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ
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щас зебики расскажут что это для переговоров как коцапы будут возвращать что-то, ведь достаточно переговорить, и коцорылые все отдадут...
а на деле что они там наработают с коцапами, бульдозером не разгребешь
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В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное. Сначала цитата из нашей статьи "Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а)."
Причины выдвижения Баканова на должность первого зама\возможно главы СБУ в общем две ....вторая - взять под контроль денежные потоки ... У милых клоунов заканчиваются деньги. И г-н Коломойский ничем помочь им не может ибо у него они закончились еще раньше
( суды ныне дороги)... Отсюда скорость, поспешность и ошибки в ювелирных делах вскрытия государственного механизма, про которые речь далее."

Ключевые слова тут - "кончаются деньги" Именно это, а не что иное определяет "политику" нынешнего Президента.
У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Найдены новые спонсоры для дальнейшего финансирования - Пинчук, Тарута и К. Снятие "экономической блокады Донбаса" увязывается с возвращением отобранных у них предприятий на оккупированных территориях. Взамен - деньги на выборы и лояльность части будущих мажоритарных депутатов в следующем парламенте.

После того, как Зеленский и К получат контроль над бюджетными деньгами и эти "союзники" будут спокойно выброшены на помойку.
У Зеленского нет друзей, только сообщники и подельники.
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Извиниться за зашкваренных ихтамнетов - успели ?
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Бывший украинский президент Петр Порошенко, пользуясь служебным положением, использовал свой судоремонтный завод «Кузница на Рыбальском» как фирму-прокладку для выкачивания денег из госбюджета - путем получения оборонных заказов от подчиненного ему же Министерства обороны.
Об этом в эфире «24 канала» рассказал ведущий авторской программы, экс-нардеп от «БПП» Сергей Лещенко.
По словам журналиста, за все годы президентства Порошенко его завод получал заказы на изготовление военной техники от Министерства обороны Украины, однако самостоятельно никакую продукцию не производил, паразитируя на работе других оборонных предприятий.
«Привлечение завода Порошенко позволяло ему наваривать себе комиссионные чаевые. Но во времена Порошенко коррупционные схемы доходили до маразма, когда «Ленинская кузница» (название завода до 2017 г. - прим. ред.) использовалась не только как прокладка для закупки работ по ремонту кораблей, но и других военных заказов.
Это четко видно на примере Киевского бронетанкового завода, производителя бронемашин БТР-3 ДА по полному циклу, основным заказчиком которых является департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны - тот самый, который был напрямую подчинен Порошенко.
При заключении договоров по производству бронетехники департамент был вынужден удовлетворять аппетиты Порошенко и навязал Киевскому бронетанковому заводу соисполнителя - завод «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту», - пояснил Лещенко.
Объяснялось такое «сотрудничество» тем, что предприятие Порошенко якобы поставляло Киевскому бронетанковому заводу запчасти к военной технике, которые «Ленинская кузница», на самом деле, никогда не производила, а только перепродавала по завышенной в 4-6 раз цене.
Журналист отметил, что стоимость таких закупок для принадлежащего государству Киевского бронетанкового завода составила 90 миллионов гривен в 2016 году и значительно превысила данную сумму в 2017-2018 годах. При этом, несмотря на отказ предприятия согласовывать «Ленинскую кузницу» соисполнителем заказа, департамент Минобороны заставлял госпредприятие подписывать необходимые контракты.
Лещенко уточнил, что таким образом наценка на продаваемые заводом Порошенко запчасти составляла целых 500%.
«При рыночной стоимости БТР около 10 000 000 гривен стоимость при договорах с Минобороны составляет 37 500 000 гривен. А разница в стоимости - это и есть коррупционные «чаевые», обоснованные всяким бредом - оплата за авторское сопровождение или завышенная стоимость импортных комплектующих, цена которых не рыночная, а берется из таможенной декларации поставки, которая делается оффшорными компаниями», - отметил он.
Также стало известно, что бывший украинский президент зарабатывал на экспорте украинской военной техники в государство Мьянма, опять же с помощью своих компаний-прокладок.
«Первый раз навар делается при заключении договора, в котором государственный спецэкспортер установил ставку комиссионного вознаграждения 22%.
Второй раз навар делается, когда, вопреки Гражданскому кодексу Украины, комиссионер ГК «Укрспецэкспорт» заключил агентские договоры с компаниями-нерезидентами. А это - оффшорные фирмы, связанные с самим спецэкспортером. Это - увеличение цены еще на 31%.
Это увеличило стоимость БТР суммарно на 53%. Ну и результат - эта стоимость является неконкурентной, что делает невозможной продажи на внешние рынки и ограничивает производственные возможности Киевского бронетанкового завода», - резюмировал Сергей Лещенко.
В заключении журналист отметил, что данные махинации должны быть расследованы с приходом нового главы Генеральной прокуратуры Украины.
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сьірьожа лещенко сказал? тухляк, писши исчо
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досить бла-бла з мєтодічєк фсб та пропарашинських ЗМІ!!! виродки! ФАКТИ ДЕ??? Задовбали своїми лайнофейками з Бєніної помийної ями...
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Кажется эту фигню уже проходили Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий - Цензор.НЕТ 3197 Или вы верите кремлевским брехунам?


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и в чем брехня, или своим глазам не верить
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Сейчас понесется гавно по трубам, только потому что представитель страны-агрессора там что-то сказал, и все ему сразу безусловно верят.
А самое смешное, порохоботов ВООБЩЕ НЕ ПАРИТ что заЖИДтя Мертветчука из Москвы вообще не вылазит, там все гуд, нормал.
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Та нам хватит того что за бредни рассказали Богдан с Разумковым...
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Просветите общество ЧТО и КОГДА они что-то там сказали.
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Потому что он был единственным каналом связи Пети с ******. Ну честно, Петя сам так сказал.
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Почему не посажен за 2 месяца президентства патриота Зеленского?
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Задай вопрос куму Пети ґенпрокуґору Юґику. Он у нас дела возбуждает или не возбуждает, короче крутит как цыган солнцем.
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Да ладно. Опять кто-то виноват. Бла-бла-бла обо всем, на всех и на все.
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нехай це "парить" твого Зєлєбєніного торчка!!!!Бо саме до нього зараз твої висери!!!
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а вас это парит? почему зеля его не посадит как обещал
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ЫЫЫ ))) Ну да , ну да . Никому не верю , а вот именно этим "дебидаммля" верю всецело и однозначно .))) сруцкие мастера по говно вбросам . Чего только стоит " Зе - агент кремлядей" и прямо вот сейчас "ляжет" под парашу ... Не ложится , ***** ))) У меня перед выборами знакомые эту туфту блеяли . Теперь прячутся , чтобы не отвечать за свой бред .)))
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Витася, ты зесопли глотай медленно шоб не подавиться.
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зебобики,отмазаться ,говоря что тут кацап соврал,не получится - если даже убрать просепарские зеуказы - не стрелять,мост,вопрос мови на очереди,то сразу вспоминается,что зешобла разродилась признанием о звонке зели пуйлу,только после того,как письков об этом обьявил)
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Вот это спалили Петю, оказывается он просепарские Минские договоренности подписал.
А про "особый статус" Донбасса проголосованный зРадой НИЧЕГО не хочешь сказать?
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ЗЕбил ты и в самом деле тупоголовое мясо или прикидываешься?
не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать".
"Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.
"Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим - не будем загадывать, в каком масштабе - системное сотрудничество с Верховной радой", - резюмировал российский депутат.
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Ні, це точно перемога, мої вітання... сибір чекає на таких переможців як ти.
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У-ха-ха!!! Истерически ржу с Зеизбирателей, куда же вы, иуды, затянули многострадальную нашу Украину...
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Ви всьо врєті! Какіє ваши доказательства? Так, зебіки?
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оооо..."брати" лайна підкинули...аби зрада наразі закипіла з новою силою...А то що б було про що на кривому каналі верещати...путлєровські шістки стараються на всю катушку аби хАхли чубилися...
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І що ж він не називає призвища?
Цапський фейк.
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Скоро порохоботы будут обсасывать то, что киселев сказал. Или скабеева-сливной бачок.
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Бред. От первого до последнего слова. Порохатые было заскучали, кругом сплошная зрада, но "братья" подкинули дерьмеца на вентилятор...Без потроха и мертветчука не обошлось.
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Может и киздеж от Слуцкого, а может и нет. Учитывая, сколько ватников прошло по зебильному списку и мажоритарке. Только те, кто на слуху: Дубинский (друг Шария-Портнова, с родственниками в лугандонии), Бужанский (сталинист-антимайдановец), Куницкий ( с израильским паспортом, любитель потусить на Параше), клуша из Житомира (бывшая Жоппоблоковка, сомневающаяся в терроризме лугнадонцев), да и самого младорыга Разумкова не стоит забывать. И это только те, кто сразу пришел на ум. А сколько их там еще? И сколько раскроется?
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треба осики на Хрещатику садити...Бо тільки ці дерева витримають тіла зрадників України, бо саме зараз це і роблять ***********...лягають під Х*йла...
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