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Все про:МВФ (553) Гройсман (3537) Тарифи на газ (136)

 Шанси того, що МВФ відмовиться від вимоги про ринкові ціни на газ для населення, мінімальні, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не вірить, що Міжнародний валютний фонд відмовиться від вимоги про введення в Україні ринкових цін на газ для населення.

Про це прем'єр сказав в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вдасться цей пункт зняти, я буду тільки радий. Я не вірю ... Шанси, що цю вимогу буде знято, на мій погляд, мінімальні. Якщо вдасться, це буде позитивно", - заявив він.

Гройсман додав, що ніколи не виступав за підвищення тарифів.

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"Я ж не самовбивця. Я не хочу підвищення тарифів і не хотів ніколи", - сказав прем'єр-міністр. Він зазначив, що пішов на це непопулярне рішення, щоб не допустити кризу в країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139845
 
 
 Топ коментарі
 
Грося, сделай лицо проще, ни кто тебе денег больше не даст!
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Ни ипёт . Зеля сказал , что будет дешевле.
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Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман, в какой стране рыночная цена на газ для населения, если в каждой стране цена разная? В каждой стране свой рынок и своя рыночная цена. Благодаря твоим стараниям Украина самая бедная страна в Европе и цена на газ для населения должна быть самой низкой. Задолбал своим умным видом !!!Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1034
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Грося, сделай лицо проще, ни кто тебе денег больше не даст!
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а ему уже и не нужно, пусть зебоба парится Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1989
как мы будем мерзнуть Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 47
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Дааа?
А это козырь. Зеля скажид шо попередники залезли в кабалу и т.д.
Хотя.... хотя иначе - дефолт(Соскин высрал еще давно шо вот-вот дефолт), Яценюк вроде вырулил(гы-гы - папередник сделал хорошо)
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Самое интересное, что так может случиться на самом деле.
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Придётся Гройсману тогда разницу из своего кармана покрывать. Эх, не миновать ему назад на базар вернуться...
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O как. А Квартал-95 обещал конец эпохи бедности.
Кому верить ?
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Если брать долги под 20% годовых, то шансов вообще нет.
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Ну так дайте рыночную цену.Простая задачка для идиота с купленным дипломом - стоимость добычи газа в Украине 2000гр,какова должна быть стоимость продажи этого газа населению,которому этот газ по конституции принадлежит?
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так пусть население его само и добывает по себестоимости
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Мнение потрохоботской гниды меня не интересует,инах.
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вартість повинна бути така сама, як в Польщі, в Чехії, в Словаччині, в Румунії..., короче, як в сусідів.

Щоправда, совковий ватник цієї істини не зрозуміє, бо економіку він вивчав лише марксистсько-ленінську. Тобто, і диплом в нього, вважай, "кплений", який не котирується в Європах.
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а есть вообще какая-то экономически обоснованная цена на газ...именно для населения?
не со слов Навтогаза или как бы требований МВФ...а чисто математика))))
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нарид в двух березках путают
наперсточники
тут капитализм тут камунизм(феофания, компенсация жилья, предост. служебного, авто с вод. за счет пересичного и тд.)

а вы о цифрах - они берут по потребностям
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(а в скобочках - жадности и жлобства) правильно?
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а если мвф на х-й послать ?
зарплаты у нас не рыночные
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Не откажется конечно. Платить надо как в любой развитой стране, а то что зарплаты никакие, это не проблемы МВФ.
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Люди вместо того, чтобы тратить деньги на внутреннем рынке, что хорошо, как для покупателя, так и для продавца платят завышенную цену монополисту, чтобы собрать денег на раздачу долгов и процентов МВФ за кредиты, которые были неизвестно как и кем взяты и на что потрачены. А, ну и маме Коболева, конечно же нужно...
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Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман, в какой стране рыночная цена на газ для населения, если в каждой стране цена разная? В каждой стране свой рынок и своя рыночная цена. Благодаря твоим стараниям Украина самая бедная страна в Европе и цена на газ для населения должна быть самой низкой. Задолбал своим умным видом !!!Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1034
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гнойеый подонок пытаентся оправдаться за свой мыролюбный реформизм.
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С дарственной надписью «Не о том думаешь» П.Порошенко прислал В.Гройсману картонную коробку из-под конфет «Рошен», освободившуюся после вывоза личных вещей из Администрации президента.
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ну так Зе ж жартував. тим паче он вам ничего (лохам) не должен!
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Кинули косточку перед выборами...понизили немного цену, а теперь можно и повысить, ссылаясь на мвф!!!!!
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ну сам сказал : "рыночные"(140баксов +-)....а твои цены пока - ротердам-йоганесбург-чита- пекин-ашгабат-кадыров-розенблат...
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