 Шанси того, що МВФ відмовиться від вимоги про ринкові ціни на газ для населення, мінімальні, - Гройсман

Про це прем'єр сказав в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вдасться цей пункт зняти, я буду тільки радий. Я не вірю ... Шанси, що цю вимогу буде знято, на мій погляд, мінімальні. Якщо вдасться, це буде позитивно", - заявив він.

Гройсман додав, що ніколи не виступав за підвищення тарифів.

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"Я ж не самовбивця. Я не хочу підвищення тарифів і не хотів ніколи", - сказав прем'єр-міністр. Він зазначив, що пішов на це непопулярне рішення, щоб не допустити кризу в країні.