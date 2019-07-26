 Шанси того, що МВФ відмовиться від вимоги про ринкові ціни на газ для населення, мінімальні, - Гройсман

Про це прем'єр сказав в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо вдасться цей пункт зняти, я буду тільки радий. Я не вірю ... Шанси, що цю вимогу буде знято, на мій погляд, мінімальні. Якщо вдасться, це буде позитивно", - заявив він.
Гройсман додав, що ніколи не виступав за підвищення тарифів.
"Я ж не самовбивця. Я не хочу підвищення тарифів і не хотів ніколи", - сказав прем'єр-міністр. Він зазначив, що пішов на це непопулярне рішення, щоб не допустити кризу в країні.
как мы будем мерзнуть
А это козырь. Зеля скажид шо попередники залезли в кабалу и т.д.
Хотя.... хотя иначе - дефолт(Соскин высрал еще давно шо вот-вот дефолт), Яценюк вроде вырулил(гы-гы - папередник сделал хорошо)
Кому верить ?
Щоправда, совковий ватник цієї істини не зрозуміє, бо економіку він вивчав лише марксистсько-ленінську. Тобто, і диплом в нього, вважай, "кплений", який не котирується в Європах.
не со слов Навтогаза или как бы требований МВФ...а чисто математика))))
наперсточники
тут капитализм тут камунизм(феофания, компенсация жилья, предост. служебного, авто с вод. за счет пересичного и тд.)
а вы о цифрах - они берут по потребностям
зарплаты у нас не рыночные