EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  8974  57
Все про:Зеленський (2227) ОДА (633) Одеса (1997)

 Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської обласної державної адміністрації та звернувся до людей по пораду, кого обрати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент написав у Facebook.

"Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п'ять претендентів. Що скажете про цих осіб?" - написав він.

Зеленський вказав претендентів і додав короткий опис до кожного з них:

  1. Андрій Андрейчиков, 41 рік.
    Має вищу освіту за фахом "Правознавство". У минулому – керівник низки підприємств. З 2016 року – керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів".

    2. Тетяна Петракевич, 37 років.
    Психолог за освітою, слухачка Української школи політичних студій. Громадська активістка, волонтерка, підприємець, засновниця та директор одеської "Відкритої європейської школи".

    3. Ольга Квасніцька, 44 роки.
    Юрист за освітою, пише докторську дисертацію. Мама чотирьох дітей. Депутат Одеської міськради. Має досвід управління компаніями. Наразі викладає в Національному університеті "Одеська юридична академія" та є головою благодійного фонду "Французький бульвар".

    4. Максим Куций, 36 років.
    Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському секторі, наразі – власник і директор інвестиційної компанії.

    5. Максим Болдін, 44 роки.
    Кандидат юридичних наук. Громадський діяч, депутат Одеської міської ради V скликання, свого часу очолював її юридичне управління. Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківалов програв вибори кандидату від "Слуги народу" рестораторові Леонову

Зеленський назвав пятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА 01

Читайте також: В Одесі обшукують приміщення райсуду: під підозрою суддя, який заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139843
 
   
 Топ коментарі
 
Саакашвили давай,его русские шавки боятся,у нечести от его вида истерика
 показати весь коментар
 
Саакашвілі має досвід управління військовими з'єднаннями як Головнокомандувач, він розуміє що таке армія, поліція і як вони можуть діяти та протидіяти агресору, він має досвід протистояння з путіним, успішного протистояння! І якщо путін нападе на Одесу, то я більше вірю в те що Саакашвілі зможе захистити Одесу своїми зв'язками в Вашингтоні, ніж в те що Хомчак з Зеленським зможуть вибудувати ефективну оборону міста!
 показати весь коментар
 
выборы закончились - андрейчикова в кресло посадят).. зебилам же скажут - "по конкурсу" Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 7141
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Саакашвили давай,его русские шавки боятся,у нечести от его вида истерика
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Карлссона от варенья моторчик в дупе слипнулся.
 показати весь коментар
 
 
Всі кандидати погані для Одеської області, всі цивільні, всі не мають розуміння військової обстановки, всі не можуть бути самостійними в прийнятті рішень! Це не кандидати, це похоронна команда для Одеської області! Тільки Саакашвілі, тільки хардкор!
 показати весь коментар
 
 
согласен со всем,кроме последнего предложения...этот исаака утопит область быстрее всех,бо уже опытный,на примере грузии.
 показати весь коментар
 
 
Саакашвілі має досвід управління військовими з'єднаннями як Головнокомандувач, він розуміє що таке армія, поліція і як вони можуть діяти та протидіяти агресору, він має досвід протистояння з путіним, успішного протистояння! І якщо путін нападе на Одесу, то я більше вірю в те що Саакашвілі зможе захистити Одесу своїми зв'язками в Вашингтоні, ніж в те що Хомчак з Зеленським зможуть вибудувати ефективну оборону міста!
 показати весь коментар
 
 
Дохрена науправлял, еще немого и Тбилиси взяли бы нахер. Территории прос@рал и не собирается их возвращать обратно, только в Украине языком теревенит, мурло "нарциссирующее".
 показати весь коментар
 
 
Саакашвілі зробив неможливе - він примусив США підняти в небо авіацію і вона летіла бомбити російські колони в Грузії! І путін відступив тільки коли зрозумів що це кінець, або початок ядерної війни з США! Саакашвілі геній! порошенко 5 років ниє в США та Європі про те що путін веде війну проти України, але порошенко не зміг отримати навіть десятої частини тієї допомоги яку отримав Саакашвілі від США!
 показати весь коментар
 
 
здесь половина связанна с коррупцией и они топят М.Саакашвили страшась его решительных действий. но их это не спасет историю не остановишь.
 показати весь коментар
 
 
Непризначення Саакашвілі губернатором Одещини буде потужним сигналом закордонним інвесторам, що рішення приймає не Зеленський а Коломойський і інвестицій не буде! А от якщо Саакашвілі стане губернатором, то кілька мільярдів доларів додаткових інвестицій в Одеську область можна гарантувати! Саакашвілі просто за руки приведе в Одесу інвесторів, як він робив це будучи губернатором Одеської області. Тоді вкладатись в будівництво готелів на березі моря, вартістю більше 1 млрд. доларів кожен, обіцяли кілька турецьких компаній.
 показати весь коментар
 
 
ну так пусть применяет накопленный опыт на той же территории,где он его приобретал...и нам проще,и грузии польза.
 показати весь коментар
 
 
Прийде час і Саакашвілі повоює з росією ще й в Грузії. Але нам потрібно використати свій шанс на 200% і скористатись зв'язками та досвідом Саакашвілі для підняття з дна дуже важливого і проблемного регіону України!
 показати весь коментар
 
Пусть Зеленский ставит кого хочет, но не бывших регионалов, коррупционеров, не бандитов и не сепаров. И пусть лучше поменяет в Одессе мэра - бандита, а у себя пресс-секретаря недоумка.Он когда ее выбирал ни у кого не спрашивал и выбрал непотреб.
 показати весь коментар
 
 
Упаси Бог! от Карлслна ему на выборах показали фэйк..а вот из 4 № мутные все тот же Андзрейчиков деловой партнер Зеленского по бизнесу АУ11 НАВЗК НАБУ САП как там с конфликтом интересов он же Андрейчиков сеппаратист.... баба юрыстка мать 4 детей человек Кивалова связана с горсоветом... значит Лампоче и Трухе будет облизовать то же самое Болдин редкостный мухамор.. Куций из мусаркских.....будет... далее продолжать....
Оксна Петракевич не могу о ней сказать ничего поганного вроде о ней лышал но не в негативном ключе.... вывод из 5....всего- аж 4 -ро мутно продажно коорупционно Путиниские шавки.... Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 4094
 показати весь коментар
 
Баба-юристка із цієї 5ки - найкраща кандідатура. Це №2 від Самопомочі Садового. До Ківалова не має ніякого відношення
https://znaj.ua/ru/dossier/81-olga-oleksiyivna-kvasnicka-dosye-i-biografiya
 показати весь коментар
 
 
... и декларации, пожалуйста, опубликуйте...
 показати весь коментар
 
 
У разі наступу путіна з моря і висадки морського десанту Одеса опиниться в російському оточенні і губернатор який буде призначений в Одеську область стане фактичним політичним керівником спротиву окупантам! Хто з названих кандидатів зможе битись з путіним за українську Одесу до смерті? Саакашвілі зможе, а чи зможуть інші?
 показати весь коментар
 
 
Блискавкою по голові стукнуло? В такому випадку "фактичним політичним керівником спротиву окупантам" буде старший офіцер військового контингенту - це навіть школяр розуміє.
 показати весь коментар
 
Старший охфіцер буде керівником військового підрозділу, а політичним керівником, який буде виступати по телебаченню і формувати бригади добровольців - буде губернатор (голова військово-цивільної адміністрації). Коли під час війни призначають губернатора потрібно думати чи справиться він у випадку критичної ситуації/наступу путіна/диверсійних терористичних актів/ масової ворожої пропаганди/виступів колаборантів/збройного мятежу? Я наприклад Саакашвілі більше довіряю ніж старшим офіцерам в Одесі! Старші офіцери в Одесі ще в 2014 році виступали на мітингах і закликали повалити Майдан та майданну владу в Києві і організовували збройний мятеж в Одесі. Тому старші офіцери мають мати надійного комісара за спиною, який не дасть їм зрадити і відступити посадками, як це робив Хомчак під Іловайськом!
 показати весь коментар
 
 
Вибачаюсь: мятеж - бунт (мятежник - бунтар)
 показати весь коментар
 
...там все за путина. неужели вам не ясно чем для них является *****.
 показати весь коментар
 
выборы закончились - андрейчикова в кресло посадят).. зебилам же скажут - "по конкурсу" Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 7141
 показати весь коментар
 
 
Андрейчікова можуть посадити вне конкурсу але не в крісло губернатора, за його спільні справи з проросійською мафією Маркова!
 показати весь коментар
 
 
да-да...поржем с зебилов, когда он сядет в кресло) Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 4436
Уже сам ФАКТ что он претендент от вазелина как ДО, так и ПОСЛЕ выборов - говорит о многом.. Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 4436
 показати весь коментар
 
 
Я не бачу в списку головного претендента - Міхеїла Саакашвілі?????
 показати весь коментар
 
 
этот тот Саакашвили который на Беню наезжал, да?
 показати весь коментар
 
 
Саме той Саакашвілі, який вигнав Беніних уродов з Державіаслужби, з крісел начальників портів, з обладміністрації та наламав Бенє купу мутних проектів! Саме такий пекучий та нестерпний Саакашвілі потрібен в Одеській області губернатором! Одеська область це така область в якій не можна призначати губернатором пересічну людину, тут має бути тільки антипутінська глиба, тільки пекельний антикорупційний вогонь!
 показати весь коментар
 
 
Петро так таваріща Саах...ах как він його одещині представляв..пісня
 показати весь коментар
 
Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА - ххоспадя! Прочитав название - думал, он их тоже, по фене
 показати весь коментар
 
 
Вот на кого этот цирк? Клоун, у вас же уже всё решено, шо ты тут исполняешь? Чтобы очередного зелемойца объявить народным избранником? И чтобы потом, когда косяки пойдут, сказать "так а шо ж? это народ решал"?
 показати весь коментар
 
 
Главное не как голосуют в государстве в смартфоне, а как считают...
 показати весь коментар
 
 
С клоуном по дорожке нюхнули перед заседанием)
 показати весь коментар
 
 
Гига, я вибачаюсь - ти там "нє по тємє" лайкнув. Квасніцька до підрахуя не має жодного відношення - вот вона номер 2:
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp406pt001f01=919pf7171=345pf72035=0.html

Напевні з цієї 5ки - найкраща кандідатура.
 показати весь коментар
 
пардон...я про неї нічого не знаю.дай посилання,видалю
 показати весь коментар
 
Т.петракевич більше всіх підходить. А деп. міської ради, хоть і бивші, все одно ворюги. Квасницька, і без очків видно що людина Підрахуя. Аж смішно, хто її рекомендував?
 показати весь коментар
 
 
А я за неї Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 592. Симпатична етнічна полька чи українка. До підрахуя не має ніякого відношення. Вона взагалі із команди Садового - була в 5ці.
https://znaj.ua/ru/dossier/81-olga-oleksiyivna-kvasnicka-dosye-i-biografiya
 показати весь коментар
 
 
Это не список. Это пена. Как не сепар, так ворюга от ******** или труханова. Михо наведёт порядок, если не мешать как порошенковскую с Яценюком. И таможня в порядке будет и сепаров перебьют. Только ваЗЕлин засцит, беня с богданом будут против и могут наказать по попе.
 показати весь коментар
 
 
На выбор разный "сорт" из одного "вида"... Вот она, настоящая "дерьморкатия".
 показати весь коментар
 
 
все вам не так- народ с Одессы определится,ему виднее.
 показати весь коментар
 
 
Одеса наповнена проросійським лайном яке голосує за проросійських бандитів - Труханова, бойовика мафії, керівника охорони вора в законі Ангерта.
 показати весь коментар
 
 
хорошего военного надо на область.только откуда же в команде зе хорошие?
 показати весь коментар
 
 
Юзик, ленка,лысый, уборщица с квартала,тот чувак что кокс приносит, выбирайте зеприматы
 показати весь коментар
 
 
И козе понятно, что лучшим претендентом на пост одесского губернатора является пан М.Саакашвили. Зеленский, видимо, уже заранее боится этого человека.
 показати весь коментар
 
 
В Одесской области особенно нужен жесткий и пробивной человек, который моментально начнет разгребать коррупционную и преступную шоблу. Если среди этих пятерых есть такой человек, то пусть он становится главой ОГА, если нет - это все впустую.
 показати весь коментар
 
 
А шо тут скажешь - тупой и четверо ещё тупее. Другое дело - Я! В последнее время Я такой «Слуга народа», сам удивляюсь. И шо характерно, только-только осознал - жить не могу без Потёмкинской лестницы, ну и домишко в Аркадии не будет лишним.
 показати весь коментар
 
Цензор, договаривай...

1. Андрей Андрейчиков - бизнесмен, торгующий металлоломом с Приднестровским регионом Республики Молдова, и контактирующий с пророссийскими деятелями.
 показати весь коментар
 
2. Татьяна Петракевич, .я лично проголосовал бы.
 показати весь коментар
 
 
Какие-то неведомые кошки и коты в мешке. Без опыта реального производственного бизнеса с нуля и до прибылей, без опыта управления инфраструктурами,госуправленя, работы с банковско-финансовым сектором, без службы в армии, АТО, без преданности Украине. Чо бы тогда клоунов из цирка , или клиентов дурки не предложить? КАК эти серые ничтожества собираются управлять ключевым регионом, растить производство,с\х, портовые услуги, ВВП, развивать курортно - приморский кластер, начать НАКОНЕЦ-ТО ИЛИ КОГДА - ЛИБО газоносный шельф у Одессы? Кто предлагает ТАКИХ кандидатов - сам реально профан и дилетант.
 показати весь коментар
 
М.Саакашвили с набором ассистентов и инструментов подымет Одессу до уровня, - и я так хочу. но ему не дадут ссылаясь на передел. хотя по факту там полная конфискация.
 показати весь коментар
 
Одесситам решать . но из биографии наверное Петракевич . Хотя конечно же самое лучшее это Саакашвили .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору