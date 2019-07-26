 Понад 60 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
"У тих вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї з заяв статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою", - йдеться в повідомленні.
Таким вступникам треба до 18-ї години 31 липня виконати вимоги до зарахування та особисто принести до вишу оригінали документів.
"Вступників, які виконають вимоги, повинні зарахувати до 12-ї години 1 серпня, про що заклад видає відповідний наказ. Відтак в електронному кабінеті вступника статус заяви має змінитися на "Включено до наказу". Якщо вступник не виконає вимоги до зарахування до 18-ї години 31 липня, то його рекомендація на бюджет анулюється, а заява набуває статусу "Виключено зі списку рекомендованих", - пояснили в МОН.
До 9 серпня триватиме переведення на вакантні місця бюджету – це будуть ті місця, правом вступу на які не скористаються рекомендовані на них вступники. Однак важливо, що принести документи, які підтверджують право на переведення, вступник повинен не пізніше 6 серпня.
За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є передбачені законом пільги.
"Переведеними можуть бути вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків по широкому конкурсу. Таке переведення можливе за наявності місць та відсутності претендентів на них з числа пільгових категорій", - йдеться в повідомленні.
Важливо, що для переведення на бюджетні місця вступники попередньо обов'язково мають бути зараховані на контракт.
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