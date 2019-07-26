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 За кордоном
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Все про:КНДР (351) ракети (479) Росія (19110) Південна Корея (61)

 Нові ракети КНДР підозріло схожі на російські "Іскандери", - Сеул

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що дві нові тактичні керовані ракети, запущені КНДР в середу, дуже схожі на російські "Іскандери".

Про це повідомляє корейське видання Yonhap, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ракети малої дальності, що цього тижня випробувала Північна Корея, це новий тип балістичної зброї, подібний до російських ракет "Іскандер", - заявили у п'ятницю, у військовому відомстві Південної Кореї.

Як зазначається, спочатку вважалося, що запущені у середу КНДР ракети пролетіли 430 км та 690 км відповідно. Однак військові Південної Кореї отримали оновлені дані на основі аналізу, здійсненого спільно південнокорейськими та американськими розвідувальними органами.

"На відміну від загальної параболічної траєкторії, "Іскандер" виконує підтягуючий маневр під час фази занурення, ті ракети, що Північна Корея запустила вчора, показали аналогічну картину", — заявили в Міноборони Південної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна Корея захопила російське судно із 17 членами екіпажу

КНДР у середу здійснила запуск ракети близького радіуса дії, що попередньо підтвердили у військовому відомстві Південної Кореї, а також у Пентагоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139840
 
   
 Топ коментарі
 
Да и Россия все сильнее смахивает на Северную Корею.
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Я вот думал подумал почему он так странно одевается.... этот ыннушка...
И меня осенило - бронештаны к бронежилету))) Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 4276
Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 7236
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Да и Россия все сильнее смахивает на Северную Корею.
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Дай бригаді Узеленського ще рік і Україна буде схожа на РФ.
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Давай про рояль,а то Медведчук тебя вечером с ложечки не покормит,про клоуна тоже можно,ты же не хочешь голодным спать за мусорником
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О, земляк Кіркорова намалювався. Як погода в Софії?
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Не знаю,но возле Варны солнечно,бывает переменная облочность
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запад выскажет глубокую озабоченность и обеспокоенность и всё наладится..
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В гарнизонных стоянках довольно примеров,
Когда дети похожи на господ офицеров. (с) К. Прутков
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Время глубоко обеспокоится и сделать ещё одни обнимашки трампомпони и ыннушки))) Новые ракеты КНДР подозрительно смахивают на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 83
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Может это они и есть?
Привет там Обаме передавайте.
Коза в Донецке жива здорова.
Хорошо питается.
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А кто то сомневается что раша продаёт и спецы в КНДР работают?!
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А ботоксная рожа путина подозрительно похожа на корейскую думу и два глаза,совпадение?
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так понимаю тоже в шахтах накопали Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 5891
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Интересно из какой субстанции эти лошарики будут омпортозамещать свои ракеты...?
Ведь западный военторг закрыт, а такие технологии есть только у якутского скульптора. Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 7285
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Я вот думал подумал почему он так странно одевается.... этот ыннушка...
И меня осенило - бронештаны к бронежилету))) Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 4276
Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 7236
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Дегенерат,типа Порошенко
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Не только комплекцией,но и маниакальной потребности во власти,разница в том,что Ын строит из себя избранного,а Порошенко просто колхозник
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А про *уйла так сможешь выразиться, или жидким пометом обосрешься?
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Жидкий помет путина это ты на этом сайте
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Є тільки *уйло інші не відомі, хоча є ще ті, що полірують своїм усрутським язиком йому отвір між двома цесарськими полускрепами. Ти добре поліруй більше заробиш. Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул - Цензор.НЕТ 843
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То зветься зробити большой i малый розет...
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Бо ви не врахували дiлянку до дiтородного органу, яка мае сяяти глянцем , бо то е скрепа у зайво хромосомних...
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Дааа, хY..ла переплюнути не може навыть Ыннушка...
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Наверно, ему мозг в эти штаны пересадили - необходимость голову защищать пропала
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100% вони й є.
Але ж як підарашка, ще за два роки до цього розгорнула дезінформацію прикриття: «Украіна продаєт КНДР, ракєтниє тєхнологіі !!!!!».
І, як, прикормлена кремлем шобла місцевих журнашлюх повторювала це за ними..
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Ракетный щит "Обеспокоенность", отразит энти ракеты!
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А дурачок Трамп прыгает вокруг свина Ына и неизвестно чего хочет. То угрожет,то чуть ли не целуется. Еще,что ли флот пошлет проветриться? Тем временем кацапня продолжает свою деструктивную деятельность по всем направлениям.
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США для Кім-Чен-Уна, і його Іс-Кан-Дер-Ів, далеко.
А от Владівосток, близько.
Так, шо Кім -Чен- Ун, може зіграти роль малолітнього ********, в ситуації «россія - Китай»...
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неизвестно чего хочет. ????

Рыжий Павиан -шлюшка на верёвочке *****..Вот и прягает. когда его Окурок дёргает...изображает "борьбу за мир")))
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Сейчас Путин, как всегда: "Их там нет. Ну, и что, что похожи. Такие ракеты можно купить в любом военторге".
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Сотрясание воздуха южнокорейскими вояками. Ради своих автозаводов и прочих бизнесов в РФ южнокорейцы позволят Держимордору плевать себе в рожу и будут подставлять зад Мегасучёнышу и Жирноклопу бесконечно. характерная и неизбывная азиатская ментальность, хитрожопость,жадность и холуйство
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Ви , пане нічого не перепутали між - південною , та північною частинами Кореї ?
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Вот почему Израиль так не хочет портить отношения с рашкой.
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А шо есть сомнения , что кацапы ракеты подогнали....?
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Ніяких сумнівів з часів війни між корейськими сторонами з почину тієї ж московії ...
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