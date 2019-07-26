 Нові ракети КНДР підозріло схожі на російські "Іскандери", - Сеул

Про це повідомляє корейське видання Yonhap, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ракети малої дальності, що цього тижня випробувала Північна Корея, це новий тип балістичної зброї, подібний до російських ракет "Іскандер", - заявили у п'ятницю, у військовому відомстві Південної Кореї.

Як зазначається, спочатку вважалося, що запущені у середу КНДР ракети пролетіли 430 км та 690 км відповідно. Однак військові Південної Кореї отримали оновлені дані на основі аналізу, здійсненого спільно південнокорейськими та американськими розвідувальними органами.

"На відміну від загальної параболічної траєкторії, "Іскандер" виконує підтягуючий маневр під час фази занурення, ті ракети, що Північна Корея запустила вчора, показали аналогічну картину", — заявили в Міноборони Південної Кореї.

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КНДР у середу здійснила запуск ракети близького радіуса дії, що попередньо підтвердили у військовому відомстві Південної Кореї, а також у Пентагоні.