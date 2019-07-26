 Ніякої конспірології немає. Просто недооцінка ризиків з боку нового власника судна, - журналіст Клименко про затримання російського танкера в Ізмаїлі

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook глава наглядової ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо затримання російського танкера NEYMA (IMO:8895528) в Ізмаїлі.

Я майже впевнений, що ніякої конспірології в цьому немає. Радше, просто недооцінка ризиків з боку нового власника судна. Впевнений, що компанії-власнику, що купила судно у лютому 2019 - це ALTOMAR SHIPPING LTD ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia - всунули його, скоріш за все, задешево, аби щось отримати. Продавцем був ліквідатор майна, бо попередній власник збанкрутував. Новий власник не мав жодного відношення до інциденту під мостом, тому спокійно йшли на ремонт чи огляд після придбання судна в Ізмаїл. Чому в Ізмаїл? - бо там дешевше, ніж в РФ. Інша справа, що цей пароход має 2 серйозні вади - (1) він ще в січні 2017 прийшов до окупованої Керчі на СРЗ в ремонт чи відстій (порушив режим окупованої території, тобто державний кордон України в Криму, це сфера СБУ); (2) він проходить як речовий доказ у справі, яку веде військова прокуратура щодо інциденту 25.11.2018. Тобто є 2 причини для його затримання. А про кримський "чорний список" нові власники мабуть забули, бо давно вже ніхто зі "списочників" не заходив в наші порти, бо знають, що буде арешт... Екіпаж відпустили абсолютно правильно - бо він не має жодного стосунку до цієї історії. Коли 25.11.18 цим судном перекривали Керченську протоку, воно було на відстої ще з січня 2017 на Керченському судоремонтному заводі. При тому фірма, що була тоді власником, перебувала в стадії ліквідації (банкрутство). І тоді, скоріш за все, там зовсім не було екіпажу (бо його виштовхали буксирами, він не був на ходу). Зараз в танкера новий власник. І новий екіпаж.

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Так що, при всій традиційній розлідувальній недовірі нашої Моніторингової групи, маю сказати, що все норм... Хороша принципова робота Морської охорони, СБУ та Військової прокуратури.