 Ніякої конспірології немає. Просто недооцінка ризиків з боку нового власника судна, - журналіст Клименко про затримання російського танкера в Ізмаїлі

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook глава наглядової ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо затримання російського танкера NEYMA (IMO:8895528) в Ізмаїлі.
- Я майже впевнений, що ніякої конспірології в цьому немає. Радше, просто недооцінка ризиків з боку нового власника судна. Впевнений, що компанії-власнику, що купила судно у лютому 2019 - це ALTOMAR SHIPPING LTD ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia - всунули його, скоріш за все, задешево, аби щось отримати. Продавцем був ліквідатор майна, бо попередній власник збанкрутував. Новий власник не мав жодного відношення до інциденту під мостом, тому спокійно йшли на ремонт чи огляд після придбання судна в Ізмаїл. Чому в Ізмаїл? - бо там дешевше, ніж в РФ.
- Інша справа, що цей пароход має 2 серйозні вади - (1) він ще в січні 2017 прийшов до окупованої Керчі на СРЗ в ремонт чи відстій (порушив режим окупованої території, тобто державний кордон України в Криму, це сфера СБУ); (2) він проходить як речовий доказ у справі, яку веде військова прокуратура щодо інциденту 25.11.2018. Тобто є 2 причини для його затримання. А про кримський "чорний список" нові власники мабуть забули, бо давно вже ніхто зі "списочників" не заходив в наші порти, бо знають, що буде арешт...
- Екіпаж відпустили абсолютно правильно - бо він не має жодного стосунку до цієї історії. Коли 25.11.18 цим судном перекривали Керченську протоку, воно було на відстої ще з січня 2017 на Керченському судоремонтному заводі. При тому фірма, що була тоді власником, перебувала в стадії ліквідації (банкрутство). І тоді, скоріш за все, там зовсім не було екіпажу (бо його виштовхали буксирами, він не був на ходу). Зараз в танкера новий власник. І новий екіпаж.
Так що, при всій традиційній розлідувальній недовірі нашої Моніторингової групи, маю сказати, що все норм... Хороша принципова робота Морської охорони, СБУ та Військової прокуратури.
- Чи буде відповідь? - Звичайно... Побачимо, яка саме. Так що ж тепер, нам скласти лапки і не дихати", - розповів Клименко.
Если кто-то токсичный пытается попасть на территорию Украины, то его надо просто не пускать, а не пускать и задерживать.
Танкер подобрали не случайно. Время провокации тоже.
Российские и украинские политические мастодонты продолжают трахаться так, что аж земля дрожит. Все всем видно и слышно.
Такое мнение сегодня ночью озвучила в ФБ известная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Танкер NEYMA, который в ноябре 2018 блокировал украинские военные корабли в Керченском заливе, вдруг оказался в Измаильском порту. Танкер подобрали не случайно. Время провокации тоже.
1. У Зеленского в руках вся власть де-юре, но пока еще не де-факто.
2. Петя пришел в ГБР и чем-то надо было отвлечь внимание.
3. Возврат украинских моряков мог бы опять затормозиться, если бы СБУ задержала российских моряков.
Россияне даже разродились заявлением: «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать» - заявил МИД РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Но СБУ и Баканов сработали умно - задержали корабль, но отпустили моряков.
Кто-то там пишет, что они виноваты, зачем их надо было отпускать. Они выполняли приказ. Как и наши моряки выполняли приказ. Всегда ищите тех, кто приказы отдает и начинайте с них.
Интересный факт - танкер «NEYMA», по данным MarineTraffic, вышел из порта Кавказ 25 марта, а в порт Измаил пришел 24 июля.
загрузка...
Интересно, где его 4 месяца носило? К провокации готовили и название с борта вырезали?
Говорят, что Петя Алексеич, который себя сегодня на ступеньках ГБР опять перепутал со всей Украиной, будет разгонять очередную зраду - Зеленский упустил шанс обменять российских моряков на украинских.
Петр Алексеич, страна устала от ненависти к вам…
https://is.gd/rYqRWt