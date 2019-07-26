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Все про:обшук (751) Одеса (1997) суд (5336) Горбатюк (282)

 В Одесі обшукують приміщення райсуду: під підозрою суддя, який заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Горбатюк

У приміщенні Суворовського районного суду Одеси проводиться обшук щодо можливого втручання в роботу органів державної влади. Суддю раніше підозрювали у хабарництві, але він уникнув відповідальності.

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Фігурантом справи є місцевий суддя. Як пояснив глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, йдеться про суддю, якого уже підозрювали в отриманні хабара, але він під дивними обставинами був виправданий. У справі йдеться про те, що керівник Окружного адміністративного суду Києва надиктовував результативну частину судді Суворовського суду Одеси. "Рішення, яке було винесено Суворовським судом, блокувало роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - розповів Артем Ситник.

Читайте також: НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС. ВIДЕО

Раніше стало відомо, що НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139834
 
   
 Топ коментарі
 
На святое покусились - реформированный Петей суд!
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1 раз за 28 років почали трусити суддівське кодло
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про те, як судді ОАСК відмовмлись прийти для здачі кваліфкаційних тестів в ВККС - сам знадеш?
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"Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь..."(с)
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я би не сказав, що вже "системна"... Не сказав би! Тим більше: справа проти ОАСК, як видно з інф, кристалізувалась з розслідувань злочинів на Майдані. ТОБТО: ВИЙШЛИ НА ХАБАРНИКІВ НЕ СИСТЕМНО, А З ІНШОГО БОКУ (соррі за випадковий капс).
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Правильно. Просто я нагадав тих, які перші спливли в памяті. А список ними не вичерпується. Не такий довгий, як хотілося би - але, люби, Боже, правду...
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О таких странных 99,9 % по всей Украине типа судей...
расстреливать их надо- а не трусить... насмотрелся на таких ушлебков в мантиях курвы проститутки конченные подонки и даже члены и главари ОПГ В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3099
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Судьи мрази все до одного. Всех выгнать, назначить новых и отменить неприкосновенность. А так же удвоить ответственность за взятки, ввести конфискацию у всех родственников и запрет заниматься юридической практикой НАВСЕГДА! Иначе никак, не хотят суки жить на зарплату, хоть и сделали им их большими, чтобы типа честно работали, а они как были падла главными взяточниками, так ими и остались. Дальше только стрелять их, как в Китае...
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де ж взяти стільки чесних кадрів з юросвітою та хоча би трирічною практикою роботи в судовій системі? Он, досі існують суди, де нема жодного судді...
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Это потому что место судьи стоит бешеных денег, кроме того есть "хлебные" места, за которые готовы заплатить а есть места в мелких мистечковых судах где дела про украденную морковку рассматривают. Усекаете разницу? Ликвидировав коррупцию в квалификационной комиссии искусственно созданная проблема нехватки судей решится мгновенно.
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Те що "суддів" трусять. дуже добре але, в мене питання про фефективність обшуків взагалі. бо єдиний зиск від "обшуків" був лише при пограбуванні ювелірного магазину "Граф" у Києві...
В решті випадків все як у віршику "Ищут пожарные, ищет милиция полиция..." В Одесі обшукують приміщення райсуду: під підозрою суддя, який заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8194
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