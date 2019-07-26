 Керівництво Окружного адмінсуду змушувало суддів КСУ скасувати закони про незаконне збагачення і про люстрацію, - Горбатюк

Про це на пресконференції в Києві заявив керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Слідство може говорити про вплив (керівництва ОАСК, - ред.) на окремих членів для ухвалення тих чи інших рішень Конституційним судом. Тобто схиляння певних членів Конституційного суду для прийняття тих чи інших рішень", - сказав він.

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"Рішення пов'язані зі скасуванням незаконного збагачення і визнання незаконною люстрації", - додав Горбатюк.

За його словами, даний вплив було зафіксовано під час слідчих дій у іншій кримінальній справі.

Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.