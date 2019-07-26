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 Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці

Майбутні народні депутати України від партії "Слуга народу" наступний тиждень проведуть на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв у Трускавці.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив почесний президент Київської школи економіки та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців. У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх. На день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю. Та навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів", - зазначив він.

У коментарях пишуть, що за сім днів не можна нічого навчити. З цим Милованов не згоден. "У корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія", - наголосив він.

Також він пояснив, що обрали саме Трускавець, тому що в Україні поки немає інфраструктури для масштабного навчання дорослих.

"Попри той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки що немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі у Трускавці, де раніше проводили свої навчання великі міжнародні та українські компанії", - пояснив він.

Нагадаємо, що раніше в партії "Слуга народу" заявили, що проведуть освітній інтенсив, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу ухвалення державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти; засвоїли принципи й техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепів від "Слуги народу" навчатимуть за Гарвардським курсом викладання для дорослих, - Київська школа економіки

Депутати від Слуги народу пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці 01
Депутати від Слуги народу пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139831
 
 
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Будет самый модный офис, САГА девелопмент построит им "smart ВРУ" - и место для общественных волнений, как бонус - бесплатно, без смс! и мобильный "шептун" (изобретение Богдана) будет предусмотрен для каждого рабочего места...
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"Добро пожаловать в будущее!!
Лучшие очки виртуальной реальности от HTC Vive позволяют перенестись на 60
минут в неизведанные миры, где можно сражаться с зомби, посетить
межгалактическое пространство вселенной и ощутить невероятные эмоции."

Вот то самое оно, что ИМ ВСЕМ необходимо!! Даешь перенос Верховной Рады в Клуб виртуальной реальности, который расположен прямо в Киеве!! Нафига им тот Трускавец?! Хотя, хрен егознает, я там не была, возможно, там есть что покруче.... А... ну тода ладно... Играйте, дорогие депутаты.
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а никто из зебилов хату не продает?Только чтоб все было позебильному - пусть подписывает не глядя Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 9407
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справедливый вопрос по аренде в Трускавце. А у меня еще вопросец по ликбезу от Тимоши Милованова: неужто бесплатный?! прямо на шару для всех "будущих парламентариев" и сколько штук этих самых "будущих"? Однако, как-то со старта нам депутатское содержание удорожается.
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Такий team building дуже корисний для майбутньої плідної роботи. Тим більш, що час у обранців є. І Трускавець це самий бюджетний варіант з можливих. Природня водичка Нафтуся і Маруся вилікувала стільки людей, що важко уявити(рецензія не є платною рекламою))
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енурез, діарейку та закрепи, можливо, і вилікує, а державою керувати за тиждень навряд чи навчить
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Отдых и лечение в Трускавце, в городке на Западной Украине (40 минут езды на машине от Львова) славится благодаря источникам минеральных вод - "Мария", "София", "Бронислава", "Юзя" и, конечно, "Нафтуся". Последняя принесла украинскому курорту всемирную славу. Оздоровление и лечение в Трускавце благотворно влияют на систему пищеварения, мочеполовую систему и обмен веществ человека. Поэтому минеральные воды этого курорта рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей, урологических, неврологических недугах.
Стоимость: от 500 грн. в сутки с человека (проживание, питание, лечение). Можно подобрать и бюджетные варианты - в медцентрах или санаториях проходить только лечение, а проживание и питание - самостоятельно (частный сектор, съемная квартира и т.д.).
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" - За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
- Во всяком случае, не мы! " (с) ИВМП.

Думаю , что где-то так оно и будет ...

" - Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
- Значит, будут грабить. " (с) СвМ .

Это-ж надо Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 2581 , живут просто по классике .... Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 6096
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Хочу подякувати Трускавцю за гостинний прийом. Після Майдану з трьома зломами автобусом з Києва нашу групу привезли в один з пансіонатів. Не хотів їхати, але мене майже силком випхали, бо всім набрид своєю політикою. Два тижні безкоштовного відпочинку на рівні ol inclusive, і медична допомога теж. Радив би всім. Подяка Трускавцю.
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Тільки треба розуміти, що Степан Бандера там таки Герой, а не хтось інший Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 7443
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"Хатім і можим, можим і хатім!"
І де я це чув...
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и будет "люди ночами делают новых...депутатиков"
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на полигоне с ними занятия проводите. Яворовском или широколановском
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Хай хлопці і дівчата відпочинуть після нервових виборів, поспілкуються, навчаться читати, тем більше, що це за їх власні кошти в рахунок майбутнього утримання нардепа. Чи не за власні?
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