 Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив почесний президент Київської школи економіки та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців. У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх. На день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю. Та навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів", - зазначив він.
У коментарях пишуть, що за сім днів не можна нічого навчити. З цим Милованов не згоден. "У корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія", - наголосив він.
Також він пояснив, що обрали саме Трускавець, тому що в Україні поки немає інфраструктури для масштабного навчання дорослих.
"Попри той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки що немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі у Трускавці, де раніше проводили свої навчання великі міжнародні та українські компанії", - пояснив він.
Нагадаємо, що раніше в партії "Слуга народу" заявили, що проведуть освітній інтенсив, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу ухвалення державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти; засвоїли принципи й техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.
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Вот то самое оно, что ИМ ВСЕМ необходимо!! Даешь перенос Верховной Рады в Клуб виртуальной реальности, который расположен прямо в Киеве!! Нафига им тот Трускавец?! Хотя, хрен егознает, я там не была, возможно, там есть что покруче.... А... ну тода ладно... Играйте, дорогие депутаты.
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- Во всяком случае, не мы! " (с) ИВМП.
Думаю , что где-то так оно и будет ...
" - Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
- Значит, будут грабить. " (с) СвМ .
Это-ж надо , живут просто по классике ....
І де я це чув...