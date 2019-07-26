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Все про:НАБУ (2034) ГПУ (3100) суд (5336) суддя (956) Вовк Павло (12) ВККСУ (316)

 НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС. ВIДЕО

26 липня 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ (УСР ГПУ) здійснили санкціоновані слідчі дії (обшуки) у приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Мета цих дій — уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

Також читайте: Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк (оновлено)

Свій план, за версією слідства, вони реалізували у кілька етапів:

  • Штучно ініціювали подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС та заборону їм виконувати свої повноваження та організували винесення судових рішень про їхнє задоволення.
  • Забезпечили зміну двох членів ВККС за втручання голови ОАСК на наперед визначених "лояльних" переможців конкурсу за квотою Уповноваженого Верховної Ради та Державної судової адміністрації. Зобов'язали ВККС негайно зарахувати до складу ВККС вказаних переможців конкурсу на підставі рішень ОАСК у позовах, ініційованих головою та службовцями цього ж суду.

Один зі штучно ініційованих суддями ОАСК позовів до голови та члена ВККС подав суддя Вищого адміністративного суду. Оскільки за автоматичним розподілом цей позов потрапив до судді ОАСК, на якого учасники злочину не мали достатнього впливу, вони намагалися досягнути винесення ним "бажаного" рішення з "потрібним" формулюванням, вчинивши тиск на служителя Феміди.

  • Заборонили вісьмом членам ВККС здійснювати кваліфікаційне оцінювання суддів на підставі винесення завідомо неправосудного рішення одним із суддів Суворовського районного суду м. Одеси, в органзізації винесення якого брали активну участь окремі службові особи ОАСК. Згодом Одеський апеляційний суд скасував це рішення як незаконне. За інших обставин воно, фактично, унеможливило б роботу ВККС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і ГПУ проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва (оновлено)

НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС 01

З урахуванням наявності достатніх доказів УСР ГПУ скерувало для підписання заступнику Генерального прокурора проєкти повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 351-2 ("Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"), ст. 375 ("Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"), ст. 376 ("Втручання в діяльність судових органів") Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Слідство вживає необхідних заходів задля встановлення усіх обставин вчинення злочинів та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139830
 
   
 Топ коментарі
 
взагалі-то це пецін суд ім.Грановського
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На Цензор - точно да, петиных шавок стало % на 95 меньше. В судебной системе - нет. Педра пять лет выстраивала такую систему, что там помогут только девятиграммовые пилюли в затылок.
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это не тот ли волк, что ЗЕБЕне на задних лапках служил ? "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 2634

так бывает с каждой сукой "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 8841
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зебіли цю справу по беніному суду ОАСК - не прикриють?
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Если не прикроют, - петики самоликвидируются?
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На Цензор - точно да, петиных шавок стало % на 95 меньше. В судебной системе - нет. ***** пять лет выстраивала такую систему, что там помогут только девятиграммовые пилюли в затылок.
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Шкода що з продажних суддів більше не знімають шкіру.
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Какая разница под кем работают эти упыри. Беда в том, что у нас совсем нет суда!
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Так скажите спасибо пяти годам правления шыкаладного Томоса, проведшего ТАКУЮ судебную рехформу и расхваливающую ее при каждом перерезании ленточки на открытии очередного биотуалета. Или не он, нне?
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взагали то реформы Порошенко не дошли до этого суда..
Вовк был помошником нардепа Кивалова
в 2007 году стал судьей этого суда
в 2009 году стал председателем этого суда... и до сих пор..
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прошка, как тебе судебная реформа твоего хозяина пети рошена - нравится?
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Міняйте.
Порошенко вже скоро півроку, як не президент.
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Два місяці -це "вже скоро як півроку"?
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та досить вже всіх собак на Пороха вішати!!!! В зєлєногнійного вже запитуйте!!!задовбали зєлєзомбішмарклі!!!
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Проблемы с головой у порохососиков. День за три без карамельки. Плющит
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это не тот ли волк, что ЗЕБЕне на задних лапках служил ? "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 2634

так бывает с каждой ***** "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 8841
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Воно. "Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк посоветовал судьям, которые признали национализацию "ПриватБанка" незаконной, обратиться в правоохранительные органы и Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия со стороны президента Украины Петра Порошенко. "
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Не сторонник Зе. Но в душе робкое тепло появилось. "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 8058
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Тоже сомневаюсь, возможно это спектакль, если Вовк сядет на реальный срок, тогда поверю что не шоу.
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рано радуешься, уберут волков позорных и поставять шакалов НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС - Цензор.НЕТ 4529
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Если таких, как дусты и баблокато шреки - стране п@здец
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Ничего, честно говоря, не понял. Но закон о дематюкизации судей таки принять стоит. "Не прийшов, не спитав. Чистий п*рас. Сплутали всі карти": НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка у справі про перешкоджання роботі ВККС - Цензор.НЕТ 7872
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Они так стрес сбрсывают. Супрун дала добро.
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Ніколи прежде, і вот знов. Судей повинні судити прості громадяни, відібрані за випадковою пропозицією пані Справедливості
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і тоді весь судовий процес стане суцільним шоу, в якому просто треба буде зіграти на емоціях пересічних, з яких мало хто може критично мислити.
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Прелестно, и поросястиков в тему нет, видать неудобные вопросы к ним озвучены
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Они дружно хрюкают и поют ритуальные песни о 8% победе над миром адептов шыкаладного ПСА
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По логіці суддю Вовка Луценко мав би убрати одразу як став прокурором. Бо саме суддя Вовк посадив Луценка, хоча взагалі не мав права його судити (бо Луценко будучи головою МВС справу проти нього порушив, а це особиста зацікавленість).
Але Юга якогось біса Вовка і пальцем не зачепив, а Вовк тоді мабуть дуже швидко перефарбувався - не просто ж так став головою окружного суду.

Тепер здається, що Вовк уже в зелене перефарбовується, бо останні рішення цього суду - на користь зе-команди...
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ви хоч почитайте святці і, може, зрозумієте, що Луценко, хоч би хотів - помститися Вовку не міг.
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Вовк, судячи Луценка, порушив принцип особистої зацікавленості. Одного цього факту вже було б достатньо для Вищої кваліфікаційної комісії суддів...

Не кажучи про те, що справа з корпоративом для ментів була шита білими нитками і Юріка по суті посадили ні за що...
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Так в тому то й справа, що Вовк з підлеглими послав нах ВККС і "здобув" довідочку про температуру...
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вовка і зграю перевертнів - під суд. але спочатку маємо узаконити смертну кару за злочини суддів.
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нафиг нам ваше опрылюднення???, вы в суд передавайте и САЖАЙТЕ!!!
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пора брать Коломойского за вымя по взрослому.Не так как 14.06.2019 ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского.
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До купы / 15.07.19 Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
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Недоторканність українських суддів - це недоторканність мафії. Зніміть цю недоторканність якнайшвидше.
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При Порошенко такого небыло. Заля на святое покусился.
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Тільки тоді повірю в правосуддя і вклонюсь низько новій владі.коли посадять Ківалова,Вовка і Труханова.
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Вывод ВККС и суда - прослушка не законна и не должна фигурировать как доказательство!
ТВ и пресса должны опротестовать незаконно полученные сведения!
Делаем ставки господа!
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А чого ці собаки всі гаванять на рюсськом? Гниле болото!
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Кады отсутствуют суды,
То старый Линч идеть туды
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Ви знаєте чому в нас професія судді сама безпечніша та прибуткова? Давайте разом подумаємо та зрозуміємо.
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бо хто платить гроші,- той наші суди і "танцює"...
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Осінь на носу, добрий хозяїн врожай збирає, щоб по ранній весні посадить!
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За Днисову,Авакова, я думаю тоже возьмутся. Они там в записях тоже фигурируют
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та ща...авакян вже давно за зєлєбєню "мазу тягне"...
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если так будет и дальше, то таежный тихий зверь песец подкрадется очень быстро...
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Ура!
НАБУ опубликовала, ура!!
КОНЕЦ.


Продолжения, как всегда, не будет.
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Вовк давно має сидіти, але його шеф портнов занадто добре себе почуває.
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Я від прослуховування мови цих "суддів" просто в шоці. Це рівень гопоти, а не людей які виносять вироки іменем України.
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