 НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Мета цих дій — уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

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Свій план, за версією слідства, вони реалізували у кілька етапів:

Штучно ініціювали подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС та заборону їм виконувати свої повноваження та організували винесення судових рішень про їхнє задоволення.

Забезпечили зміну двох членів ВККС за втручання голови ОАСК на наперед визначених "лояльних" переможців конкурсу за квотою Уповноваженого Верховної Ради та Державної судової адміністрації. Зобов'язали ВККС негайно зарахувати до складу ВККС вказаних переможців конкурсу на підставі рішень ОАСК у позовах, ініційованих головою та службовцями цього ж суду.

Один зі штучно ініційованих суддями ОАСК позовів до голови та члена ВККС подав суддя Вищого адміністративного суду. Оскільки за автоматичним розподілом цей позов потрапив до судді ОАСК, на якого учасники злочину не мали достатнього впливу, вони намагалися досягнути винесення ним "бажаного" рішення з "потрібним" формулюванням, вчинивши тиск на служителя Феміди.

Заборонили вісьмом членам ВККС здійснювати кваліфікаційне оцінювання суддів на підставі винесення завідомо неправосудного рішення одним із суддів Суворовського районного суду м. Одеси, в органзізації винесення якого брали активну участь окремі службові особи ОАСК. Згодом Одеський апеляційний суд скасував це рішення як незаконне. За інших обставин воно, фактично, унеможливило б роботу ВККС.

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З урахуванням наявності достатніх доказів УСР ГПУ скерувало для підписання заступнику Генерального прокурора проєкти повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 351-2 ("Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"), ст. 375 ("Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"), ст. 376 ("Втручання в діяльність судових органів") Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Слідство вживає необхідних заходів задля встановлення усіх обставин вчинення злочинів та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.