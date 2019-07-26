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 Політика України
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Все про:Кличко (637) Труба (108) ДБР (396)

 Ні мер Кличко, ні його представники не прийшли на допит, - директор ДБР Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ні мер Києва Віталій Кличко, ні його представники не прийшли на допит.

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Кличка викликали для надання свідчень у статусі свідка у справі про можливі незаконні дії під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в м. Києві.

"Що далі? Згідно з КПК, ми направимо пану Кличку повістку на повторний допит і будемо сподіватися, що він прийде і пояснить слідству свою позицію", - додав Труба.

Ні мер Кличко, ні його представники не прийшли на допит, - директор ДБР Труба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР

Раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139827
 
 
 Топ коментарі
 
достаточно на фото этого Трубы посмотреть что бы понять какой это подлый и слизкий тип...
Мент-мусор с печатью на лбу ... Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 4914
С такими в приличных компаниях горилку не пьют..
Здесь даже физиономистом быть не нужно...
К своей карьере наверное пришел по трупам товарищей...
Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 7420
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попробуйте! Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 9383
КОРД дорогие носки долго отстирывать будет
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попробуйте! Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 9383
КОРД дорогие носки долго отстирывать будет
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Этот дурик несоизмеримо умнее и успешнее чем ты - жалкое и завистливое существо.
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достаточно на фото этого Трубы посмотреть что бы понять какой это подлый и слизкий тип...
Мент-мусор с печатью на лбу ... Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 4914
С такими в приличных компаниях горилку не пьют..
Здесь даже физиономистом быть не нужно...
К своей карьере наверное пришел по трупам товарищей...
Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 7420
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сегодня не его день, впрочем, как и все последующие........
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Пойди пожалуйся портнову...поплачь ему в жилетку...и тебя попустит...
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Молодцы петики! Вы не утверждаете, что обвинения надуманные. Это прогресс.
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Виклики передають через Telegram-канал портнова. Та не всі його читають
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Закон один для всех. Ну-ну. Если бы гражданин, рядовой т.ск., не пришел по повестке, догадайтесь с одного раза, чтобы ему было? А разные кличко-небожители в Олимпе, могут не приходить. Их адвокаты скажут:так надо. Закон один. Для всех. Не-а.
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Блт, какой безграмотный хаос. Наглядный пример зебильного электората. Половина новых депутатов от СН такие же интеллектуалы и борцы за свое-чужое светлое имущество.
Чудо, когда учиться надо было, с пивом в ВК и Инсте зависал?
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Ваш пебильный электорат интеллектуальный и грамотный, почему-то забил на поддержку, и "забыл" поддержать в очередной раз вашего супергероя. Вас это не удивляет? Восемь процентов? Хаос-он такой. Светлый очень. В длительный отпуск и Вам. Не возвращайтесь. Попутного ветра для досвидос.
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Скоро тебе труба всі будуть посилати! Ти вирішив боротися з українцями? Ніколи б не подумав, що такі є у Львові. Виходить - слуга портнова? А мождиво всі фіксує, а потім прийме рішення згідно з УПК?
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Експлуатація деяких Труб складає навіть не 30 років, як передбачалось проектом, а лише пів року, що експериментальним шляхом встановлено ДБР...
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