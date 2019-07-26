 ГПУ повторно викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича. ДОКУМЕНТ

Відповідний документ розміщено на сайті Генпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Гр-н Добкін Михайло Маркович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 5 серпня 2019 року об 11:00 до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допиту у кримінальному провадженні № 42015000000001067 від 29.05.2015 року", - йдеться в тексті повістки.

Як випливає із судових рішень, опублікованих у Єдиному держреєстрі судових рішень, кримінальне провадження з таким номером було розпочато Генпрокуратурою 29 травня 2015 року на виконання постанови Печерського районного суду м.Києва від 17 березня 2015 року "за фактом вчинення невстановленими особами із застосуванням вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на здіснення умисного вбивства колишнього Президента України" Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року. Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна викликали на допит у Генеральну прокуратуру України у справі про замах на експрезидента-втікача Віктора Януковича, допит мав відбутися 25 липня, але нардеп так і не прийшов.

18 квітня 2018 року Добкін повідомив Оболонському райсуду Києва, що 22 лютого 2014 року Янукович йому розповів, ніби на його кортеж напали біля "Межигір'я" і одного з охоронців було поранено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добкіна не впустили на територію РФ. Не допоміг навіть орден "Дружби" від Путіна



