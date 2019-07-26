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Все про:ГПУ (3100) Добкін (272) допит (490)

 ГПУ повторно викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича. ДОКУМЕНТ

Народного депутата України Михайла Добкіна знову викликали на допит в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури в Києві.

Відповідний документ розміщено на сайті Генпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Гр-н Добкін Михайло Маркович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 5 серпня 2019 року об 11:00 до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допиту у кримінальному провадженні № 42015000000001067 від 29.05.2015 року", - йдеться в тексті повістки.

Як випливає із судових рішень, опублікованих у Єдиному держреєстрі судових рішень, кримінальне провадження з таким номером було розпочато Генпрокуратурою 29 травня 2015 року на виконання постанови Печерського районного суду м.Києва від 17 березня 2015 року "за фактом вчинення невстановленими особами із застосуванням вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на здіснення умисного вбивства колишнього Президента України" Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року. Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна викликали на допит у Генеральну прокуратуру України у справі про замах на експрезидента-втікача Віктора Януковича, допит мав відбутися 25 липня, але нардеп так і не прийшов.

18 квітня 2018 року Добкін повідомив Оболонському райсуду Києва, що 22 лютого 2014 року Янукович йому розповів, ніби на його кортеж напали біля "Межигір'я" і одного з охоронців було поранено.

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ГПУ повторно викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича 01
ГПУ повторно викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139823
 
 
 Топ коментарі
 
Расстрелять скотину за неудавшееся покушение на овоща.
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Да хер он на вас ложил, прыгайте у Пороха на капоте...
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Допа побухать горазд, он не боевик)))
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Да хер он на вас ложил, прыгайте у Пороха на капоте...
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Закон един для всех? я так понимаю после 2х повесток следует привод? или это касается только попередников в а не неприкасаемой касты Гепо-допычей
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Кацапа, не истери, будет тебе и повестка и свисток в дупе
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Расстрелять скотину за неудавшееся покушение на овоща.
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Допа побухать горазд, он не боевик)))
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А овощ на "биндеровцев-майдановцев" вешал стрельбу по кортежу))) Вот жеж....
Допа стрелял в овоща)))))))))))
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Вони так кажуть, наче замах на Чівокуню - це щось погане.
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На сьогодні так! Бо незабаром "овощь" повернеться в Неньку))))
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А може допа скрытый "биндеровец")))))))))))))))
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кто?!..Я?!.. я этот.. я "христианин".. тока "зеленый" немного..
ГПУ повторно вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича - Цензор.НЕТ 2478
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перекрасился значит.....какой предусмотрительный!
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Да болт допа забил. Это ж не пэцю щемить. Он теперь на коне. Кстати эта гнида вместе с братцем-торчком опять будут в ВР?
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кажись Братья-доперы пролетели как кернес с писаренко!
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