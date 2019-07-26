 Зеленський хоче перевірити канали Медведчука щодо фінансування з Росії, - радник президента Потураєв

Про це заявив радник президента і кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв в ефірі "Українського радіо", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якби не було волі президента, то не було б напрацьовано тактичних і стратегічних кроків (щодо інформканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком. - Ред.). А політична воля є, вона потужна, і я сподіваюся, що перші результати остаточно переконають кожного слухача, що це не просто декларації, а ми маємо план перемоги на інформаційному фронті", - наголосив він.

На запитання ведучого про те, що планує робити нова влада із зосередженням в руках оточення Віктора Медведчука інформаційних телеканалів, пан Потураєв сказав: "Ми вже напрацювали рішення на тактичному рівні, які можна найближчим часом прийняти, а також допрацьовуємо рішення стратегічного рівня, бо необхідно не вибірково боротися, а зробити запобіжники - висловлюючись воєнною лексикою "фортифікаційні споруди", щоб назавжди захистити наш інформаційний простір від ворожих вторгнень".

Зокрема, на його думку, варто досліджувати, звідки беруться гроші на придбання каналів, "чи немає там слідів держави агресора".

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"Канали є збитковими, щонайменше на кожен канал щомісяця півмільйона доларів дотацій, тобто на три канали - це щонайменше півтора мільйона доларів щомісяця", - зауважив він.

Крім того, Микита Потураєв переконаний, якщо новій владі не вдасться подолати ці проблеми, то вони "не будуть владою, а може й взагалі України не буде". За його словами, "інформаційна отрута небезпечніша за ворожу артилерію; не завжди, але в довгостроковій перспективі - точно так само небезпечна".





