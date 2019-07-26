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 Політика України
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 Зеленський хоче перевірити канали Медведчука щодо фінансування з Росії, - радник президента Потураєв

Телеканали кума Путіна Віктора Медведчука є збитковими, на їхні дотації щомісяця витрачається приблизно $1,5 млн. Президент хоче розібратися, чи немає тут фінансування з держави-агресора.

Про це заявив радник президента і кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв в ефірі "Українського радіо", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якби не було волі президента, то не було б напрацьовано тактичних і стратегічних кроків (щодо інформканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком. - Ред.). А політична воля є, вона потужна, і я сподіваюся, що перші результати остаточно переконають кожного слухача, що це не просто декларації, а ми маємо план перемоги на інформаційному фронті", - наголосив він.

На запитання ведучого про те, що планує робити нова влада із зосередженням в руках оточення Віктора Медведчука інформаційних телеканалів, пан Потураєв сказав: "Ми вже напрацювали рішення на тактичному рівні, які можна найближчим часом прийняти, а також допрацьовуємо рішення стратегічного рівня, бо необхідно не вибірково боротися, а зробити запобіжники - висловлюючись воєнною лексикою "фортифікаційні споруди", щоб назавжди захистити наш інформаційний простір від ворожих вторгнень".

Зокрема, на його думку, варто досліджувати, звідки беруться гроші на придбання каналів, "чи немає там слідів держави агресора".

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"Канали є збитковими, щонайменше на кожен канал щомісяця півмільйона доларів дотацій, тобто на три канали - це щонайменше півтора мільйона доларів щомісяця", - зауважив він.

Крім того, Микита Потураєв переконаний, якщо новій владі не вдасться подолати ці проблеми, то вони "не будуть владою, а може й взагалі України не буде". За його словами, "інформаційна отрута небезпечніша за ворожу артилерію; не завжди, але в довгостроковій перспективі - точно так само небезпечна".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139821
 
   
 Топ коментарі
 
Правильное решение. И кто позволил ему купить эти три канала за 5 лет потужных рехформ.
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ты порохоботное прям кассир Мертвечука...фсё знаешь о его бабле. Зеленский хочет проверить каналы Медведчука на предмет финансирования из России, - советник президента Потураев - Цензор.НЕТ 2362
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Медведчук подлежит денатурированию и распаду на фотоны.
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На вопрос ведущего о том, что планирует делать новая власть с сосредоточением в руках окружения Виктора Медведчука информационных телеканалов, господин Потураев сказал: "Мы уже наработали решения на тактическом уровне - запустим "Сватов" в режиме 24/365"
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Ну если они сделают то на что не спромогся Порох, то это будет большой плюс в их копилку...
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Опять имитация бурной деятельности для лохтората зеленого.
Хотел бы - проверил, Баканов всегда на связи.
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Вообще-то этот медведчук нехило и здесь, в Украине, зарабатывает - с легкой подачи порошенко. Ринок скрапленого газу почти весь принадлежит ему.
Очень бы хотелось, чтобы следствие с этим разобралось - как так получилось?
Я уж молчу про его бизнес на россии, подаренный ему х-лом.
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не надо хотеть ! Нужно взять и проверить !!!!
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