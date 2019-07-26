 Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кличко сказав на пресконференції.
Він підтвердив, що його викликають у ДБР у справах, звернення щодо яких подали "представники минулої влади, представники адміністрації президента Януковича".
Мер Києва вважає, що ці справи є надуманими.
"Я не буду йти в ДБР. Туди прийде мій представник, юрист, який зможе дати чіткі відповіді на всі ці питання. Я ознайомився з цими справами. Там два подання. Я переконаний у тому, що найближчим часом ДБР зможе дати відповіді на ваші питання. Вони є мильною бульбашкою і зроблені умисно для медіаефекту", - сказав Кличко.
Раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.
Так ведь все заявы с обвинениями от одного автора...портнова....который ныне для зебобиков является эталоном честности и правоты....копирую - боты спамят ...
Это да. У самого педали с чёткими ответами всегда было напряжно. Не его профиль.
- "это хорошо, давайте сейчас мы это по Трубе на Г+Г сольем"
Снова его зауважал....
А порошенко прискакал....
...
В стейтменті відчувається фірмовий Кличко-стайл - так сказати, неначе ротом, можуть не тільки лише усі, навіть якщо поставити ребром, що мало хто може говорити ротом щось інше, окрім слів.
Ні, Віталя хай живе. Бо де узяти ТАКОГО оратора?
Все інше - маячня.
А глядя на фото, думается, что не пузырь.
По сравнению с Зелей, Кличко - гений ораторского искусства.
А Зе - якесь жалюгідне бек-мек. Щось НІЯКЕ.
Кличко тупеет на глазах, что его юрист сможет сказать о делах мэрии с землей.
Источник: https://censor.net.ua/n3139817
Сливайте Славу...... овнюки
Клычко....
https://www.youtube.com/watch?v=KvSPLUJhd6I
может в этом серьмяжная правда ?
Этот парень умеет драться !
Бывший президент Украины Петр Порошенко получил повестку на следующий допрос, в Госбюро расследований рассчитывают на его сотрудничество, сказала спикер ведомства Анжелика Ивано
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-doproshen-v-gbr-kak-svidetel-ego-status-ne-izmenilsya-press-sekretar-byuro-1143581.html
Просто внимательно перечитайте этот слабосвязанный бред:
Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы.
Я убежден в том, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответы на ваши вопросы.
Они являются мыльным пузырем и сделаны умышленно для медиа-эффекта...
Кто вопросы являются мыльным пузырём? Чьи вопросы? Наши? Так их ГБР задаёт тебе а не мы, туда же юрист идёт он сможет в отличии от тебя ответить на вопросы наверное. Тогда почему ГБР должно отвечать на наши вопросы которые мы ГБР не задавали.... Тем более это даже на вопросы а мыльные пузыри.... и сделаны вопросы умышленно. Сделать вопрос это ещё та задача... А умышленно сделать вопрос это огого... Не каждый может сделать вопрос в форме мыльного пузыря. А отвечать мыльному пузырю ещё та задача....
-Простите, как же он служил мером?
-Я его туда не назначал.... Ему господин петушенко рекомендацию дал.... Если я не ошибаюсь)))
Пусть занимается. Кто то должен это делать. Человек имеет возможности и желание)
Компенсацию Пороху, правда заплатит государство Украина.
Но для хорошего человека денег не жалко!
Порох заслужил !
"Дерьмо в шёлковых чулках"