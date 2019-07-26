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Все про:допит (490) Кличко (637) ДБР (396)

 Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що не збирається йти на допит у Державне бюро розслідувань, оскільки подані в ДБР представниками влади часів президентства Віктора Януковича звернення є надуманими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кличко сказав на пресконференції.

Він підтвердив, що його викликають у ДБР у справах, звернення щодо яких подали "представники минулої влади, представники адміністрації президента Януковича".

Мер Києва вважає, що ці справи є надуманими.

"Я не буду йти в ДБР. Туди прийде мій представник, юрист, який зможе дати чіткі відповіді на всі ці питання. Я ознайомився з цими справами. Там два подання. Я переконаний у тому, що найближчим часом ДБР зможе дати відповіді на ваші питання. Вони є мильною бульбашкою і зроблені умисно для медіаефекту", - сказав Кличко.

Раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся інформація про те, що Столар керує Києвом, - чиста маніпуляція: Кличко відреагував на заяву Ткаченка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139817
 
   
 Топ коментарі
 
Так ведь все заявы с обвинениями от одного автора...портнова....который ныне для зебобиков является эталоном честности и правоты....
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Та тебя быстрее посадят, чем Кличко)
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Правильно, пусть идут клоуны лесом.
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шо то он как Петя говорит, практически по одному тексту)
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Зебіли досі насолоджуються березневою жуйкою. Язиками звиздіти всі можуть. Раджу знайти відео де Кличко підняв за комір і сказав "таке мале, але таке шкідливе".
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Так ведь все заявы с обвинениями от одного автора...портнова....который ныне для зебобиков является эталоном честности и правоты....
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Привет

Так ведь все заявы с обвинениями от одного автора...портнова....который ныне для зебобиков является эталоном честности и правоты....копирую - боты спамят ...
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нафиг ты мне копипастишь его комментарий, я ему уже ответил
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Не понял, а кто сейчас Президент, Богдан или Разумков?
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Кучма, как говорили в те времена, был президентом в администрации табачника, а пчеловод был презом в администрации Балоги. Поэтому традиции продолжаются - Зеленский президент в администрации Богдана.
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Я вообще не знаю от кого там заявы... Но зато ты в курсе.. Ты наверное адвокат Пети и\или Виталика, а может ты в ГБР работаешь, или вообще может ты сам заявление писал Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 5494
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Правильно, пусть идут клоуны лесом.
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Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы.

Это да. У самого педали с чёткими ответами всегда было напряжно. Не его профиль.
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Зато Зелена шмаркля з пердящим голосом - еталон ораторського мистецтва !
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с какого дубля? да он до Кличка даже не дотягивает.
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- "товарищь зебобский судья, я тут дерьмо на законноизбранного мера принес"
- "это хорошо, давайте сейчас мы это по Трубе на Г+Г сольем"
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Виталя, посылай их в …… цирк!
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Кличко на допросы ходить в НАБУ, ДБР......вот его ближайшие перспективы . За то что с серым кардиналом Столаром наворотило в Киеве за последние годы. Ну и "Мост" как вишенька на "торте" его деятельности..
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молодец Виталий.... - есть у него сила духа.... - не ссыкун перед гопниками зеленой сопли Портнова..
Снова его зауважал....
А порошенко прискакал....
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"Я не буду идти в ГБР. Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы. Я ознакомился с этими делами. Там два представления. Я убежден в том, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответы на ваши вопросы. Они являются мыльным пузырем и сделаны умышленно для медиа-эффекта", - сказал Кличко.

...
В стейтменті відчувається фірмовий Кличко-стайл - так сказати, неначе ротом, можуть не тільки лише усі, навіть якщо поставити ребром, що мало хто може говорити ротом щось інше, окрім слів.
Ні, Віталя хай живе. Бо де узяти ТАКОГО оратора?
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Таким ребром ставити питання можна не завжди. Точніше, не тільки лише завжди, а коли слідство та суд встановлять те, за що його саджати, тобто чітке.

Все інше - маячня.
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Виталий, когда явятся авакянские уроды, пошли парочку в нокаут, но не на совсем, а так чтоб ожили уродами - другим на ученье Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 8455
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а они пушки вынут и пулю в лоб, ты этого хочешь? Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 2043
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Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР

А глядя на фото, думается, что не пузырь.
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Да ответил бы следаку...Не каждый может смотреть в завтрашний день. потому что не может, кадый потому что в завтрашний....У следака мозги завернутся в Трубу ...и всё Пучком! А ещё добить...У меня на столе лежат ТРИ заместителя, ПЯТЬ из которых! Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 967
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Існує думка, що насправді для розуміння висловлювань Кличко потрібна не звична логіка, а дзен-буддійський підхід:


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все так. Только вместо Кличко надо поставить - Зеленский. И будет идеально правдивая инфа.
По сравнению с Зелей, Кличко - гений ораторского искусства.
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Це точно. Принаймні Кличко смалить так, що розібрали на цитати.

А Зе - якесь жалюгідне бек-мек. Щось НІЯКЕ.
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Пулеметов-портнов,кирпичев-цементный,ты похмелись,боярой! А то бред не разобрать.
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Деньги за мост и прочее строительство вокруг него не платили, оплата будет произведена после оценки выполненных работ, а ЗЕ развонялись, что их уже украли...
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Ранее, 26 июля, Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.
Кличко тупеет на глазах, что его юрист сможет сказать о делах мэрии с землей.
Источник: https://censor.net.ua/n3139817
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Дядя Володя- добрый и славный. И сравнения у него такие- детские и славные, с мыльным пузыриком. Дядя всё ещё не понял, что он- попал! По-серьезному. Что в дядю вцепились намертво, не вывернется. А ещё: дядя не понял, тупой: его сольют... да-да, дядя.
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Клычко - Слава Украины!
Сливайте Славу...... овнюки Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 6159
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ОНО само себя слило в дерьмо со своими подельниками за 5 лет. Надо было спортом заниматься в Украине, детский развивать. олимпийцев поддерживать, а не застройщиков.
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Иди... туда иди. Где дядю сливают. А хто сливает??? Правильно, придурок: твои сподвижники. Он- сакральная жертва. Так уж вышло. ?-) Бывает...
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А хто это? Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 779
Клычко....
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Кличко тупит 20 секунд, его новый рекорд
https://www.youtube.com/watch?v=KvSPLUJhd6I
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Удивительно, как вся украинская "элита" публично вытирает ноги о правоохранительные органы.
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А не удівітєльно,як правоохранітєльниє органи обслуговують одного олігарха,витираючи ноги об закони ?
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Так 5 лет же шли реформы и европеизирование. С чего вдруг ничего не изменилось?
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Як це нє ізмєнілось ? Бидло до влади прийшло ! Хами,рагулі і жлоби всіх відтінків і смаків . Новиє ліца ! Гаплик реформам і європеїзуванню.
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кто чего стоит, то с ним и делают Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3578
может в этом серьмяжная правда ?
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Пізно показувати сталеві яйця.Місяців на три запізнився.Бєні потрібен контроль над столицею,і він його отримає.
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Порошенко допрошен в ГБР как свидетель, его статус не изменился - пресс-секретарь бюро
Бывший президент Украины Петр Порошенко получил повестку на следующий допрос, в Госбюро расследований рассчитывают на его сотрудничество, сказала спикер ведомства Анжелика Ивано
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-doproshen-v-gbr-kak-svidetel-ego-status-ne-izmenilsya-press-sekretar-byuro-1143581.html
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они разрешение у послов большой семерки спрашивали.... ?
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Зачем послам большой семёрки мелкая шестёрка?))) Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 4420
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я бы не стал так обзывать преЗеЗеЗеика Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 1605
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Дарма Віталя пішов у відмову. За співпрацю зі слідством буде зменьшена відповідальність.
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Я просто призываю перечитать сказанное Педаликом)))
Просто внимательно перечитайте этот слабосвязанный бред:
Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы.

Я убежден в том, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответы на ваши вопросы.

Они являются мыльным пузырем и сделаны умышленно для медиа-эффекта...

Кто вопросы являются мыльным пузырём? Чьи вопросы? Наши? Так их ГБР задаёт тебе а не мы, туда же юрист идёт он сможет в отличии от тебя ответить на вопросы наверное. Тогда почему ГБР должно отвечать на наши вопросы которые мы ГБР не задавали.... Тем более это даже на вопросы а мыльные пузыри.... и сделаны вопросы умышленно. Сделать вопрос это ещё та задача... А умышленно сделать вопрос это огого... Не каждый может сделать вопрос в форме мыльного пузыря. А отвечать мыльному пузырю ещё та задача....
-Простите, как же он служил мером?
-Я его туда не назначал.... Ему господин петушенко рекомендацию дал.... Если я не ошибаюсь)))
Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3790
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"Так ведь все заявы с обвинениями от одного автора...портнова....который ныне для зебобиков является эталоном честности и правоты...."
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Портнов - торпеда. Хорошо разбирающаяся в вопросе и имеющая личные счёты с петюшком.
Пусть занимается. Кто то должен это делать. Человек имеет возможности и желание) Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 6352
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11 "дел" от Портнова - хороший задел для Европейского Суда по правам человека.
Компенсацию Пороху, правда заплатит государство Украина.
Но для хорошего человека денег не жалко!
Порох заслужил ! Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 9323
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Я бы дал ему прозвище, хотя оно и принадлежит князю Талейрану де Перигор, но по повадкам эти два сорта кала очень схожи)
"Дерьмо в шёлковых чулках" Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 5144
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Навіщо ви так знущаєтесь над спортсменом? До його спортивних здобутків є питання? Отож... Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 685
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Я не бачу його в трусах на канвасі) Бачу що його починають брати за бейці, за то шо тирив гроші у Київської громади) Я на моті катаю і машині по Києву - дороги гівно, а за пять років взагалі майже зникли, як мер він гівно. Як боксер.... та похріну який він був боксер. Він собі заробляв гроші а тепер ці гроші краде у мене. Яке мені діло хто краде мої гроші? Гарний боксер чі кандидат хімічних наук? Він крадій і злодій і чім він займався раніше - насрати)))
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У Кличко вряд ли получится долго сопротивляться, потому что в ближайшее время Зеленский будет иметь неограниченную власть в Украине. Но после всей этой истории возможно, что некоторые зеленутые киевляне призадумаются.
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