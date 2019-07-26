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Все про:адвокат (631) страхування (31)

 Страхування адвокатської діяльності, як у Німеччині, впорядкує ринок адвокатських послуг, - голова Ради адвокатів Києва Рябенко

Страхування адвокатської діяльності, як у Німеччині, впорядкує ринок адвокатських послуг.

Про це голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявив у Берліні, де зараз перебуває з візитом делегація Національної асоціації України, повідомляє УНІАН з посиланням на сайт НААУ.

За словами Петра Рябенко, у Німеччині страхування професійної відповідальності адвокатів – це гарантія якості наданих ними послуг, а страхування імовірних юридичних витрат – інструмент для впорядкування, власне, ринку юридичних послуг. "І ця модель – вдалий кейс, який може взяти на озброєння українська адвокатська спільнота, адже вона сприятиме підвищенню іміджу адвокатської професії", - підкреслив Рябенко. "Загалом ми почерпнули безліч цікавих ідей від німецьких колег щодо організації адвокатського самоврядування. Палата адвокатів Берліну є однією з найбільших палат Німеччини та налічує майже 15 тисяч адвокатів", - сказав він.

Загалом, зі слів голови ради адвокатів Києва, Німеччина надає вагому підтримку в реформуванні української адвокатури. Досвід Федеральної палати адвокатів Німеччини, членами якої є 165 тисяч адвокатів, цікавий для української адвокатури і НААУ продовжує співпрацювати з німецькими колегами у напрямку обміну досвідом. Нагадаємо, вчора заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій розповів, що спеціальні представники Федеральної палати у Брюсселі відстоюють інтереси адвокатської спільноти, беручи участь у розробці нормативного регулювання ще на стадії формування ідей. На його думку, якби за прикладом німецьких колег вони мали своїх представників у законодавчому органі, практики підготовки проєктів без участі професійного адвокатського об’єднання, як у випадку із сумнозвісним 9055 – не було б.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139812
 
 
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"страхование профессиональной ответственности адвокатов - это гарантия качества предоставленных ими услуг" (с) Хочешь гарантию - купи чайник в КОМФИ. Там и печать поставят.
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Хотят адвокатов обложить ещё одним оброком... Я - против, т.к. знаю, с какой целью в Украине создаются страховые компании и чем они занимаются.

В Германии каждая земля имеет "своих" адвокатов. Хочет баварскийадвокат работать в Берлине - идёт в Берлин и там сдаёт экзамены и платит за членство в берлинской палате. По-моему, весьма интересное правило, позволяющее суду "сбросить" адвоката, поменяв территориальную подсудность дела.

В Германии адвокатов выгоняют из зала суда, если он не надел мантию. Очень хорошее правило. Кто-то запатентует и хорошо заработает на пошиве и продаже незастрахованным адвокатам такой одежды.
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Осторожно!

Это страхование, во-первых, добровольное, а не обязательное, если кто-то пытается вам рассказать, что оно суперраспространённое,

во-вторых, это ни что иное, как лобби по выкачиванию денег из клиентов, и никакой гарантии качества, как заявляет этот тип, не существует (сами подумайте, вы что, будете судиться с адвокатами, если вам покажется, что они вам какую-то туфту суют?),

в третьих, за страховку они (если захотят) берутся только за мелкие тяжбы, типа, оспорить штраф за парковку, а за более крупные дела всё-равно платишь по полной.
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А если не будут брать - отключим газ... (с)
П.С.
Застраховался - работай, нет - отключим...
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Ни хрена не понял, это если адвокат проиграет дело (посадит) клиента, клиенту что деньги стоаховая обратно вернет что ли? Страхование чего?
ЗЕбил вродя тоже юхист, это Страхування адвокатської діяльності, як у Німеччині, впорядкує ринок адвокатських послуг, - голова Ради адвокатів Києва Рябенко - Цензор.НЕТ 3912 не с этим связано?..
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