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 Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк (оновлено)

Прокуратура підготувала повідомлення про підозру щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), заявив керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Підготовлено проєкт повідомлення про підозру щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду саме за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організації ухвалення завідомо неправосудних рішень", - сказав Горбатюк на брифінгу в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, за версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси".

Також читайте: ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк

Пізніше Горбатюк уточнив: "Підозр чотири - двом керівникам суду та двом суддям".

Він також зазначив, що зафіксовано вплив на суддів Конституційного суду України, втручання в діяльність ВККС, інших судів і органів влади.

"Вплив на ухвалення рішень Конституційним судом, ВККС та ВРП (Вища рада правосуддя. - Ред.), на ДБР (Держбюро розслідувань. - Ред.)... Величезний обсяг інформації з ознаками злочинів, яким буде дана правова оцінка", - сказав він.

Горбатюк зазначив, що зафіксовано вплив на окремих суддів КС для ухвалення певних рішень, що "пов'язані з незаконним збагаченням і скасуванням люстрації".

Зі свого боку, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Бюро забезпечувало оперативне супроводження.

"Це не просто втручання в роботу суддів і держорганів... Це фактично використання повноважень судді неправосудним способом... Це не просто порушення, а загроза національній безпеці", - заявив Ситник.

Він зазначив: "Вовк у вільному режимі у СБУ може отримати інформацію щодо прослуховування... Ресурси ДБР використовуються для тиску на інших людей... Якщо навіть перебував суддя, який відмовляється це робити, на нього здійснювався тиск".

Директор НАБУ висловив сподівання, що підозри будуть підписані, зазначивши, що проєкти підозр на суддів підготовлено та направлено на підписання керівництву Генпрокуратури.

Горбатюк уточнив, що підозра стосується ухвалення завідомо неправосудного рішення, втручання в діяльність ВРП і ВККС (за двома статтями).

Згідно з інфографіком та озвученою у відеоролику інформацією, глава ОАСК створював штучні перешкоди роботі окремих членів ВККС, організувавши подачу позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних йому членів і введення туди лояльних йому людей.

"У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до розробленого Вовком плану були залучені не тільки окремі судді ОАСК, але й деякі правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань, завданням якого було здійснення тиску на комісію з метою складання повноважень окремими її членами", - йдеться в ролику.

Деякі судді ОАСК відмовилися брати участь у плані Вовка.

Раніше НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139810
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, горбатюк ничего внятного не сказал.
Гораздо больше можно было понять из бормотания поступившего голову сытника.
Для сельских мудрецов довожу следующее.
Началась борьба пауков в банке за пост премьера.
Юлька требует пост себе и перешла к угрозам.
Зеленский решил убрать ее людей из окружного суда и судебной администрации.
Запасается попкорном
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Ей Ванга нагадала и она никак не успокоится
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Утомленный последним усилием, Синицкий отвалился на спинку стула и закрыл глаза. Ему было уже семьдесят лет. Пятьдесят из них он сочинял ребусы, шарады, загадочные картинки и шарадоиды. (с)
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И был похож на гнома, которого изображали всех рекламах ЗЕнтиков.
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Толку с этих подозрений. Кто будет судить этих судей - другие судьи, ихние коллеги? Цирк какой-то. Нужна реальная судебная реформа, и пока ее не проведут, все подобные расследования - не более чем очередной цирк.
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на чьей стороне это чюдо играет?по идее должен на стороне портнова
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с интересом наблюдаю за развитием событий
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сначала эти пауки решили,что "зробили усіх разом".а теперь в банке роблять в одиночку друг друга Готовятся проекты подозрений в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4364.в надежде оказаться альфа-пауком.
но дядя сэм гуманный.он некоторых пересадит из банки куда нибудь и назначит главным кого нужно.
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ржу с тебя, сказать на такое мне нечего... но ты можешь продолжать
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а шо тебе еще остается? Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8191ржы...для того и кловуна выбирали
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можно?, ну спасибо) расскажешь потом про наблюдения свои как-нибудь)
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не розумію ??? З "стрічки активності" викмдує на головну....А як у ВАС?
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.щось не то.можливо браузер..на жаль Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1095...спецвірус якийсь напевноГотуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3590
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з приходом нового прокурора все це закриється! бо ж так можна вийти і на бєню, як замовника ряду рішень
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"Проект подозрения"?
...
На 100% не впевнений, бо я в юриспруденцію не дуже - але навіть базові юридичні знання чомусь натякають, що формулювання "проект підозри" - це двійка і на перескладання.
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"Астанавітє єтот гєноцід мальчіков в мантіях"!!!
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Окружного админсуда Киева? Уже интересно, найдётся ли управа на этих рыговских отрыжек
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Вот за судей, особенно киевских, давно пора взяться, совсем страх потеряли от безнаказанности.
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Ну, горбатюк ничего внятного не сказал.
Гораздо больше можно было понять из бормотания поступившего голову сытника.
Для сельских мудрецов довожу следующее.
Началась борьба пауков в банке за пост премьера.
Юлька требует пост себе и перешла к угрозам.
Зеленский решил убрать ее людей из окружного суда и судебной администрации.
Запасается попкорном
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Интересно, а зачем Юльке пост премьера ? Ведь ЕС шутить не будет - они просто ждут момента когда им будет удобно обвалить гривну. Премьер в таком разе - суицидник.
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Ей Ванга нагадала и она никак не успокоится
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Axxa. Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1377 Я думал за ней какая реальная сила стоит (типа Газпрома).
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Почему молчит Генеральный прокурор Юрий Луценко? Почему молчит депутат Верховной Рады Ирина Луценко? Безобразие!!!
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Так Юрик уже свалил в отпуск, там сейчас его зам рулит.
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"Юлька требует пост себе и перешла к угрозам.
Зеленский решил убрать ее людей из окружного суда и судебной администрации."
А, так это проюлькины судьи получают кайф от названия улиц "Московская" и "Ватутина", и ложат хрен на закон о декоммунизации. Совсем не удивительно.
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Угу, холоднюк, о котором говорил сытник - великий поцреот и носит вышиванку.
Но за пять копеек мать родную утопит.
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С чего Вы взяли? Написал же - "совсем не удивительно". Одни и те же прокасабские консервы, - что многие судьи из Окружного суда, что Тьмашенчиха.
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Или ты думаешь, что юлько и Власенко по национальности украинцы?
Спешу тебя разочаровать.
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Пысы. Интеллектуальный набор - вещь неплохая, но, иногда, не успеваешь уследить, как клятый андроид внесёт пару-тройку ошибок в твое сообщение.
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И здесь я обозвал его ведроид, а он исправил, гадюка!
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Готовятся проекты подозрений в отношении двух руководителей и двух судей / Гарант против беспредела судов беспомощный как грудное дитё против громилы -уверяли его избиратели. Уже не так. Гарант растёт. /В детском саду пацан спрашивает новенького: Тебе сколько лет?- Четыле, навелно.Женщинами интересуешься? Не-а. Значит - три!
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«ГПУ в рамках розслідування справ Майдану провела обшуки в Окружному адмінсуді Києва і паралельно встановила позазаконе втручання суддів ОАСК в діяльність інших органів державної влади, вищих органів державної влади, в тому числі Конституційного суду, міністерств, відомств, Вищої ради правосуддя, судів в організації прийняття свідомо неправомірних рішень», - Горбатюк.



https://espreso.tv/news/2019/07/26/gpu_gotuye_4_pidozry_suddyam_okruzhnogo_adminsudu_stolyci_gorbatyuk
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А когда дадут оценку Кучме и Литвинупо делу Гонгадзе? Или Кучма уже купил Беню?
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Тільки на 6-й рік горбатий сиротюк прийшов до суду. Виходить до цього він не знав, де виносились рішення?
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