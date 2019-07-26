 Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк (оновлено)

"Підготовлено проєкт повідомлення про підозру щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду саме за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організації ухвалення завідомо неправосудних рішень", - сказав Горбатюк на брифінгу в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, за версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси".

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Пізніше Горбатюк уточнив: "Підозр чотири - двом керівникам суду та двом суддям".

Він також зазначив, що зафіксовано вплив на суддів Конституційного суду України, втручання в діяльність ВККС, інших судів і органів влади.

"Вплив на ухвалення рішень Конституційним судом, ВККС та ВРП (Вища рада правосуддя. - Ред.), на ДБР (Держбюро розслідувань. - Ред.)... Величезний обсяг інформації з ознаками злочинів, яким буде дана правова оцінка", - сказав він.

Горбатюк зазначив, що зафіксовано вплив на окремих суддів КС для ухвалення певних рішень, що "пов'язані з незаконним збагаченням і скасуванням люстрації".

Зі свого боку, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Бюро забезпечувало оперативне супроводження.

"Це не просто втручання в роботу суддів і держорганів... Це фактично використання повноважень судді неправосудним способом... Це не просто порушення, а загроза національній безпеці", - заявив Ситник.

Він зазначив: "Вовк у вільному режимі у СБУ може отримати інформацію щодо прослуховування... Ресурси ДБР використовуються для тиску на інших людей... Якщо навіть перебував суддя, який відмовляється це робити, на нього здійснювався тиск".

Директор НАБУ висловив сподівання, що підозри будуть підписані, зазначивши, що проєкти підозр на суддів підготовлено та направлено на підписання керівництву Генпрокуратури.

Горбатюк уточнив, що підозра стосується ухвалення завідомо неправосудного рішення, втручання в діяльність ВРП і ВККС (за двома статтями).

Згідно з інфографіком та озвученою у відеоролику інформацією, глава ОАСК створював штучні перешкоди роботі окремих членів ВККС, організувавши подачу позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних йому членів і введення туди лояльних йому людей.

"У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до розробленого Вовком плану були залучені не тільки окремі судді ОАСК, але й деякі правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань, завданням якого було здійснення тиску на комісію з метою складання повноважень окремими її членами", - йдеться в ролику.

Деякі судді ОАСК відмовилися брати участь у плані Вовка.

Раніше НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.