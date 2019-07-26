 Зеленський обговорив з Волкером і Сондлендом поточну ситуацію в районі проведення ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.
Глава держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.
Під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.
Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.
Конфлікт до перемир'я був не щамороженим.
А зараз його повністю заморозять.
І забудуть. Буде те саме як в Молдавії чи Грузії.
Порошенко зайдет в Раду и в тандеме с Медведчуком сделают "как раньше было"
Це головне, що Ви хотіли сказати (сдавайтесь, хохлы!).
А президент вважає, що потрібно "припинити стріляти".
Тож президент не дозволить закупати ракети, бо навіщо? Ми ж не збираємося стріляти!
Раніше Волкер передовсім обговорював справи з з Президентом; а тепер в Україні - преЗЕдент...
Колбаса по 2.20 @Prostibozenka 1 ч.1 час назад
Бывает ты звонишь Баканову насчет чорта, а бывает - чорт звонит Баканову насчет тебя
Стенограмма ключевого момента переговоров:
Сондленд: - Ну шо там на Донбассе?
Зеленский: - Зашибись!
Волкер: - Гонишь?
Зеленский: - Денёг дайте.
Сондленд и Волкер хором: «Иди в жопу!»