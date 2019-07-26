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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2227) Донбас (12611) Волкер Курт (432) Сондленд (4)

 Зеленський обговорив з Волкером і Сондлендом поточну ситуацію в районі проведення ООС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондлендом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Глава держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і ЄС обговорюють нові санкції проти Росії за захоплення українських військових моряків, - посол Сондленд

Під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139809
 
 
 Топ коментарі
 
На нас чекає або заморожений конфлікт, або вступ дамбаських республік в Україну на правах автономії.
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Дали зебілу щелбана по носу. Показали йому Волкером, хто воно є для Америки - смим фактом першочергової зустрічі з Порошенком і Тимошенко, а не з ним. Причому, скоріш за все, Волкер з Порошенком мав би поговорити в три дня вчора; але цьому завадив Труба викликом на допит (Порошенко сказав же, що скасував і переніс міжнародну зустріч).
Раніше Волкер передовсім обговорював справи з з Президентом; а тепер в Україні - преЗЕдент...
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Первое у нас уже давно, времени понять было с лихвой.
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На нас чекає або заморожений конфлікт, або вступ дамбаських республік в Україну на правах автономії.
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Первое у нас уже давно, времени понять было с лихвой.
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Неправда.
Конфлікт до перемир'я був не щамороженим.
А зараз його повністю заморозять.
І забудуть. Буде те саме як в Молдавії чи Грузії.
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Редкие обстрелы вряд ли можно считать горячей фазой этой войны, да и ВСУ не спят, а дают ответку.
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потерпи немного!
Порошенко зайдет в Раду и в тандеме с Медведчуком сделают "как раньше было"
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і )(уйло буде постійно рану ту на Україні розковирювати,коли йому буде потрібно або коли заманеться
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А кто вместо него говорил? Какой советник?
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Поточна ситуація така, що путін шукає можливості для провокацій та зриву припинення вогню, щоб не виконувати рішення міжнародного морського трибуналу і щоб лишити в росії полонених моряків ВМСУ. Вже почались провокації в Азовському морі, де путін відчуває свою тотальну перевагу - піратські катери та кораблі російських прикордонників підсвічують українську кораблі та катери спеціальним зеленим світлом, тренуюються наводити терористичну авіацію та терористичні ракети на українські кораблі та катери! Україні потрібна ефективна зброя проти піратських кораблів путіна та проти терористичної авіації путіна! Потрібні протикорабельні ракети та системи ППО!
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Передовсім потрібні українські бойові судна в Азовському морі! Україні потрібен справжній (а не подоба його...) військово-морський флот в Чорному та в Азовському морях!
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Потрібні бойові кораблі, судна це виключно цивільні корита. Але ще більш потрібні протикорабельні ракети та системи ППО! Якщо путін почне широкомасштабний наступ, нам протикорабельні ракети та системи ППО будуть потрібні в першу чергу, а бойові кораблі нам потрібні саме як носії протикорабльних ракет та систем ППО, щоб висуватись на кораблях в море і організовувати оборону узбережжя ще на підступах до Одеси, Миколаєва та Херсону!
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одна яндрова бомбочка і вже нікому нічого не буде потрібно---як то кажуть--безумец безумен в своих мислях
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Ядерна зброя потрібна не одна, а в певній кількості, щоб забезпечити можливість нанесення ядерного удару по найбільшим російським містам, військовим базам, військовим аеродромам, АЕС/ТЕС/ГЕС, мостам через ключові річки, переходам ЛЕП/газопроводів/нафтопроводів/аміакопроводів через найбільші річки! І ядерний удар по росії потрібно мати можливість наносити вже після ядерної атаки росії по Україні, що потребує від нас потужного флоту в океані, який буде головною силою відплатного ядерного удару, бо пускові шахти в Україні після ядерної атаки росії будуть всі знищені!
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Ракети на судна можна доставити і по суші. А от самі судна до портів базування - лише морем.
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Азовське море це не море, а залив, який має обмеження по глибині і має завширшки тільки 50 км відносно глибокого дна, в якому можна вести якісь бойові дії! А 50км це зона ураження навіть для звичайної артилерійської та ракетної зброї, тому де б не стояв корабель у причала, його можна знищити простим запуском пакету реактивних снарядів Смерч! А це означає що в Азовському морі неможливо сховати корабель від ворожих ракет та снарядів і тому заводити в Азовське море якісь бойові кораблі чи катери це маразм! В Азовському морі потрібні ударні БПЛА, які можуть обстріляти корабель або катер керованими ракетами і вивести його з ладу або підпалити - це максимум що потрібно! Базування ударних БПЛА може бути за межами зони ураження російських РСЗВ, і це головний фактор для системи озброєння! Бо під час широкомасштабного наступу путіна, російські терористи в першу чергу будуть наносити раптові ракетні удари Смречами по базам наших катерів та кораблів і всі вони загинуть ще до початку активних бойових дій!
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"всі вони [бази наших кораблів] загинуть ще до початку активних бойових дій".
Це головне, що Ви хотіли сказати (сдавайтесь, хохлы!).
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Я хотів сказати що потрібно перестати робити ідіотські кроки і вкладати гроші в ідіотські озброєння! Нам потрібна зброя яка буде базуватись на недосяжній для російських терористів дальності і застосовуватись на будь якому напрямку без обмежень! А катери та кораблі в Азовському морі путіну не страшні, він знає як їх знищити раптовим ударом! Для того щоб робити базу ВМСУ на Азовському морі, потрібно брати якусь місцеву річку і робити в ній судоходне русло на пару кілометрів від берега, щоб заховати катери від раптового удару російських ракет в протиракетних бетонних бункерах, в портах робити бетонні укриття для катерів, укриття які неможливо знищити ракетами Смерч, Ураган, Град. Інакше немає сенсу збільшувати чисельність катерів в Азовському морі - вони всі будуть пошкоджені або затоплені ще до початку активних бойових дій!
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Це Вы вважаєте, що потрібні протикорабельні ракети та системи ППО.
А президент вважає, що потрібно "припинити стріляти".
Тож президент не дозволить закупати ракети, бо навіщо? Ми ж не збираємося стріляти!
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Президент вважає що потрібно змінити калібр зі стрілецької зброї на справді дорослу зброю і Ви це скоро побачите! Після чергового обстрілу підрозіділів ЗСУ армія застосує всі наявні системи озброєння щоб наказати російських терористів! Точка-У ще не раз і не два полетить в гості до терористів!
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Чув про "припинити стріляти". Про "змінити калібр на більший" від президента не чув.
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Президент не має все казати вголос. Щось кажуть публічно, а решту непублічно! В нас же ж війна йде і тому інформація ділиться на публічну і непублічну.
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Дали зебілу щелбана по носу. Показали йому Волкером, хто воно є для Америки - смим фактом першочергової зустрічі з Порошенком і Тимошенко, а не з ним. Причому, скоріш за все, Волкер з Порошенком мав би поговорити в три дня вчора; але цьому завадив Труба викликом на допит (Порошенко сказав же, що скасував і переніс міжнародну зустріч).
Раніше Волкер передовсім обговорював справи з з Президентом; а тепер в Україні - преЗЕдент...
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что то волкер обьяснил зелебене нащот управления государством и нащот подбора ближнего круга друзей Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 6788

Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 1 ч.1 час назад

Бывает ты звонишь Баканову насчет чорта, а бывает - чорт звонит Баканову насчет тебя
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Зеленскому просто нужно всё управление гибридной войной с Россией,отдать американцам,а сам пусть занимается экономикой он же больше по экономике спец ,а не по военным делам Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 2881
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Заниматься бы вове музицированием, как и раньше, одна беда - беня ноты отобрал...
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Пусть х*ром на барабане стучит. Там ноты не нужны. Главное- попадать в такт Бене. Зеленський обговорив з Волкером і Сондлендом поточну ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 4620
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Из источников, близких (но не так, шобы очень) к ГосДепу США:
Стенограмма ключевого момента переговоров:
Сондленд: - Ну шо там на Донбассе?
Зеленский: - Зашибись!
Волкер: - Гонишь?
Зеленский: - Денёг дайте.
Сондленд и Волкер хором: «Иди в жопу!»
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Шокин и Луценко «слили» Трампу компромат на Байдена не без участия порошенка- сми США так шо ***** треба збирати арестанську валізу, якщо не в Україні то в Сполучених Штатах як і фірташу. мабуть обговорювали йго передачу
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а цей зе хоча б тримав автомат у руках, чи тільки понти одні та гра на піаніно...
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