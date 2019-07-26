 "Нова влада має намір захищати інтереси країни не тільки твердо, але й гуманно", - посольство США про рішення України щодо російського танкера

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter.
У посольстві зазначили, що те, як повелася Україна, свідчить, що нова влада має намір захищати інтереси країни відповідно до міжнародних норм.
"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 липня в порту Ізмаїл затримали російський танкер Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.
Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.
В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.
Смехота. Клоун.
.Хотів би я подивитись на гуманізм.,якби стільки американців вбили
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире одного из каналов заявил, что во время боевых действий на Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были два старших офицера.
Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Они (боевики) же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел», - утверждает Мельничук.
чи думав полужид шикльгрубер в 1941р що вже в 1945р його нацистська імперія розвалиться?А пукін(шаломов) і досі ще марить...
НО НАДО СТРОИТЬ АВТОБАН - жто дорога на Балканы, Грецию Турцию
Из Румынии переправляют топливо через плавни и другую контрабанду
Кстати хороший дизель
ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ а не зеленим
вони тут ТИМЧАСОВІ СЛУЖБОВЦІ а не "власць"
Це коли жертва маніяку презентує вазелін ??