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 ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк

Керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк розповів, що під час розслідування справ Майдану перевірялися на причетність до скоєння злочинів судді Окружного адміністративного суду Києва, йдеться про чинних суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Фактично відбувається системне втручання в розгляд справ судами з боку насамперед керівництва цього суду. Але не тільки в розгляд справ, але й у діяльність інших органів державної влади, вищих органів державної влади, зокрема Конституційного суду, міністерств, відомств, судів, що, за нашою оцінкою, фактично становить загрозу національній безпеці, тому що поза судовим процесом, можна сказати в ручному режимі, ухвалюються рішення", - сказав Горбатюк на брифінгу в п'ятницю.

Він вказав, що Генпрокуратура спільно з НАБУ провела низку слідчих дій в Окружному адміністративному суді Києва.

На брифінгу журналістам продемонстрували відеозапис з аудіопереговорів нібито керівництва ОАСК, на підтвердження слів Горбатюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і ГПУ проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва (оновлено)

З огляду на відеоматеріали, глава суду Павло Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС).

"До плану Вовка були залучені не тільки судді Окружного адмінсуду, а й співробітники ДБР", - йдеться в тексті, який супроводжує відеоролик.

Зазначено, що неправомірні дії голови суду було направлено на призупинення кваліфікаційного оцінювання суддів ВККС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139807
 
   
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тепер понятно.
Понятно, що паралельно зі справами Майдану (яі заважав розслідувати ОАСК) вийшли ще на те, як вовки впливали на суддів КС, зокрема в справах зі скасуванням законодавства про незаконе збагачення та люстраційного закону...
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Нравится Горбатюку процесс. Видать он из семьи потомственных юристов. Как в анекдоте про сына адвоката, который выиграл процесс, начатый дедом. Но Горбатюк выигрывать не собирается.
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ОАСК- насквозь коррупционное образование. Всех судей люстрировать и набрать новых.
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їх спочатку потрібно з лікарняного визволити!
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может хватит уже проверять,а пора кого нибудь посадить ?
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читайте по губам: Я хочу быть Генпрокурором.. Ваш Горбатюк.
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Тю, оба организатора сейчас в Украине - беня и сака!
Исполнители дали показание в Израиле.
А этот клоун дурью мается
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