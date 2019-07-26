 Окупаційна влада РФ підганяє мешканців ОРДЛО з отриманням російського громадянства, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

За даними української розвідки, регіональним управлінням з питань міграції МВС РФ у Ростовській області запроваджено посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти з метою запобігання проникненню на територію Росії злочинців з досвідом бойових дій. Як наслідок, зросла кількість відмов у наданні російського громадянства, у т.ч. військовослужбовцям зі складу підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

При цьому в окремих підрозділах російських окупаційних військ певна частина військовослужбовців, які не брали участі в бойових діях проходячи службу у тилових підрозділах, відмовляється від оформлення російського громадянства, розраховуючи на збереження можливості виїзду на територію, підконтрольну українській владі.

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Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.