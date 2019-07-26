EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  2344  19
Матеріали за темою:
Все про:громадянство (571) Міноборони (2688) паспорт (406) розвідка (1424) Росія (19110)

 Окупаційна влада РФ підганяє мешканців ОРДЛО з отриманням російського громадянства, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях вимагають від місцевих жителів, які співпрацюють з російськими окупаційними військами, прискорити надання документів для отримання російського громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

За даними української розвідки, регіональним управлінням з питань міграції МВС РФ у Ростовській області запроваджено посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти з метою запобігання проникненню на територію Росії злочинців з досвідом бойових дій. Як наслідок, зросла кількість відмов у наданні російського громадянства, у т.ч. військовослужбовцям зі складу підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

При цьому в окремих підрозділах російських окупаційних військ певна частина військовослужбовців, які не брали участі в бойових діях проходячи службу у тилових підрозділах, відмовляється від оформлення російського громадянства, розраховуючи на збереження можливості виїзду на територію, підконтрольну українській владі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139804
 
 
 Топ коментарі
 
Там написано-те,кто сотрудничают. Коллаборанты. А это необязательно пенсионеры. А вот гражданства лишать было бы неплохо.
 показати весь коментар
 
Всем , кто получит российское гражданство , надо прекратить выплату украинской пенсии .
 показати весь коментар
 
У зедепутатов нужно еще проверить расиянское гражданство.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всем , кто получит российское гражданство , надо прекратить выплату украинской пенсии .
 показати весь коментар
 
 
Там написано-те,кто сотрудничают. Коллаборанты. А это необязательно пенсионеры. А вот гражданства лишать было бы неплохо.
 показати весь коментар
 
 
а у вас є база данних.хто получив паспорта *********?...з кацапії получають пенсії і в Україні..получать пенсію ..на 10 метрів відійдуть і кричать "праклятие биндеровци"
 показати весь коментар
 
 
Такая база есть . В этом вопросе раша придерживается международного права .
 показати весь коментар
 
У зедепутатов нужно еще проверить расиянское гражданство.
 показати весь коментар
 
 
дурень с двойным гражданством в вр баллотироваться запрещено .
 показати весь коментар
 
Странно, что до сих пор нет закона, который запрещает занимать должности чиновников и быть депутатами любых уровней с гражданством страны-агрессора.
 показати весь коментар
 
 
Ben23
Странно,
что до сих пор нет закона, который запрещает занимать должности
чиновников и быть депутатами любых уровней с гражданством
страны-агрессора.
Окупаційна влада РФ підганяє мешканців ОРДЛО з отриманням російського громадянства, - ГУР - Цензор.НЕТ 3304

 показати весь коментар
 
 
так вони можуть мати і "офшорні паспорти" в Україні "свічние заводікі" і дурнуваті українці працюють на них а вони на Кіпрах..Мальдівах..Панамах--як мав Лазаренко..невже ви думаєте ,що зараз під подушкою не ховають паспорти з "солодких" країн.куди можна переховатись і перечекати ..
 показати весь коментар
 
Упс: Минобороны РФ показало кассетные бомбы, которые "не использует" в Сирии

На выставке, устроенной российским оборонным ведомством в подмосковном парке "Патриот", показали вооружение, которое применяют пилоты ВКС при авианалетах в Сирии.
Как уточняется на сайте исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), речь идет о бомбовых кассетах РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5, которые были выставлены в павильоне под названием "Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".

Таким образом, как подчеркивают в CIT, это фактически доказывают, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы". Об этом исследовательская группа сообщала в своем расследовании еще 2016 году. Также кассетные бомбы случайно "засветились" в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года.
 показати весь коментар
 
і що?..вже давно про касетні бомби говорили..і Амнесті інтернешн...чи як її ..і місцеві на відео знімали розриви тих бомб---висновок--- ОЗАБОЧЕННОСТЬ
 показати весь коментар
 
 
Пусть получают!
А когда будут ехать в Украину за продуктами и пенсией
требовать с "наших людей" СПРАВКУ об отсутствии "гражданства страны агрессора"
(форму справки, как и где её брать прусть придумывают сами)
 показати весь коментар
 
Да стравку в ЛДНР им нарисуют то любую. Окупаційна влада РФ підганяє мешканців ОРДЛО з отриманням російського громадянства, - ГУР - Цензор.НЕТ 3468
 показати весь коментар
 
Получивших рос. паспорт, лишать гражданства.
Ввести для неграждан пятикратный налог на недвижимость, трёхкратные коммунальные услуги, никаких субсидий.
 показати весь коментар
 
Гражданин Украины Иванов, получивший паспорт Украины, был призван в ряды российской армии и направлен в Украину в качестве артиллериста для ударов по селу, где проживают его родственники.
 показати весь коментар
 
Жителям оккупированных территорий на Донбассе Российская Федерация раздает паспорта со специально выдуманным для них новым кодом подразделения - 610-068. Про такой "сюрприз" рассказал известный блогер с ником Necro Mancer в своем Twitter. Отмечается, что обладатели российских паспортов с данной записью в документе вскоре могут столкнуться с фактом их недействительности. Кроме того, выявить таких "новых русских" теперь не составит труда из-за этого "клейма". "Выявить свежеиспеченных граждан РФ из ОРДО будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого еще даже нет в справочниках УФМС РФ", - написал блогер. Как пишет "Информационное сопротивление", раствориться среди остального населения страны-агрессора предатели Украины не смогут, как и получить те же права, что и россияне. Код 610-068 не зарегистрирован в справочнике "Коды подразделений УФМС России".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору