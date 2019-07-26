 Окупаційна влада РФ підганяє мешканців ОРДЛО з отриманням російського громадянства, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.
За даними української розвідки, регіональним управлінням з питань міграції МВС РФ у Ростовській області запроваджено посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти з метою запобігання проникненню на територію Росії злочинців з досвідом бойових дій. Як наслідок, зросла кількість відмов у наданні російського громадянства, у т.ч. військовослужбовцям зі складу підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
При цьому в окремих підрозділах російських окупаційних військ певна частина військовослужбовців, які не брали участі в бойових діях проходячи службу у тилових підрозділах, відмовляється від оформлення російського громадянства, розраховуючи на збереження можливості виїзду на територію, підконтрольну українській владі.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Странно,
что до сих пор нет закона, который запрещает занимать должности
чиновников и быть депутатами любых уровней с гражданством
страны-агрессора.
На выставке, устроенной российским оборонным ведомством в подмосковном парке "Патриот", показали вооружение, которое применяют пилоты ВКС при авианалетах в Сирии.
Как уточняется на сайте исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), речь идет о бомбовых кассетах РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5, которые были выставлены в павильоне под названием "Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".
Таким образом, как подчеркивают в CIT, это фактически доказывают, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы". Об этом исследовательская группа сообщала в своем расследовании еще 2016 году. Также кассетные бомбы случайно "засветились" в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года.
А когда будут ехать в Украину за продуктами и пенсией
требовать с "наших людей" СПРАВКУ об отсутствии "гражданства страны агрессора"
(форму справки, как и где её брать прусть придумывают сами)
Ввести для неграждан пятикратный налог на недвижимость, трёхкратные коммунальные услуги, никаких субсидий.