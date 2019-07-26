 Брехня про Україну, отруєння Скрипалів та конфлікт у Сирії: Велика Британія оштрафувала російський пропагандистський канал RT на £200 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні Ofcom оштрафував новинний канал RT на 200 тисяч фунтів за серйозні недотримання наших правил мовлення - і зажадав, щоб канал повідомив про результати нашого розслідування своїм глядачам", - йдеться в заяві.

Розслідування показало, що RT не зміг зберегти неупередженість у семи випусках новин і програмах про поточні події в період із 17 березня по 26 квітня 2018 року.

"Програми були переважно пов'язані з питаннями політичного спору і поточної державної політики, а саме з реакцією уряду Великої Британії на події в Солсбері і сирійський конфлікт", - заявив медіарегулятор.

RT назвав рішення регулятора обурливим.

"Ми обурені тим, що британський медіарегулятор Ofcom призначив нам штраф, не чекаючи рішення суду, який має встановити, чи правомірні взагалі претензії Ofcom до RT", - йдеться в повідомленні на сайті RT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт, що належить пропагандистам РФ, заблокували в Латвії через загрозу суверенітету України

Нагадаємо, раніше російським пропагандистам, телеканалу RT та інформаційному агентству Sputnik, заборонили відвідувати конференцію з питань свободи преси в Лондоні через їхню "активну роль у поширенні дезінформації".