 Брехня про Україну, отруєння Скрипалів та конфлікт у Сирії: Велика Британія оштрафувала російський пропагандистський канал RT на £200 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Сьогодні Ofcom оштрафував новинний канал RT на 200 тисяч фунтів за серйозні недотримання наших правил мовлення - і зажадав, щоб канал повідомив про результати нашого розслідування своїм глядачам", - йдеться в заяві.
Розслідування показало, що RT не зміг зберегти неупередженість у семи випусках новин і програмах про поточні події в період із 17 березня по 26 квітня 2018 року.
"Програми були переважно пов'язані з питаннями політичного спору і поточної державної політики, а саме з реакцією уряду Великої Британії на події в Солсбері і сирійський конфлікт", - заявив медіарегулятор.
RT назвав рішення регулятора обурливим.
"Ми обурені тим, що британський медіарегулятор Ofcom призначив нам штраф, не чекаючи рішення суду, який має встановити, чи правомірні взагалі претензії Ofcom до RT", - йдеться в повідомленні на сайті RT.
Нагадаємо, раніше російським пропагандистам, телеканалу RT та інформаційному агентству Sputnik, заборонили відвідувати конференцію з питань свободи преси в Лондоні через їхню "активну роль у поширенні дезінформації".
Вопрос - где украинское Авторадио?
По Венгрии - 10 каналов, по Греции - 10 каналов. В Украине - тишина!!!
Так сейчас в ЕС .
По большому счёту это дурновкусие
А вот новости, не соответствующие действительности, за нарушение принципов объективности (с) любую пропагандистскую передачу. Штрафы такие, чтобы их накрыло по полной.
Хватит уже чушь писать.
Ты скажи это британцам, что они "фашисты и бандеровцы".
В ответ услышишь отборный русский мат, что б до тебя побыстрее дошло.
Но не буду, так как ты уже там.
- (он наш бл.)
Много раз был там..., вот не любят они англичан почему то...
Если поймут что ты иностранец с другой страны (не с UK) то ответят...
А война с Великобританией у них давно была....
НО В ШКОЛАХ второй язык обычно английский, а третий тоже европейский. Еще вроде и латынь учат.
И в бизнесе английский. ( между собой немецкий)
Я видел в Гамбурге висящий на столбе флаг USA изорванный и обгаженный - висел там несколько дней пока я был там и никому до этого не было дела...
А у нас на 6-й год войны руський шансон с каждой пятой машины и на свадьбах раше-песни.....(в моей Днепр области)
На немецком говорит вся центральная Европа.- вся богатая Европа.
Потому украинцы в школах должны обязательно получать сертификаты европейского образца по знанию английского и немецкого. Это первый шаг по возвращению Украины в Европу
Мой племянник например выучил арабский на переводчика в доп. к английскому и сейчас работает в том регионе...., с шейхами и другими сатрапами по линии тех.сотрудничества...
За год поднялся мама не горюй..., пока "немцы, англичане и другие испанцы" искали место заработать на корку хлеба, пытаясь пробиться через сотни тысяч таких же как они...
И ВСЕ европейцы никуда от своих домов и могил не поедут . Так что в ЕС на фирмах будут увеличиваться требования к количеству знаний. европейских языков . Уже сейчас берут на крупные фирмы со знанием трех европейских языков. Одним английским работодателя не удивишь