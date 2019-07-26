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Все про:Велика Британія (1026) журналістика (824) пропаганда (1223) Росія (19110)

 Брехня про Україну, отруєння Скрипалів та конфлікт у Сирії: Велика Британія оштрафувала російський пропагандистський канал RT на £200 тис.

Британський медіарегулятор оштрафував російський пропагандистський телеканал RT (Russia Today) на 200 тис. фунтів стерлінгів ($248 740) за порушення принципів об'єктивності під час висвітлення інциденту з отруєнням колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля, бойових дій на сході України та конфлікту в Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні Ofcom оштрафував новинний канал RT на 200 тисяч фунтів за серйозні недотримання наших правил мовлення - і зажадав, щоб канал повідомив про результати нашого розслідування своїм глядачам", - йдеться в заяві.

Розслідування показало, що RT не зміг зберегти неупередженість у семи випусках новин і програмах про поточні події в період із 17 березня по 26 квітня 2018 року.

"Програми були переважно пов'язані з питаннями політичного спору і поточної державної політики, а саме з реакцією уряду Великої Британії на події в Солсбері і сирійський конфлікт", - заявив медіарегулятор.

RT назвав рішення регулятора обурливим.

"Ми обурені тим, що британський медіарегулятор Ofcom призначив нам штраф, не чекаючи рішення суду, який має встановити, чи правомірні взагалі претензії Ofcom до RT", - йдеться в повідомленні на сайті RT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт, що належить пропагандистам РФ, заблокували в Латвії через загрозу суверенітету України

Нагадаємо, раніше російським пропагандистам, телеканалу RT та інформаційному агентству Sputnik, заборонили відвідувати конференцію з питань свободи преси в Лондоні через їхню "активну роль у поширенні дезінформації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139802
 
   
 Топ коментарі
 
А как работает медиа регулятор в Украине? В Одессе КТОТО отслеживает сплошные руцкие песни? Рекоама на биг бардах часто на руцком языке . Какого хрена?украинцы все понимают украинский язык
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Тепер би накласти штрафні санкції на 1+1, купрія, шарія і т.д.
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А как работает медиа регулятор в Украине? В Одессе КТОТО отслеживает сплошные руцкие песни? Рекоама на биг бардах часто на руцком языке . Какого хрена?украинцы все понимают украинский язык
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Радио ФМ , блин. В дороге работает румынское и молдавское радио , иногда кацапы со своими шлягер ними каналами .
Вопрос - где украинское Авторадио?
По Венгрии - 10 каналов, по Греции - 10 каналов. В Украине - тишина!!!
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Если мы хотим быть европейцами, мы должны иметь много станций и все они должны вещать державною мовою
Так сейчас в ЕС .
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в Україні медія простір закуплений і заточений під одного чи іншого олігарха-політика..на кожному каналі--"своя правда"
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Думаю что ЗЕ выгонит всех олигархов. Вон как легко он освободил полРады от балласта
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Браво Британия? Ха. Для RT 200 тысяч - копейки. Считай, Британия им просто пальцем погрозила. Бритты давно уже выродились, сделать что-то с российским фашизмом они не в состоянии.
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Молодцы!!! Мразь должна знать ,что она мразь!!!
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Тепер би накласти штрафні санкції на 1+1, купрія, шарія і т.д.
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А ведь это выход. Не запрещать, а заваливать штрафами.
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не завжди вдоється..--вони скажуть--адокажь...канал "Інтер" хоть візьміть-який показував песні і пляскі"галубой аганьок" і і звьозд рускай єстради
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Пляски хрен с ними
По большому счёту это дурновкусие

А вот новости, не соответствующие действительности, за нарушение принципов объективности (с) любую пропагандистскую передачу. Штрафы такие, чтобы их накрыло по полной.
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Позорище булет, если ШОУМЕН ЗЕ , не организует 10 каналов украинского Авторадио. Это ведь не операции на сердце делать . ШОУ- ЕГО ПРЯМАЯ ПРОФЕССИЯ
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Щас. Он тебе канал организует. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 5580
Хватит уже чушь писать.
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Слушай, кошка ободранная, иди по стрелочке Крещатика .
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Скажу вам по секрету , что британцы настоящие " фашисты и бандеровцы" . У них все песни на английском, все передачи на английском, все книги на английском. Кацапы и пикнуть против английского языка боятся
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Ох и бред. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 3088
Ты скажи это британцам, что они "фашисты и бандеровцы".
В ответ услышишь отборный русский мат, что б до тебя побыстрее дошло.
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Я ж тоже могу тебя послать. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 2038
Но не буду, так как ты уже там. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 4524
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Sophia-Maria Duglass - вот вы не поверите..., немцы то же не перевоспитались - к ним обращаешься по английски..., а они тебе - "них ферштейн..." - хотя падлы все его знают...
Много раз был там..., вот не любят они англичан почему то...
Если поймут что ты иностранец с другой страны (не с UK) то ответят...
А война с Великобританией у них давно была....
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Немцы вредные 😀😀😀 и Австрияки вредные . Я от Австрии живу в 10 минутах на машине.
НО В ШКОЛАХ второй язык обычно английский, а третий тоже европейский. Еще вроде и латынь учат.
И в бизнесе английский. ( между собой немецкий)
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Sophia-Maria Duglass - немцы не любят UK & USA за 2-ю мировую.., за то что они равняли их города с гражданскими своей авиацией...

Я видел в Гамбурге висящий на столбе флаг USA изорванный и обгаженный - висел там несколько дней пока я был там и никому до этого не было дела...
А у нас на 6-й год войны руський шансон с каждой пятой машины и на свадьбах раше-песни.....(в моей Днепр области) Брехня про Україну, отруєння Скрипалів та конфлікт у Сирії: Велика Британія оштрафувала російський пропагандистський канал RT на £200 тис. - Цензор.НЕТ 5143
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Немцы - серьезная нация . И немецкий язык - второй в мире после английского СРЕДИ БОГАТЫХ СТРАН
На немецком говорит вся центральная Европа.- вся богатая Европа.
Потому украинцы в школах должны обязательно получать сертификаты европейского образца по знанию английского и немецкого. Это первый шаг по возвращению Украины в Европу
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Sophia-Maria Duglass - английский да...., а другой язык в зависимости от страны выбора работы..

Мой племянник например выучил арабский на переводчика в доп. к английскому и сейчас работает в том регионе...., с шейхами и другими сатрапами по линии тех.сотрудничества...
За год поднялся мама не горюй..., пока "немцы, англичане и другие испанцы" искали место заработать на корку хлеба, пытаясь пробиться через сотни тысяч таких же как они...
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Мы говорим об общем уровне для всех украинцев.
И ВСЕ европейцы никуда от своих домов и могил не поедут . Так что в ЕС на фирмах будут увеличиваться требования к количеству знаний. европейских языков . Уже сейчас берут на крупные фирмы со знанием трех европейских языков. Одним английским работодателя не удивишь
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это такая же война, только за мысли и души..., и тому, кто в ней победит, не надо выкатывать пушки, граждане сами все на тарелочке принесут и отдадут ключи от города...
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звичайно...ось -приклад "руське мір" в Україні..--Крим .Донбас--..вони расейске дивились і продались..а ще багато таких що будуть кричати "введі вайска"--поки по зубах їх не ввалиш
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Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (c) Мы из джаза
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Если бы англичане еще и своих, таких же убогих пропагандонов штрафовали.
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У нас был Минстець, и во что его барыга претворил. Куча людей с приличной зарплатой поддерживала все авантюры резидента.
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************, будконемайструвач, розхитуваччовна, зрадофіл і атопутіннападе
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Не мешало бы и свой гной типа грема филипса за щеку подержать.
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RT-чисто российское пропагандистское средство МИ. Я был там заблокирован в испанском и в английском секторе в 2014 г. Но хотя бы от меняузнали, что Россия развязала настоящую войну в Украине.
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Та пох, пенсы, врачи, учителя и прочие бюджетники и не такое переживут. Главное - это вяличие и скрепы.
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я знову ж, в 2967-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А у нас каналы Медведчука официально транслируют точку зрения Путина. И Медведчук ездит по Европам, выдавая планы Путина за планы украинских парламентариев.
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