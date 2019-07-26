 В окупованому Криму трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в психлікарню, - адвокат Семедляєв

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що "не потрапив у слідчий ізолятор до свого підзахисного" Арсена Абхаїрова і пішов у психіатричну лікарню, оскільки нещодавно його ознайомлювали з постановою стаціонарної експертизи.

Адвокат додав, що його підзахисний "почувається нормально", однак підкреслює, що "поміщення в психіатричну лікарню його принижує". Семедляєв розцінює це як "форму каральної психіатрії".

"Через те, що хлопці відмовляються співпрацювати зі слідством, а не зізнаються в інкримінованому їм злочині і не вважають себе терористами, вони піддаються такій формі тиску, як поміщення в психіатричну лікарню", - зазначив захисник.

Адвокат розповів, що крім Арсена Абхаїрова в психлікарні перебувають Рустем Емірусеїнов та Ескендер Абдулганієв.

ФСВП Росії не коментує інформацію про поміщення фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" у психлікарню.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

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Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова - до 12 років.

Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдуллаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило обвинувачення.