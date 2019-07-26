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 Політика України
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Все про:імідж (8) корупція (2482) реформи (1612) Мінгареллі (191)

 В України зараз - жахливий імідж, - Мінгареллі

У світі в України сформувався імідж корупційної держави.

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічалися із президентом Зеленським разом із послами G7, і він знову наголосив, що має два пріоритети в роботі на посаді: це досягнення миру на Донбасі та боротьба з корупцією. Але я свідомо не вжив цей термін. Я не хочу постійно говорити "корупція, корупція, корупція", створюючи зв’язок між цим словом і Україною. Віддаю перевагу терміну "верховенство права". І це справді важливо – не робити наголос на слові "корупція" там, де у цьому немає потреби. Річ у тім, що Україна нині має жахливий імідж. Вам і самим треба припинити асоціювати вашу державу виключно з негативними речами, на кшталт "корупції, корупції і корупції навколо". Адже Україна насправді значно привабливіша, ніж той імідж, який навколо неї зараз сформувався", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним

Він називав перелік реформ, на яких має сконцентруватися українська влада.

"Ми завжди говоримо, що дуже важливо докласти більше зусиль для забезпечення верховенства права. Ми також говоримо, що треба зробити необхідні кроки для поновлення приватизації великих державних підприємств. Ми також віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями. Дуже необхідно провести земельну реформу, тому що в цій галузі Україна має фантастичний потенціал, і якщо реформа буде проведена належним чином, то це може призвести до створення сотень тисяч робочих місць. Важливо також продовжити децентралізацію. Ми знаємо, що у низці об’єднаних громад вибори лише мають відбутися. Децентралізація вже є успішною для України, і цей успіх треба закріпити. Має продовжитися реформа системи державного управління, де теж є перші позитивні результати", - заявив Мінгареллі.

"Що стосується сектору енергетики, то ми вже два роки поспіль говоримо, що саме треба зробити для реформування ринку газу на користь українських громадян – і ми розраховуємо, що тепер ці зміни будуть ухвалені. Звісно ж, ми виступаємо за повне впровадження закону про ринок електроенергії. І також колись вам треба буде створити незалежного та компетентного регулятора ринку атомної енергії. Ну і, нарешті, вам необхідно провести реформу правоохоронних органів. Як ви знаєте, закон про нацбезпеку був ухвалений, але так і не був імплементований. А вам потрібно реформувати і СБУ, і Генпрокуратуру, і продовжити реформу Нацполіції", - резюмував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139796
 
   
 Топ коментарі
 
не заметил 144 потужные лиформы?
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спс, кэп. мы в курсе, ну кроме элитных 8.1%.
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А раньше прямо оды пел потужным рехформам. Похоже Пеця как спетлял с президентства - перестал финансово подкармливать Мингарелли, вот и полилась правда-матка.
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Ты бы лучше обстановку в Украине изучил, бот лахтинский. Кстати, с тобой соевый мародер нормально до выборов рассчитался, а то после 21-го начались задержки?
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Погавкай ещё; ты очень забавен. Один из самых смешных зелебобиков ты тут.
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" Дело в том, что у Украины сейчас - ужасный имидж."
Так естественно! Мародерная свыня со своей шоблой за 5 лет постарались.
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Ой, та що ви таке кажете? Це ж Зе, за два з хвостиком місяці, створив корупційну систему, розбестив чиновників, ну і далі по тексту. Ще взнаємо дуже багато цікавого про діяння поперєдніков, але затяті будуть кричать що це все нова влада.
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Сьогодні на Вовіка дивляться інвестори у усіх боків з прожекторами. Кожен рух, кожна дія стосовно іноземних інвесторів відбивається на бізнесовій привабливості країни. І тут Вовік приеться на найбільшого іноземного інвестора Арселор Мітал у масках і зі зброєю...
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Трохи історії. Юля у 2005му забрала у Пінчука вкрадену ним Кріворіжсталь і продала індусу вшестеро дорожче. Пінчук затаїв образу. Тепер через п'ятнадцять років журналісти радіо Свобода помітили, що Зеленський таємно зустрічається з Пінчуком спочатку на Банковій, а потім і на держдачі у Кучми(що Вовік невдало намагавсь спростувати). Після цих зустрічей на Арселор Мітал був здійснений рейд СБУ Баканова в масках і повному озброєнні і паралізована діяльність підприємства. Непоганий початок у Вовіка...
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Особливо сумно виглядала розмова Вовіка з журналістом радіо Свобода, який поставив питання про візіт Вовіка на держдачі до Кучми разом з Пінчуком:
Зє. - Знаете, мне дают информацию по поводу одной или другой области, я читаю, верю, но проверяю. Поэтому мне предоставили информацию - я поехал проверять, что там есть(На держдачах). Увидел.
Свобода. - С кем вы там были?
З. - Нет-нет, я сам.
Св. - Вы сами?
З. - С семьей был. Я заехал.
Св. - То есть, у вас была информация, что там кто-то что-то построил. Вы приехали, там никто ничего не построил, я вас правильно понимаю?
З. - Нет, у меня есть информация, очень много земельных участков, принадлежащих ГУД. И я спрашиваю: а что на этом? Ничего, говорят, просто земля. А на этой? Все нормально. Я поехал проверять.
----------------------
Президент с семьей едет, чтобы что-то проверить. Я в ок..е
(Бузько)
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Начитався мабуть Гоголя "Мертві душі" і "Ревізор"
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Нажаль ні. Це сьогоднішня новина на Цензорі від 07:43
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Этот имидж сложился не только в мире, но и у граждан Украины, которые его чувствуют на своем загривке особенно сильно последние 5 лет. Его не ощущает только 8%- кучка толстокожих порохоботовских идиотов. Которые еще и требуют чтобы и другие этого не замечали и любили мордастого петю, собственно, создавшего этот имидж.
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Что значит "особенно последние 5 лет"? А при клане "семьи януковища", типа, все было правильно и хорошо и все были хорошие чесные и правильные?
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Во-первых, не чесные, а честные стоило бы писать, а то непонятно какой смысл вы вкладываете в это слово. Может что-то отличное от честные.

Особенно за последние пять лет это означает особенно за последние пять лет.
При януковиче, естественно, тоже было.
Но

При клане януковича Европа с ним, с януковичем, хотела подписать ассоциацию . При пете Европа уже и не заикается про это. А почему? Наверное имидж разный. И когда он по вашему стал хуже?
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Тобто по-вашому асоціація не підписана?
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Тыы Полный Клоун)))) Евроассоциация подписана еще в 2014 году, и полностью ратифицирована. Иди на биржу труда найди работу. Понабирают блин в Лахте в боты хер знает кого по обьявлению....))
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После 14-го стыдно быть хрюсским ,да еще и чукчей,тем более с открытой антиукраинской *************** позицией ,поэтому, неуважаемый ,идешь на хутор с сачком в поисках баттерфляев
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При порошенку, я на море не їздив, тепер про це вже можна говорити.
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Ну тепер вже побороли, тому що по тв вже про корупцію нічого не кажуть
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У вас коррупция, коррупция и ещё раз коррупция, но я не буду употреблять это слово)))
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Мингарелли явно лукавит - боится обидеть уже обиженное. Этот имидж сложился не марсианами - а населением этой страны, которое выбирает себе коррупционную власть исходя из принципа «он уже наворовал себе - поэтому, теперь будет президентом и воровать не будет». Принцип генетического холопства. Этот принцип выражается очень выпукло в том, что погибшие на Майдане за принципы справедливости в этой стране до сих пор не отомщены! Мудак Порошенко и Луценко до сих пор быкуют - а нам вещают про внешний имидж! Херьня полная. Если 2% ВВП страны ежегодно разворовывается коррупцией - какой же может быть иной имидж? Как можно запустить продажу по справедливой цене земли в условиях повальной коррупции? Будет результат тот же, что и ваучерной приватизации по Кучме.
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И кто же это посчитал так - 2%, а Сулейман Берта Мария?
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Это подсчитал МВФ, который эту цифру обнародовал.
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Бред. Не мог он это обнародовать. Это точная организация и без аудита она "с потолка" цифры не озвучивает.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2578637-korupcia-v-ukraini-soroku-zabirae-2-vvp-mvf.html
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Бендер-бей, ты даже не научился ссылки вставлять, чтобы они работали.
Ты лучше осознай тот факт, что во всех странах есть законодательный орган, который создаёт законодательную базу, по которой общество должно жить. Без этой базы человек ворует и взятки даёт-берёт. Так устроен человек. Чем качественней законы и их соблюдение, тем меньше коррупции и воровства.
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Судя по комментариям, зебилы ни хрена не поняли.
Разъясняю: Мингарелли сказал, что вы всех уже достали талдычить одно и то же: "коррупция, коррупция". Надоело всем уже. И коррупции в Украине не больше, чем в остальном мире.
Мингарелли призывает наконец заняться делом: проведите земельную реформу (читай - свободный рынок земли), и вы заживёте как люди.
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"И коррупции в Украине не больше, чем в остальном мире." - серьезно?

Даже выгораживая кого-то не стоит этого делать так откровенно глупо.
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А ты подсчитывал и измерял уровень этот???
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тебе следует сперва поднять уровень интеллекта, тогда не понадобится иметь специальный инструмент для измерения коррупции. Специально для тебя на пальцах - когда госслужащий ( судья, прокурор, полицейский и т.д.) в Украине приезжает на работу на авто, на которое должен был бы собирать несколько лет, учитывая его заработную плату - это 100% признак коррупции. Теперь подъезжаешь к любому полицейскому участку, налоговой, суду, прокуратуре или СБУ в Украине и смотришь на автопарк. После этого едешь в Германию, Словакию, Польшу и т.д. и смотришь на автопарк у аналогичных государственных учреждений. Прикидываешь примерную разницу в цене и получаешь искомый уровень коррупции у нас относительно них.

И ты еще кого-то называешь дебилами?
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Дебилами никого не называл. Только зебилами. В України зараз - жахливий імідж, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 2451
Для того, чтобы стоянки возле прокуратуры соответствовали зарплатам прокуроров, нужны законы и соблюдения законов.
И я сомневаюсь, что Зю будет хотя бы добиваться этого.
Только ввод свободного рынка земли знаешь сколько коррупционеров лишит приработка?
Вот над эти и надо работать. Мингарелли тут прав.
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Если перевести слова Мингарелли на понятный зелёный язык,то это звучит приблизительно так :" Чуваки,вы пять лет разгоняли волну, что в стране сплошная коррупция, зубожіння, нічого не працює, всё смародерели, а на самом деле ,не всё так плохо,страна двигалась в перёд. Короче, хорош пи-ть,вот вам направления- працюйте! "
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Ты хреновый переводчик. Можно сказать, что вообще полное переводческое г.
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Просто у меня пока ещё не очень большой опыт общения с зелёными и такие выражения, как "Слы ", " А де этот мальчик?", "А шо то за Чёрт?", " Та кароче" трудны для перевода 😉
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Короче ясно, Мингарелли ещё один агент кремля, а у нас всё хорошо. Нарит только неблагодарный, и так далее. Сарказм если что.
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Для тих хто розумово обмежений і зміг осилити тільки заголовок основний тезис:

Дело в том, что у Украины сейчас - ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг". Ведь Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался",
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На себе глянь виблюдок, ті європейські структури теж погрязли в корупційних скандалах, євродепутатів Кацапія скуповує цілими фракціями, а тут якась мавпочка Україні вказує на імідж ))
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А это он имидж улучшал, когда припёрся в парламент как девочка по вызову картавого косоглазого парубия?
В України зараз - жахливий імідж, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 968
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Так прямо и четко рошеносрань мордой по навозу еще никто из зарубежных лидеров не возил...дипломатничали млин)
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Ты недоумок? Прочитай не только заглавие.
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Согласен в одном - хватит говорить про коррупцию, пора с ней реально бороться. С системой, а не посадкой отдельных коррупционеров.

PS Мингарелли прямо сказал: у Украины ужасный имидж. Кто в этом хоть какой-то позитив увидел и иное толкование - не постижимо.
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===В мире у Украины сформировался имидж коррупционного государства.===

Имидж сложился при Порошенко. Т.е. если Порошенко посадят, европейцы не будут вспоминать, что ручкались с ним. Зеленский, давай!
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Бывший украинский президент Петр Порошенко, пользуясь служебным положением, использовал свой судоремонтный завод «Кузница на Рыбальском» как фирму-прокладку для выкачивания денег из госбюджета - путем получения оборонных заказов от подчиненного ему же Министерства обороны.
Об этом в эфире «24 канала» рассказал ведущий авторской программы, экс-нардеп от «БПП» Сергей Лещенко.
По словам журналиста, за все годы президентства Порошенко его завод получал заказы на изготовление военной техники от Министерства обороны Украины, однако самостоятельно никакую продукцию не производил, паразитируя на работе других оборонных предприятий.
«Привлечение завода Порошенко позволяло ему наваривать себе комиссионные чаевые. Но во времена Порошенко коррупционные схемы доходили до маразма, когда «Ленинская кузница» (название завода до 2017 г. - прим. ред.) использовалась не только как прокладка для закупки работ по ремонту кораблей, но и других военных заказов.
Это четко видно на примере Киевского бронетанкового завода, производителя бронемашин БТР-3 ДА по полному циклу, основным заказчиком которых является департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны - тот самый, который был напрямую подчинен Порошенко.
При заключении договоров по производству бронетехники департамент был вынужден удовлетворять аппетиты Порошенко и навязал Киевскому бронетанковому заводу соисполнителя - завод «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту», - пояснил Лещенко.
Объяснялось такое «сотрудничество» тем, что предприятие Порошенко якобы поставляло Киевскому бронетанковому заводу запчасти к военной технике, которые «Ленинская кузница», на самом деле, никогда не производила, а только перепродавала по завышенной в 4-6 раз цене.
Журналист отметил, что стоимость таких закупок для принадлежащего государству Киевского бронетанкового завода составила 90 миллионов гривен в 2016 году и значительно превысила данную сумму в 2017-2018 годах. При этом, несмотря на отказ предприятия согласовывать «Ленинскую кузницу» соисполнителем заказа, департамент Минобороны заставлял госпредприятие подписывать необходимые контракты.
Лещенко уточнил, что таким образом наценка на продаваемые заводом Порошенко запчасти составляла целых 500%.
«При рыночной стоимости БТР около 10 000 000 гривен стоимость при договорах с Минобороны составляет 37 500 000 гривен. А разница в стоимости - это и есть коррупционные «чаевые», обоснованные всяким бредом - оплата за авторское сопровождение или завышенная стоимость импортных комплектующих, цена которых не рыночная, а берется из таможенной декларации поставки, которая делается оффшорными компаниями», - отметил он.
Также стало известно, что бывший украинский президент зарабатывал на экспорте украинской военной техники в государство Мьянма, опять же с помощью своих компаний-прокладок.
«Первый раз навар делается при заключении договора, в котором государственный спецэкспортер установил ставку комиссионного вознаграждения 22%.
Второй раз навар делается, когда, вопреки Гражданскому кодексу Украины, комиссионер ГК «Укрспецэкспорт» заключил агентские договоры с компаниями-нерезидентами. А это - оффшорные фирмы, связанные с самим спецэкспортером. Это - увеличение цены еще на 31%.
Это увеличило стоимость БТР суммарно на 53%. Ну и результат - эта стоимость является неконкурентной, что делает невозможной продажи на внешние рынки и ограничивает производственные возможности Киевского бронетанкового завода», - резюмировал Сергей Лещенко.
В заключении журналист отметил, что данные махинации должны быть расследованы с приходом нового главы Генеральной прокуратуры Украины.
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Если побороть коррупцию - путин нападет!
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В Україні хабарництво має всезагальний характер. - Мало, має і, ймовірніше за усе, матиме до кінця світу. Усі, хто у нас при силі чи при владі, - хабарники. Всерйоз повстати проти хабарництва - такого з жодним з них ще не трапилося. Бо такого повсталого було б завчасно видно: людина, яка намагається вкоротити собі віку у найболісніший спосіб задовго та здалеку починає ... відрізнятися. Говорити в наших умовах будь-що про "реформи" може тільки той, хто, потрапляючи до нас, "з дуба впав", або, делікатно висловлюючись, іноземний спеціаліст (в російській мові є допустиме для публічного уживання слово "начётчик" - у нас такого публічно уживаного несороміцького слова немає). У Порошенка для таких реформаторів була відпрацьована "метода": він давав такому виговоритися, а потім повторював за ним, але трансформуючи "реформаторські" ідеї найабсурднішим чином. В результаті і "реформатори" виглядали альтернативно обдарованими, і їх реформи нікому не заважали. Порошенко розраховував на те, що років за триста хабарництво у нас стане як британський газон - набуде статечного вигляду. А зєлі хабарів мало - воно хоче порейдерствувати. Жодної різниці нікому не було б, якби він ще до того не збирався віддати усе, що не розтягне, одному дрібноформатному північно-східному ... вождеві.
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О коррупции... Пару лет назад езал на авто в Киев. Проехал Прибалтику и Белоруссию и не встретил ни одного полицейского на трассе. После границы, начиная с Черниговской области и до Киева остановили 11 раз. При этом 3 раза пытались под разными предлогами придраться к документам и и намекали, что можно договориться. Но я отвык в своей Прибалтике от таких договоров... А вы говорили, что нет коррупции
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