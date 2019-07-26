 В України зараз - жахливий імідж, - Мінгареллі

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Ми зустрічалися із президентом Зеленським разом із послами G7, і він знову наголосив, що має два пріоритети в роботі на посаді: це досягнення миру на Донбасі та боротьба з корупцією. Але я свідомо не вжив цей термін. Я не хочу постійно говорити "корупція, корупція, корупція", створюючи зв’язок між цим словом і Україною. Віддаю перевагу терміну "верховенство права". І це справді важливо – не робити наголос на слові "корупція" там, де у цьому немає потреби. Річ у тім, що Україна нині має жахливий імідж. Вам і самим треба припинити асоціювати вашу державу виключно з негативними речами, на кшталт "корупції, корупції і корупції навколо". Адже Україна насправді значно привабливіша, ніж той імідж, який навколо неї зараз сформувався", - заявив він.
Він називав перелік реформ, на яких має сконцентруватися українська влада.
"Ми завжди говоримо, що дуже важливо докласти більше зусиль для забезпечення верховенства права. Ми також говоримо, що треба зробити необхідні кроки для поновлення приватизації великих державних підприємств. Ми також віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями. Дуже необхідно провести земельну реформу, тому що в цій галузі Україна має фантастичний потенціал, і якщо реформа буде проведена належним чином, то це може призвести до створення сотень тисяч робочих місць. Важливо також продовжити децентралізацію. Ми знаємо, що у низці об’єднаних громад вибори лише мають відбутися. Децентралізація вже є успішною для України, і цей успіх треба закріпити. Має продовжитися реформа системи державного управління, де теж є перші позитивні результати", - заявив Мінгареллі.
"Що стосується сектору енергетики, то ми вже два роки поспіль говоримо, що саме треба зробити для реформування ринку газу на користь українських громадян – і ми розраховуємо, що тепер ці зміни будуть ухвалені. Звісно ж, ми виступаємо за повне впровадження закону про ринок електроенергії. І також колись вам треба буде створити незалежного та компетентного регулятора ринку атомної енергії. Ну і, нарешті, вам необхідно провести реформу правоохоронних органів. Як ви знаєте, закон про нацбезпеку був ухвалений, але так і не був імплементований. А вам потрібно реформувати і СБУ, і Генпрокуратуру, і продовжити реформу Нацполіції", - резюмував він.
Так естественно! Мародерная свыня со своей шоблой за 5 лет постарались.
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Трохи історії. Юля у 2005му забрала у Пінчука вкрадену ним Кріворіжсталь і продала індусу вшестеро дорожче. Пінчук затаїв образу. Тепер через п'ятнадцять років журналісти радіо Свобода помітили, що Зеленський таємно зустрічається з Пінчуком спочатку на Банковій, а потім і на держдачі у Кучми(що Вовік невдало намагавсь спростувати). Після цих зустрічей на Арселор Мітал був здійснений рейд СБУ Баканова в масках і повному озброєнні і паралізована діяльність підприємства. Непоганий початок у Вовіка...
Зє. - Знаете, мне дают информацию по поводу одной или другой области, я читаю, верю, но проверяю. Поэтому мне предоставили информацию - я поехал проверять, что там есть(На держдачах). Увидел.
Свобода. - С кем вы там были?
З. - Нет-нет, я сам.
Св. - Вы сами?
З. - С семьей был. Я заехал.
Св. - То есть, у вас была информация, что там кто-то что-то построил. Вы приехали, там никто ничего не построил, я вас правильно понимаю?
З. - Нет, у меня есть информация, очень много земельных участков, принадлежащих ГУД. И я спрашиваю: а что на этом? Ничего, говорят, просто земля. А на этой? Все нормально. Я поехал проверять.
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Президент с семьей едет, чтобы что-то проверить. Я в ок..е
(Бузько)
Особенно за последние пять лет это означает особенно за последние пять лет.
При януковиче, естественно, тоже было.
Но
При клане януковича Европа с ним, с януковичем, хотела подписать ассоциацию . При пете Европа уже и не заикается про это. А почему? Наверное имидж разный. И когда он по вашему стал хуже?
Ты лучше осознай тот факт, что во всех странах есть законодательный орган, который создаёт законодательную базу, по которой общество должно жить. Без этой базы человек ворует и взятки даёт-берёт. Так устроен человек. Чем качественней законы и их соблюдение, тем меньше коррупции и воровства.
Разъясняю: Мингарелли сказал, что вы всех уже достали талдычить одно и то же: "коррупция, коррупция". Надоело всем уже. И коррупции в Украине не больше, чем в остальном мире.
Мингарелли призывает наконец заняться делом: проведите земельную реформу (читай - свободный рынок земли), и вы заживёте как люди.
Даже выгораживая кого-то не стоит этого делать так откровенно глупо.
И ты еще кого-то называешь дебилами?
Для того, чтобы стоянки возле прокуратуры соответствовали зарплатам прокуроров, нужны законы и соблюдения законов.
И я сомневаюсь, что Зю будет хотя бы добиваться этого.
Только ввод свободного рынка земли знаешь сколько коррупционеров лишит приработка?
Вот над эти и надо работать. Мингарелли тут прав.
Дело в том, что у Украины сейчас - ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг". Ведь Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался",
PS Мингарелли прямо сказал: у Украины ужасный имидж. Кто в этом хоть какой-то позитив увидел и иное толкование - не постижимо.
Имидж сложился при Порошенко. Т.е. если Порошенко посадят, европейцы не будут вспоминать, что ручкались с ним. Зеленский, давай!
Об этом в эфире «24 канала» рассказал ведущий авторской программы, экс-нардеп от «БПП» Сергей Лещенко.
По словам журналиста, за все годы президентства Порошенко его завод получал заказы на изготовление военной техники от Министерства обороны Украины, однако самостоятельно никакую продукцию не производил, паразитируя на работе других оборонных предприятий.
«Привлечение завода Порошенко позволяло ему наваривать себе комиссионные чаевые. Но во времена Порошенко коррупционные схемы доходили до маразма, когда «Ленинская кузница» (название завода до 2017 г. - прим. ред.) использовалась не только как прокладка для закупки работ по ремонту кораблей, но и других военных заказов.
Это четко видно на примере Киевского бронетанкового завода, производителя бронемашин БТР-3 ДА по полному циклу, основным заказчиком которых является департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны - тот самый, который был напрямую подчинен Порошенко.
При заключении договоров по производству бронетехники департамент был вынужден удовлетворять аппетиты Порошенко и навязал Киевскому бронетанковому заводу соисполнителя - завод «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту», - пояснил Лещенко.
Объяснялось такое «сотрудничество» тем, что предприятие Порошенко якобы поставляло Киевскому бронетанковому заводу запчасти к военной технике, которые «Ленинская кузница», на самом деле, никогда не производила, а только перепродавала по завышенной в 4-6 раз цене.
Журналист отметил, что стоимость таких закупок для принадлежащего государству Киевского бронетанкового завода составила 90 миллионов гривен в 2016 году и значительно превысила данную сумму в 2017-2018 годах. При этом, несмотря на отказ предприятия согласовывать «Ленинскую кузницу» соисполнителем заказа, департамент Минобороны заставлял госпредприятие подписывать необходимые контракты.
Лещенко уточнил, что таким образом наценка на продаваемые заводом Порошенко запчасти составляла целых 500%.
«При рыночной стоимости БТР около 10 000 000 гривен стоимость при договорах с Минобороны составляет 37 500 000 гривен. А разница в стоимости - это и есть коррупционные «чаевые», обоснованные всяким бредом - оплата за авторское сопровождение или завышенная стоимость импортных комплектующих, цена которых не рыночная, а берется из таможенной декларации поставки, которая делается оффшорными компаниями», - отметил он.
Также стало известно, что бывший украинский президент зарабатывал на экспорте украинской военной техники в государство Мьянма, опять же с помощью своих компаний-прокладок.
«Первый раз навар делается при заключении договора, в котором государственный спецэкспортер установил ставку комиссионного вознаграждения 22%.
Второй раз навар делается, когда, вопреки Гражданскому кодексу Украины, комиссионер ГК «Укрспецэкспорт» заключил агентские договоры с компаниями-нерезидентами. А это - оффшорные фирмы, связанные с самим спецэкспортером. Это - увеличение цены еще на 31%.
Это увеличило стоимость БТР суммарно на 53%. Ну и результат - эта стоимость является неконкурентной, что делает невозможной продажи на внешние рынки и ограничивает производственные возможности Киевского бронетанкового завода», - резюмировал Сергей Лещенко.
В заключении журналист отметил, что данные махинации должны быть расследованы с приходом нового главы Генеральной прокуратуры Украины.