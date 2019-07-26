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 Економіка
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 Метінвест має намір домогтися повернення боргів ДМК за поставлену сировину

Метінвест заявив свої вимоги до Дніпровського металургійного комбінату поряд з іншими кредиторами.

Банкрутство ДМК може негативно позначитися на безперебійній роботі заводу, що призведе до проблем з поверненням боргів

Про це Delo.ua заявили в Метінвесті. При цьому суму вимог Група не називає.

Нагадаємо, Дніпровський металургійний комбінат (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської області), що входить в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), 5 липня офіційно оголосив про рішення Господарського суду Дніпропетровської області відкрити провадження у справі про банкрутство підприємства.

Метінвест - один із постачальників металургійної сировини для ДМК і один з його кредиторів. "Метінвест довгий час зберігав сподівання домовитися з ІСД, вів судові процеси, які, на жаль, не привели до погашення заборгованостей. Після порушення справи про банкрутство Метінвест буде, в рамках дозволених законодавством процедур, стягувати борги на загальних підставах (як і всі інші кредитори). Метінвест має намір домогтися повернення боргів за поставлену ЗРС, що можливо тільки під час роботи заводу. Ми вважаємо банкрутство негативним сценарієм погашення заборгованостей, який може вплинути на безперебійну роботу заводу і, як наслідок, на повернення боргів", - коментують у Метінвесті.

Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про причетність Групи Метінвест до управління комбінатом, проте в Метінвесті заперечують будь-який вплив на менеджмент ДМК.

Водночас Група не приховує інтересу з розширення портфеля активів в Україні і за її межами. "Група Метінвест не анонсує свої плани на ринку M&А. Водночас Групі цікаві різні активи як в Україні, так і за її межами", - повідомили Delo.ua у Групі Метінвест.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання. Підприємство контролює корпорація "ІСД", заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат на НКТ, над яким втрачено контроль з кінця 2017 року, а також ДМК, меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина) та ISD-Huta Czestochowa (Польща).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139795
 
 
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Продолжение развала украинской экономики в дейсвии. Все доят и никто не кормит.
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плохо, когда столпами национальной промышленности являются предприятия по добыче и предварительной обработке сырья, а не высокотехнологичные производства...
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Что мешало вложить деньги и создать высокотехнологичные производства. Пример: Польша, Чехия и конечно же Китай.
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мне лично ничего не мешало, кроме отсутствия денег, а те у кого они были, предпочитали не заморачиваться, а сразу качать бабло..., предлагаю вам задать этот ваш вопрос при личной встрече, например, с Ахметовым или другими похожими...
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Група ІСД - це Тарута. Схоже Ахметов банкротить ДМК, щоб купити його за копійки.
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так Тарута ж і банкрутить)) на загал - він же тепер людина з адмінресурсом, народний депутат, бо він же пройшов по списках батьківщини, то в нього тепер більша свобода дій і муток
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Вот откуда ноги растут! Ахметка устроил ДМЗ кидок чтобы забрать его бесплатно!
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почнімо з того, шо всі розповідали, шо Тарута запустив банкрутство і зразу ж після нього завод стане і не працюватиме) вже почті два місяці пройшло і шось ніхто не став, у страха глаза вєлікі))
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