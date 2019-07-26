 Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це він сказав на брифінгу.
На його думку, дії представників нової влади щодо звільнення голови КМДА є неконституційними.
Водночас Кличко вважає, що зараз місцева влада має зосередитися на підготовці до опалювального сезону, а не на підготовці до можливих дострокових місцевих виборів.
Він зазначив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.
"Я буду відстоювати право киян обирати місцеву владу в публічно-правовому полі... Згідно з Конституцією, наступні місцеві вибори мають відбутися 20 жовтня 2020 року", - наголосив він.
ты знаешь что делают с гауляйтерами и их подручными ?
В.Ф. Янукович.
1 убрать с куева все преференции , ибо нефик.
городок становится в ровень со статусом ужгородаи вопрос администрации просто отпадает.
2 горе мер остается мерять, а госадмина назначает президент.