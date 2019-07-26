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 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (666) Київ (6327) Кличко (637)

 Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що відмовився від ініціювання дострокових виборів мера Києва і буде відстоювати право киян обирати місцеву владу в публічно-правовому полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це він сказав на брифінгу.

На його думку, дії представників нової влади щодо звільнення голови КМДА є неконституційними.

Водночас Кличко вважає, що зараз місцева влада має зосередитися на підготовці до опалювального сезону, а не на підготовці до можливих дострокових місцевих виборів.

Він зазначив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

"Я буду відстоювати право киян обирати місцеву владу в публічно-правовому полі... Згідно з Конституцією, наступні місцеві вибори мають відбутися 20 жовтня 2020 року", - наголосив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139793
 
   
 Топ коментарі
 
Лечинка Коломойского совсем берега потерял,когда Кличко на майдане стоял,ЗЕублюдок в это время писюном на рояле играл.
ЗЕМРАЗЬ.
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Це законно обраний киянами мер.
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Это у быдлохама зависть к успешной личности, которая заработала своим талантом и любит Украину
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так его никто и не увольняет с поста мэра, с поста главы администрации да, но не мэра.
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Гауляйтера захотел ?
ты знаешь что делают с гауляйтерами и их подручными ?
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Кличко вообще понятия не имеет КАК у него под носом воруют. Мы всем домом бьемся чтобы КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО перестал присылать нам липовые платежки, пишем коллективное обращение Кличко но ему похер, просто переадресует его в КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО и они открывают шампусик перед очередным ежемесячным ограблением.
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Він законно вибраний мер. Вигнати його можна лише бандицькіми методами.
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Что вообще за замашки януковские?! Есть закон. И Кличко каким бы хреновым он небыл. Выбраный мер. Если считаете что он нарушил что-то. То докажите в суде. Такое ощущение что янык вернулся. Только себе фамилию другую взял... Чем дальше тем печальней.
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Но они не учли, что чем выше пытаешься взлететь, тем больнее падать. А падать они будут быстро и очень болезненно.
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тут одно из двух, как я понимаю
1 убрать с куева все преференции , ибо нефик.
городок становится в ровень со статусом ужгородаи вопрос администрации просто отпадает.
2 горе мер остается мерять, а госадмина назначает президент.
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Врут люди, шо Кличко дурак дураком, от Рады он точно умнее.
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Не хочет Виталик отрываться от кормушки! Ведь он за нее свое имя продал! Был героем Украины, а теперь вор обыкновенный.
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А з якого переляку мають бути дострокові вибори міського голови? Нова хотєлочка ЗеБені?
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