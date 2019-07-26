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Все про:Головін (27) затримання (2963) суд (5336)

 Солом'янський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід ексначальнику одеської поліції Головіну

Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід ексначальнику Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитру Головіну.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Солом'янського районного суду Києва, о 15.00 почнеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Головіну, підозрюваному в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передає Цензор.НЕТ.

Клопотання про запобіжний захід розглядатиме суддя Вікторія Жовноватюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманому ексначальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139792
 
 
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отпустят под залог 300гр или как труханова скажут что доказательств недостаточно
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отпустят под залог - это точно, а потом будут тянуть кота за хвост и отпустят... головина, конечно...
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а че это одессита в Киеве судят да еще и в знаменитом своими решениями суде? ава решил по луциковской методе:поработать задержали - обвинили - попиарились - откупился - отпустили?
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