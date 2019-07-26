 Солом'янський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід ексначальнику одеської поліції Головіну

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Солом'янського районного суду Києва, о 15.00 почнеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Головіну, підозрюваному в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передає Цензор.НЕТ.

Клопотання про запобіжний захід розглядатиме суддя Вікторія Жовноватюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманому ексначальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.