 Вся інформація про те, що Столар керує Києвом, - чиста маніпуляція: Кличко відреагував на заяву Ткаченка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це Кличко повідомив на пресконференції в п'ятницю, скликаній у зв'язку з планами Офісу президента розділити посади голови КМДА і мера Києва.

"Що стосується персоналії пана Столара - він не чиновник Київської міської адміністрації, він не депутат Київської міської ради. Тому він жодним чином не може впливати на рішення в місті Києві. А вся інформація про те, що Кличко не керує містом - чиста маніпуляція. Рішення ухвалюються винятково в моєму кабінеті і за всі рішення я особисто несу відповідальність", - сказав мер.

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Нагадаємо, раніше представник партії "Слуга народу" і найімовірніший кандидат на посаду глави КМДА Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю для Цензор.НЕТ, що справжнім "господарем" української столиці є забудовник Вадим Столар, а не мер Віталій Кличко.