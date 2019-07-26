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 Київські новини
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Все про:Київ (6327) Кличко (637) Ткаченко Олександр (18) Столар (4)

 Вся інформація про те, що Столар керує Києвом, - чиста маніпуляція: Кличко відреагував на заяву Ткаченка

Мер Києва Віталій Кличко відкинув заяву гендиректора каналу "1+1", майбутнього депутата Верховної Ради Олександра Ткаченка про те, що Києвом насправді управляє забудовник Вадим Столар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це Кличко повідомив на пресконференції в п'ятницю, скликаній у зв'язку з планами Офісу президента розділити посади голови КМДА і мера Києва.

"Що стосується персоналії пана Столара - він не чиновник Київської міської адміністрації, він не депутат Київської міської ради. Тому він жодним чином не може впливати на рішення в місті Києві. А вся інформація про те, що Кличко не керує містом - чиста маніпуляція. Рішення ухвалюються винятково в моєму кабінеті і за всі рішення я особисто несу відповідальність", - сказав мер.

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Нагадаємо, раніше представник партії "Слуга народу" і найімовірніший кандидат на посаду глави КМДА Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю для Цензор.НЕТ, що справжнім "господарем" української столиці є забудовник Вадим Столар, а не мер Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139790
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб в Ткаченко (і в Г+Г) мізки стали на місце - Віталіку (або Володі) потрібно поговорити з бабусею один-на-один. Та...., можна і два-на-два.
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якщо вся відповідальність на віталіку,будеш сидіти замість Столара
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Переживай за буфет в раді... Як він витримає Юзіка та Стефанчука...
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якщо вся відповідальність на віталіку,будеш сидіти замість Столара
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Щоб в Ткаченко (і в Г+Г) мізки стали на місце - Віталіку (або Володі) потрібно поговорити з бабусею один-на-один. Та...., можна і два-на-два.
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Педаля большой. Ему две пайки будет положено.
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Переживай за буфет в раді... Як він витримає Юзіка та Стефанчука...
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Придурки, спросите у Столара!
тот точно, врать не будет.. ))
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