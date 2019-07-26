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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:напад (643) Порошенко (9529) Сюмар (147) Бронежилет (13)

 Готова, щоб у мене постріляли покидьки, які ще недавно мали громадянство РФ, - Сюмар запропонувала випробувати якість бронежилетів на ній

Нардеп Вікторія Сюмар запропонувала на собі випробувати бронежилети, вироблені в 2014 році для української армії.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці нардеп (НФ), 16-й номер у списку "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, коментуючи заяву ветерана, який стрибнув на машину Порошенка, про те, що причиною такого вчинку є неякісні бронежилети, передає Цензор.НЕТ.

"Так. У 2014 ми почали робити броніки. Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один в мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво. Готова, аби в мене постріляли подонки зі ще недавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. Бронік точно від 2014. Сподіваюсь, не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю. Бо моя Україна для мене Все. А от щодо вас є великі сумніви - чи турбує вас якість броніків, чи вас просто наймають за гроші для провокацій", - заявила Сюмар.

Читайте також: Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО

Готова, щоб у мене постріляли покидьки, які ще недавно мали громадянство РФ, - Сюмар запропонувала випробувати якість бронежилетів на ній 01

Нагадаємо 25 липня, четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на Порошенка, коли той вийшов після допиту в ДБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенка, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ.

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли. Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав унаслідок інциденту.

Пізніше ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії тим, що за Порошенка ЗСУ використовує ненадійні бронежилети, і тим, що добровольці-іноземці не отримують українське громадянство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139789
 
   
 Топ коментарі
 
А надеть тот , что дают бойцам не передовой а не тот , что для себя хранится - НЕ СЛАБО ?
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Тоже думаю, что этот ветеран-титушка с компанией выбрал очень станную форму протеста из всех ему доступных. Интересно, на что он ещё способен.
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Это к кому она обращается как к подонкам? К людям, приехавшим из других стран защищать Украину от российской агрессии и посвятившим этому несколько лет своей жизни? Рискуя ее потерять?
Знаете, кроме как с#кjй, какие бы у нее не были заслуги, назвать ее нельзя.
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Краще цей кацапсинський сміливець міняв би щось в рашці, а то приїхав в Україну в "мірних жітєлєй постріляти, понімаєш". Не вірю я в українських патріотів, що розмовляють кацапсинською мовою
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вика сюмар (єврейка?) дитя, ну воно тобі треба? хай краще трахнуть!
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"Чего хочет женщина, того хочет Бог!"©️
Удовлетворить желание - ляшки обдрыщет, сразу поумнеет.
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Та постріляйте вже в цю тринду, як що просить)) Пам ятаємо який совковий супутниковий канал вона зварганила за грощі платників податків.

Чи не голос істини Сюмар Готова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней - Цензор.НЕТ 2069
Ну а як що виявиться що ті росіяни дійсно воювали за Україну і проливали свою кров, знищуваючи сепарів і кацапів, то сюмарке треба буде вибачитись перед ними на колінах ))
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Ну а тощо Порох не давав українське громадянство воїнам які гинули за Україну - то спитається з Пороха, як і його тупа війна з євробляхєрами напередодні виборів Готова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней - Цензор.НЕТ 6954 Готова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней - Цензор.НЕТ 3526

Вроді ж не тупий, а такі тупі речі робив, послав досвід Молдови з євробляхамі нафіг.
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Оно как истинный кацаплоид сможет стрелять только если перед ним будут стоять дети и женщины.Как сам володька ху*ло завещал...
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мы согласны. надевай тот жилет, что атошник показывал.
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Давай.... выдадут тебе ТЕМП 3000 и на верёвке - сама в себя стреляй !
А там посмотрим....
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*****, хоть тушкой, хоть чучелом, но надо привязать Пороха к тезе "барыга развалил армию". "********"(с)..
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Что интересно, эти все порошенковские соратники до того хорошо вошли в роль, что они якобы патриоты Украины, что и сами уже, наверно, уверовали в это.
Актеры, хорошо вжившиеся в роль.
И да, мне тоже не нравится, когда они оскорбляют участников АТО.
Эти люди годы рисковали жизнью, пока все эти липовые "патриоты" жировали в Раде и занимались воровскими схемами.
Я не знаю, может, эта Сюмар и правда патриотка, так как про ее деятельность ничего скандального я не читала, но то, что она в партии ПЕСов, говорит о многом.
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