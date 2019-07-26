 Готова, щоб у мене постріляли покидьки, які ще недавно мали громадянство РФ, - Сюмар запропонувала випробувати якість бронежилетів на ній

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці нардеп (НФ), 16-й номер у списку "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, коментуючи заяву ветерана, який стрибнув на машину Порошенка, про те, що причиною такого вчинку є неякісні бронежилети, передає Цензор.НЕТ.

"Так. У 2014 ми почали робити броніки. Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один в мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво. Готова, аби в мене постріляли подонки зі ще недавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. Бронік точно від 2014. Сподіваюсь, не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю. Бо моя Україна для мене Все. А от щодо вас є великі сумніви - чи турбує вас якість броніків, чи вас просто наймають за гроші для провокацій", - заявила Сюмар.

Читайте також: Низька якість бронежилетів і невидача громадянства добровольцям, - ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії. ВIДЕО

Нагадаємо 25 липня, четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на Порошенка, коли той вийшов після допиту в ДБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенка, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ.

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли. Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав унаслідок інциденту.

Пізніше ветеран "Микита родом з Петербурга", який стрибнув на машину Порошенка, пояснив свої дії тим, що за Порошенка ЗСУ використовує ненадійні бронежилети, і тим, що добровольці-іноземці не отримують українське громадянство.