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 Політика України
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Все про:Богдан (23) Кличко (637)

 Кличко: Богдан заявив, що я маю погоджувати дії з Вавришем або Ткаченком. ВIДЕО

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що в Офісі президента заявили, що він має коригувати свої дії щодо процесів у Києві з двома персоналіями - забудовником Андрієм Вавришем або директором "1+1 медіа" Олександром Ткаченком.

Про це Кличко заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Відео Громадське ТБ

"Пан Богдан заявив, що я маю коригувати свої дії щодо процесів у місті, з двома персоналіями на мій вибір. Були озвучені прізвища пана Вавриша та пана Ткаченка. Цей дзвінок був 2-3 тижні тому. Я запитав: "Скажіть, пане Богдане, які офіційні посади в них і яка має бути їхня роль у консультаціях", - сказав Кличко.

Мер розповів, що останнім часом він мав кілька зустрічей з Богданом, також він двічі зустрічався і з президентом Володимиром Зеленським.

Кличко вчергове наголосив, що поділ посад і запровадження в столиці двовладдя буде неконституційним.

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"Справа не в прізвищах і не в тому, що Кличко чіпляється за крісла, а в ключових принципах. Ідеться про наступ на самоврядування, про згортання реформ децентралізації", - сказав Кличко.

"Киян хочуть позбавити права обирати владу у своєму місті. Щоб загорнути це в товарну упаковку, пішли в хід різні способи - від маніпулювання законом до бруду проти влади, обрану киянами", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139785
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы совсем охренели….

Они больше напоминают ОПГ, а не партию.

Виталя, вали их!
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нікакого кумовства кловун нє допустіт.
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Кличко так і не сказав кого саме він обрав собі як опекуна! Наскільки я розумію то існуючі опекуни Кличка незгодні з відлученням від корита і будуть бикувати, а це в свою чергу призведе до зменшення кількості забудовників Києва на кілька бикуватих друзів Кличка! Можу спрогнозувати що СБУ викриє в набйлижчий час кілька фінансових пірамід на будівництвах друзів Кличка і люди, які купили у друзів Кличка квартири, лишаться без грошей і без квартир!
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Грицацуев ,ты проснулся после просе-а выборов?
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Смотрящий в местах лишения свободы следит за соблюдением воровских законов, является посредником между администрацией и заключенными, занимается урегулированием конфликтов и распоряжается общаком. Как правило, в одном исправительном учреждении один «положенец» и несколько смотрящих.
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Зебилы совсем охренели….

Они больше напоминают ОПГ, а не партию.

Виталя, вали их!
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А то что сейчас Кличко полностью под контролем Столара (элита центр, ПР, БПП, Оппоблок)- тебя не смущает?
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В данном случае Кличко прав (несмотря под чьим контролем). Не может быть никакого закона о "столице". Закон о местном самоуправлении должен распространяться на все территориальные общины. И жители (которые платят налоги) имеют полное моральное право решать как их лучше потратить для общины. А не какой-то х.р с бугра будет распоряжаться деньгами киевлян.
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В Росії є. Там Москва має особливий статус.
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Вот именно поэтому так делать не нужно.
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Я інформую, звідки в зелених ця "ідейка".
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с соевыми ворами только так, все должно быть под присмотром.Время бесконтрольного воровства шоколадных боксеров кануло в лету.
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нікакого кумовства кловун нє допустіт.
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Ткаченко )))
Хто такий ?
Новий сідун на потоках ?
Ну.. вазеліни, вас знову можнв привітати !
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тьфу ты, а я думал мозгов прибавилось за последний месяц
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Ткаченко это генеральный директор телеканала Г+Г, того самого, что больше трех лет оболванивал зрителей сказкой про самого честного президента Голобородько в исполнении Зеленского, а также выливал тонны дерьма на Порошенко. Канал принадлежит Коломойскому. Вопросы по тому, кто и зачем пытается захватить контроль над Киевом у кого-то есть?
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тьху блин...а я в новостную ленту полез смотреть, когда ж это гепу турнули...))))
от наивный... заржал в голос.... когда дочитал)))))
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Кличко=Кернес. Так тут порохоботы вой подняли в поддержку бандита, а там наоборот требуют, что бы Кернеса снимали.. Сделал бы Зеленский наоборот - тоже верещали бы.. не угодишь порохомразям
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Maks Kolorto , порохоботів вже нема , зрізали фінансування . Це в тебе фантомні болі - заспокійся. Галапередол в поміч...
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Совсем долбанутый? Как Зеленский может уволить мэра?
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а что у этого Кулакова на фото Дятлов из сериала Чернобыль?
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Педалика ,как выборного мэра ,не трогают.А доверять ему главу администрации не хотят.А Гепа -просто выбранный мафиозо.
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У каждого руководителя в Украине должен быть свой Богдан... Кличко: Богдан заявил, что я должен согласовывать действия с Вавришем или Ткаченко - Цензор.НЕТ 765
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Придётся Виталику для поддержки штанов поработать мальчиком для битья в боксе.А как хорошо пел..
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в спаме будеш кукарекать, чухонь вазелиновая
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"Чухонь вазелиновая ..." - ловко , візьму з вашого дозволу на озброєння.
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Значит ничего не изменилось - одни смотрящие сменили других, как и 5ю годами ранее...
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Вот она Зебильная правда - полная узурпация власти.

Радуйтесь зебилы, скоро рабами будете.
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Тотальный контроль ? Зеля хочет возродить фашизм в Украине ? 😱
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ЗЕбланы затягивают страну обратно в 90-е, где были смотрящие, курирующие и крышующие!
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ЗеДауны, вы продолжаете ходить в ЗЕлёных очках и считаете, что игрок х...м на рояле волшебник Изумрудного города самый Честный и Ужасный для коррупционеров и олигархов Вова?
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На таможнях зе-банда своих поставила ,для меня две пари обуви ,комерческая партия .Фуры через зе-решал колонами без раэтаможки.
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зеЛеная сопля оказался хуже яныка.
и закончит хуже яныка.очень скоро
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Подув свіжий вітерець змін...Депутатам - "папочки" Баканова. Клічку - телефончик Вавриша. Країну під дупу Богдана. А Богдан під дупою Коломойського...
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Виталик просто обязан начистить рыло этому буряту Богдану...
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Виталя да ***** ты одного другого,а ссыкло Зебильное увидит и к фонтанам сам умчиться подальше от греха
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так, Віталя міг би примусити засцику нарешті попісяти у баночку
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Виталька, не все могут сегодня смотреть в завтрашний день, а узкоглазое чючело с фамилией богдан может смотреть только во вчерашний.
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зебіли, розкажіть, як вам заважають петіни чинуши, не дають закінчити епоху бідності
як треба почекати до осені
я сиджу із попкорном
починайте
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Вот Педалька недогадливый...мог записать разговор а под выборы озвучить, но видимо смартфона под рукой не оказалось
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После долгого мониторинга комментов на Цензоре могу с удовлетворением отметить, что термин "зебил" значительно опережает в популярности термин "порохобот".
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То все фигня, бойтесь равнодушных, они самые опасные
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Навіть Янукович не порушував законів так зухвало на початковому етапі. Такими темпами вони звалять до Ґерцлії з пограбованим ЗВР ще до кінця року.
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Ігор Валерійович і Вовочка ще "при ділах", чи владу вже передали богдану, портнову, а відповідно пуйлу?
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А вот это уже зелень нехило зашкварилась....😤
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКличко: Богдан заявив, що я маю погоджувати дії з Вавришем або Ткаченком. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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