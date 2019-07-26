 ООН про затримання російського танкера в Ізмаїлі: Необхідно уникати будь-якої ескалації в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер, 25 липня, заявив журналістам заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак.
"Ми знову закликаємо утримуватися від поспішних дій і небезпечної риторики, а також повністю дотримуватися міжнародного права... Необхідно уникати будь-якої ескалації", - заявив Хак.
Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.
Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.
В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.
Никто в ООН не обещал ехать на абрамсах освобождать моряков.
Это нужно делать украинцам.
Согласовано с москалями чтоб те лицо не теряли
В 2018 году Порошенко отжал российский танкер "Механик Погодин".
В 2019 году Зеленский отжал российский танкер "Neyma". Счет 1:1.
Чтобы победить в этой русофобской эстафете Зеленскому необходимо отжать, как минимум, еще один российский танкер. Далі буде.
Главное два боевых катера в исправном состоянии. А что отжала Украина? - Старый, никому не нужный танкер, который в обед развалится и всё засрет на несколько километров в округе.
Следовательно - это можно считать очередным нападением россии на Украину. Экипаж Специально в наши воды судно завел. Чтобы потом вся европа считала, что Украина самая экологически грязная держава на черном море. Ещё и оштрафовать могут....
както так...
В этом мире любят только сильных. А слабых не любят и поступают с ними, как со слабыми...
А не пішли би вони відсмоктати у Ху#ла?