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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Події
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 ООН про затримання російського танкера в Ізмаїлі: Необхідно уникати будь-якої ескалації в Чорному морі

В Організації Об'єднаних Націй на тлі затримання Службою безпеки України російського танкера в Ізмаїлі закликають Україну та Росію утриматися від ескалації ситуації в Чорному морі та проявити стриманість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер, 25 липня, заявив журналістам заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Ми знову закликаємо утримуватися від поспішних дій і небезпечної риторики, а також повністю дотримуватися міжнародного права... Необхідно уникати будь-якої ескалації", - заявив Хак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капітан затриманого російського танкера Neyma Дроб’язко: "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними"

Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139784
 
 
 Топ коментарі
 
Ваши европейские решения в ж..-е. Где украинские моряки??? Почему никто под конвоем не выполняет решение Европейского суда???
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OOH бесполезная организация клуб посиделок и выражений жопаобоченостей
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Призывальщики запричитали... Выразите глубокую озабоченность, и идите уже отдыхать.
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Україна якраз наводить порядок в Чорному морі, припиняє діяльність російських піратських груп та російських терористичних організацій, поки ООН відморозилось від захоплення Криму та нападів на українські військові катери в Чорному морі!
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Ваши европейские решения в ж..-е. Где украинские моряки??? Почему никто под конвоем не выполняет решение Европейского суда???
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не нужно путать высказывание обычного мнения в ООН со спасательными операциями.
Никто в ООН не обещал ехать на абрамсах освобождать моряков.
Это нужно делать украинцам.
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Призывальщики запричитали... Выразите глубокую озабоченность, и идите уже отдыхать.
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Откровенно говоря ситуация с этим задержанием выглядит как пук в воду- ниочем! Экипаж отпущен за неимением претензий к ним, да и к самому корыту обвинения в блокировании им прохода нашим морякам тоже выглядят абсурдными... Не тех взяли...
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++
Согласовано с москалями чтоб те лицо не теряли
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Согласен, как то по дебильному все это выглядит. Получается что судно блокировало, а экипаж нет, "Летучий голандец" какой то.
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Судно - орудие преступления, и справедливо изъято. Какое отношение к этому имеет новый экипаж?
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OOH бесполезная организация клуб посиделок и выражений жопаобоченостей
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 15 ч.15 часов назад

В 2018 году Порошенко отжал российский танкер "Механик Погодин".
В 2019 году Зеленский отжал российский танкер "Neyma". Счет 1:1.
Чтобы победить в этой русофобской эстафете Зеленскому необходимо отжать, как минимум, еще один российский танкер. Далі буде.
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Заметь, всего лишь два месяца президенства а уже отжат один танкер, а у Мародера за пять лет один. Так что, пока Зеленский ведет.
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Россия опять всех нае.... Что она отжала у Украины? Буксир - это такое.
Главное два боевых катера в исправном состоянии. А что отжала Украина? - Старый, никому не нужный танкер, который в обед развалится и всё засрет на несколько километров в округе.
Следовательно - это можно считать очередным нападением россии на Украину. Экипаж Специально в наши воды судно завел. Чтобы потом вся европа считала, что Украина самая экологически грязная держава на черном море. Ещё и оштрафовать могут....
както так...
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Не нужно слушать идиотов, нужно делать свое дело.
В этом мире любят только сильных. А слабых не любят и поступают с ними, как со слабыми...
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Стурбовані стурбувалися у черговий раз? А як щодо суверенного права здійснювати заходи щодо власної безпеки і вчинення власного правосуддя на власній території? Україні не можна? Нє?
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Европейці намагаються примусити нас наплювати на Українське і міжнародне законодавство, і поблажливо ставитись до морського піратства?
А не пішли би вони відсмоктати у Ху#ла?
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Вот этим-то они занимаются давно и с большим удовольствием.
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Забыли выразить глубокую озабоченность.
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)(уло буйный и невменяемый. вы ж его не провоцируйте, потерпите, он не вечный....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниООН про затримання російського танкера в Ізмаїлі: Необхідно уникати будь-якої ескалації в Чорному морі
 
 
 
 
 
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