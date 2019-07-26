EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  4380  44
Все про:позов (243) Кличко (637) Кличко Володимир (54) 1+1 (55)

 Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності

Мер Києва Віталій Кличко і його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал "1+1" і мають намір захищати в суді свою честь та гідність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Віталій Кличко на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

"Жодного дня не минає, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися і вже дісталися до мого брата Володимира", - сказав Віталій Кличко.

При цьому мер Києва наголосив, що "про наступ на свободу слова тут не йдеться".

Також читайте: "Здаватися не буду", - Кличко про наміри Зеленського його звільнити

Він зазначив, що керівник цього телеканалу є не лише представником політичної сили, а "його ще називають ключовим претендентом на голову Київської міської державної адміністрації". "Так ось: мені все одно на різних претендентів, їхні амбіції, але очорняти свою репутацію я не дозволю. Я багато на неї працював, і захищатимуся законними методами", - сказав Кличко.

За його словами, проти нього розгорнуто широку кампанію з дискредитації: "Це та інформація про якісь надумані провадження проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича".

Кличко навів декілька прикладів маніпуляцій, зокрема спотворення інформації про вартість нового пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва і про будівництво Шулявського шляхопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Абсолютно роздута нісенітниця!" - Кличко про виклик його на допит у ДБР

Як повідомлялося, кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу", гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко відмовився коментувати інформацію про можливість його призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Кличко зі свого боку заявив про готовність оголосити дострокові вибори міського голови української столиці. "Якщо хтось має бажання, багато чуток зараз, що пан Ткаченко або ще хтось - багато прізвищ зараз, - якщо є таке бажання управляти містом Києвом, немає питань. Давайте: йдемо на вибори", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Мер Києва Кличко заявив, що має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка. На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", у яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139783
 
   
 Топ коментарі
 
Г+Г заменил мозг зебилам😁
 показати весь коментар
 
У мене до Ткаченка одне питання: Як за часів його керівництва можна було так споганити найкращий канал України 1+1???? І мова не тільки і не стільки про агітацію за Зе.
Ще 12-15 років тому 1+1 був дійсно цікавим каналом. Там були сучасні голівудські фільми, артхаусне і авторське кіно в передачі "Аргумент кіно", цікаві ток-шоу типу Табу Вересня чи "Чорним по білому" Борсюка. А ще на 1+1 було тоді багато документальних передач (Прогулянки з динозаврами від ВВС, наприклад), були власні док. фільми, був чудовий Автопарк, була молодіжна передача із Грубичем і покійним Пелехом. Тобто 1+1 був цікавим каналом для різних категорій глядачів.
А зараз що? Як не 95-й квартал, то чергове тупе талант-шоу, як не талант-шоу то серіал дурний.
 показати весь коментар
 
"г+г" тупо перетворився на рупор зеленої пропаганди. У мене лише одне запитання, що у цьому симбіозі первинне, а що вторинне - 95 квартал, чи "г+г", хто для кого є придатком?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
прямой кАнал тебе мозжечок Братья Кличко подали в суд иск на канал "1+1" о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 5377
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Беги, Виталя, беги! А то сидеть будешь! Братья Кличко подали в суд иск на канал "1+1" о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 8497
 показати весь коментар
 
 
кто посадит Славу Украины - легенду мирового бокса ? Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності - Цензор.НЕТ 8541

клован-Вован? которого никто кроми зезомби с Г+Г не знает ?

Виталий, киевляне и Украина с тобой!
Клычко - мэр-чемпион!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кляча боксировала 20 лет назад (Чемпион СССР по кикбоксингу) - так что, теперь имеет право воровать и не сесть в тюрьму?
 показати весь коментар
 
 
еще один зебил который возомнил себя героем сидя за монитором ) посмотрел бы я как ты это ему в лицо говоришь )
 показати весь коментар
 
 
Открой видос как Лесик Довгий (полукарлик) с Клячей говорил. И шо?
 показати весь коментар
 
Наше правосуддя буде захищати провладне змі.
Однозначно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кстати, сегодня Кляча должна на допрос явиться
 показати весь коментар
 
 
не поможет у нас пойдут в зарубежные суды - они известные персоны в мире
 показати весь коментар
 
 
У мене до Ткаченка одне питання: Як за часів його керівництва можна було так споганити найкращий канал України 1+1???? І мова не тільки і не стільки про агітацію за Зе.
Ще 12-15 років тому 1+1 був дійсно цікавим каналом. Там були ******* голівудські фільми, артхаусне і авторське кіно в передачі "Аргумент кіно", цікаві ток-шоу типу Табу Вересня чи "Чорним по білому" Борсюка. А ще на 1+1 було тоді багато документальних передач (Прогулянки з динозаврами від ВВС, наприклад), були власні док. фільми, був чудовий Автопарк, була молодіжна передача із Грубичем і покійним Пелехом. Тобто 1+1 був цікавим каналом для різних категорій глядачів.
А зараз що? Як не 95-й квартал, то чергове тупе талант-шоу, як не талант-шоу то серіал дурний.
 показати весь коментар
 
 
Там були ******* голівудські фільми

Ну давай правду: ежегодно, на Новый год там давали "Один дома". Кроме того там еще мусолили постоянно кучу фильмов из 90-х. Так что "******* кино" никогда не было на 1+1.
 показати весь коментар
 
Ну як мінімум "Пірати карибського моря" там точно показували в 2000-х (тоді це була новинка), я ще дивувався, як вони його так швидко після закінчення прокату купили. І 5 елемент показували

А вночі показували в "Аргументі кіно" і Фелліні, і Антоніоні, і Вендерса, і навіть Бергмана! Куди це все ділося??

А із серіалів до Ткаченка йшла відносно нова на той час Теорія брехні з Тімом Ротом... А зараз що?

Хоча фільми і серіали - це таке. Головне, що прибрали пізнавальні, науково-популярні передачі, а також програми для дітей та юнацтва!
 показати весь коментар
 
 
это все есть в интернете, на HD каналах.. в чем проблема? Кто хочет - тот смотрит.
 показати весь коментар
 
Так і серіали кацапські чи турецькі чи які там є і в неті і на HD каналах...

І да, в провінції багато де немає швидкого нету і кабельного з HD каналами, а тарілка дорога...

Ви дійсно не розумієте суті чи прикидаєтеся? На зміну цікавим розвиваючим передачам чи документалці прийшли отупляючі шоу і серіали...

Це проблема не одного 1+1, але на 1+1 найбільш разючий контраст порівняно з тим, що було до Бєні при Роднянському. І, що характерно, при Роднянському рейтинг каналу був справді вищий.
 показати весь коментар
 
 
"г+г" тупо перетворився на рупор зеленої пропаганди. У мене лише одне запитання, що у цьому симбіозі первинне, а що вторинне - 95 квартал, чи "г+г", хто для кого є придатком?
 показати весь коментар
 
 
Якщо тобі подобаються серіали і талант-шоу, а не документальні передачі, то це багато чого про тебе говорить. Кнур є кнур, що тут сказати))))))))
 показати весь коментар
 
 
Г+Г африканцы уже не смотрят, его смотрят только глупые пингвины Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності - Цензор.НЕТ 5339
 показати весь коментар
 
 
Если пипл хавает, будут и настроечную таблицу показывать. Ну и рекламу каждые десять минут.
 показати весь коментар
 
 
Так парадокс в тому, що 10-15 років тому 1+1 були за рейтингом №1 в країні, а зараз тільки №3! Тобто коли були голівудські фільми і документальні передачі, то 1+1 дивилося БІЛЬШЕ народу!
 показати весь коментар
 
а кто обогнал? новый канал, с круглосуточными тупыми шоу для быдла?
 показати весь коментар
 
ТРК Україна і ICTV... Тупі шоу для бидла зараз майже на всіх каналах, в т. ч. і на 1+1...
 показати весь коментар
 
 
они всегда там были, поэтому и не смотрю ни прямого, ни 1+1 )))))))))
 показати весь коментар
 
Ну от я теж перестав дивитися років 7-8 тому, коли відбувся перехід від серйозного ТБ до розважального. Зараз дома лише футбол дивлюся, а ТБ можу подивитися хіба в батьків - і там бачу весь цей мрак(

А на прямому тупі шоу є? Не те, щоб я дивився його сильно часто, але це ж ніби новинний канал типу 24го чи 112?
 показати весь коментар
 
я считаю что полит-шоу на "новостийных" каналах - это из категории "сериалы" или "розважальни шоу"))
 показати весь коментар
 
Насколько я помню, как Роднянский свалил в РФ, всё и посыпалось. Только ТСН и держится.
 показати весь коментар
 
 
Время вороватого боксера прошло,так же как и его дырявоносочного патрона.
 показати весь коментар
 
 
Ні, чоловіче, ти помиляєшся. Час боксера ще не прийшов, прийшов час злодійкуватої і голодної зелені. Але пік цього часу вже минув з парламентськими виборами. Одразу після виборів пішов плавний роки що спад. 😁 Тому насолоджуйся, поки є така можливість 😊
 показати весь коментар
 
 
вы это серьезно? г-н ткаченко - то канешна "голова", он как заруководит столицей, у нас как наладится все! Фантастика!
 показати весь коментар
 
 
так значит он тоже марадер? а он марадер на ринге или на шакаладнай крави?
 показати весь коментар
 
Правильно. Зелёные дебилы уже вкрай достали...Мозги зелёнкой залили...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бедненький, что ж ты дальше делать будешь, если у тебя уже нервный тик от "зеленых"? Братья Кличко подали в суд иск на канал "1+1" о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 9435
 показати весь коментар
 
 
даже страшно представить ,что с тобой будет через 5 лет ,если тебя уже за 2 месяца достали.
 показати весь коментар
 
 
так 5 лет не будет
в кармане ЗЕБЕни уже есть билет на Хайфу с открытой датой Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності - Цензор.НЕТ 1886
 показати весь коментар
 
 
Я не захищаю Віталю, але на одній маніпуляції Ткаченко і 1+1 дуже прокололися... Хто знає, в останні роки на Контрактовій кілька разів на рік проходить ярмарок продукції вітчизняних виробників "Всі свої". Там і харчові продукти, і одяг, і сувеніри всілякі - все українського виробництва. Плюс, організатори там всілякі волонтерські заходи роблять і тд...

Так от, план проведення цих ярмарків ясно що узгоджується дуже заздалегідь - на початку року мабуть. І так вийшло, що в останній вік-енд перед виборами в Раду Зе-команда вирішила провести на Контрактовій концерт. Але на цей вік-енд уже був запланований ярмарок "Всі свої". І що ж сказав Ткаченко? На 1+1 звинуватили Кличка в тому, що той спеціально поставив ярмарок на ці дні, щоб не дати зе-команді концерта провести!
В результаті, мерія запропонувала перенести концерт до Софії і там його спокійно провели. Але Кличка при цьому на рівному місці обгадили на 1+1...
 показати весь коментар
 
 
Хочеш позиватись? Здавай аналізи. Зараз таке правило.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБрати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності
 
 
 
 
 
 вгору