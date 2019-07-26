 Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Віталій Кличко на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

"Жодного дня не минає, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися і вже дісталися до мого брата Володимира", - сказав Віталій Кличко.

При цьому мер Києва наголосив, що "про наступ на свободу слова тут не йдеться".

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Він зазначив, що керівник цього телеканалу є не лише представником політичної сили, а "його ще називають ключовим претендентом на голову Київської міської державної адміністрації". "Так ось: мені все одно на різних претендентів, їхні амбіції, але очорняти свою репутацію я не дозволю. Я багато на неї працював, і захищатимуся законними методами", - сказав Кличко.

За його словами, проти нього розгорнуто широку кампанію з дискредитації: "Це та інформація про якісь надумані провадження проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича".

Кличко навів декілька прикладів маніпуляцій, зокрема спотворення інформації про вартість нового пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва і про будівництво Шулявського шляхопроводу.

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Як повідомлялося, кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу", гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко відмовився коментувати інформацію про можливість його призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Кличко зі свого боку заявив про готовність оголосити дострокові вибори міського голови української столиці. "Якщо хтось має бажання, багато чуток зараз, що пан Ткаченко або ще хтось - багато прізвищ зараз, - якщо є таке бажання управляти містом Києвом, немає питань. Давайте: йдемо на вибори", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Мер Києва Кличко заявив, що має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка. На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", у яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.

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