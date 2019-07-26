 Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Віталій Кличко на прес-конференції в п'ятницю в Києві.
"Жодного дня не минає, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися і вже дісталися до мого брата Володимира", - сказав Віталій Кличко.
При цьому мер Києва наголосив, що "про наступ на свободу слова тут не йдеться".
Він зазначив, що керівник цього телеканалу є не лише представником політичної сили, а "його ще називають ключовим претендентом на голову Київської міської державної адміністрації". "Так ось: мені все одно на різних претендентів, їхні амбіції, але очорняти свою репутацію я не дозволю. Я багато на неї працював, і захищатимуся законними методами", - сказав Кличко.
За його словами, проти нього розгорнуто широку кампанію з дискредитації: "Це та інформація про якісь надумані провадження проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича".
Кличко навів декілька прикладів маніпуляцій, зокрема спотворення інформації про вартість нового пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва і про будівництво Шулявського шляхопроводу.
Як повідомлялося, кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу", гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко відмовився коментувати інформацію про можливість його призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
Кличко зі свого боку заявив про готовність оголосити дострокові вибори міського голови української столиці. "Якщо хтось має бажання, багато чуток зараз, що пан Ткаченко або ще хтось - багато прізвищ зараз, - якщо є таке бажання управляти містом Києвом, немає питань. Давайте: йдемо на вибори", - зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Мер Києва Кличко заявив, що має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка. На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", у яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.
клован-Вован? которого никто кроми зезомби с Г+Г не знает ?
Виталий, киевляне и Украина с тобой!
Клычко - мэр-чемпион!
Однозначно.
Ще 12-15 років тому 1+1 був дійсно цікавим каналом. Там були ******* голівудські фільми, артхаусне і авторське кіно в передачі "Аргумент кіно", цікаві ток-шоу типу Табу Вересня чи "Чорним по білому" Борсюка. А ще на 1+1 було тоді багато документальних передач (Прогулянки з динозаврами від ВВС, наприклад), були власні док. фільми, був чудовий Автопарк, була молодіжна передача із Грубичем і покійним Пелехом. Тобто 1+1 був цікавим каналом для різних категорій глядачів.
А зараз що? Як не 95-й квартал, то чергове тупе талант-шоу, як не талант-шоу то серіал дурний.
Ну давай правду: ежегодно, на Новый год там давали "Один дома". Кроме того там еще мусолили постоянно кучу фильмов из 90-х. Так что "******* кино" никогда не было на 1+1.
А вночі показували в "Аргументі кіно" і Фелліні, і Антоніоні, і Вендерса, і навіть Бергмана! Куди це все ділося??
А із серіалів до Ткаченка йшла відносно нова на той час Теорія брехні з Тімом Ротом... А зараз що?
Хоча фільми і серіали - це таке. Головне, що прибрали пізнавальні, науково-популярні передачі, а також програми для дітей та юнацтва!
І да, в провінції багато де немає швидкого нету і кабельного з HD каналами, а тарілка дорога...
Ви дійсно не розумієте суті чи прикидаєтеся? На зміну цікавим розвиваючим передачам чи документалці прийшли отупляючі шоу і серіали...
Це проблема не одного 1+1, але на 1+1 найбільш разючий контраст порівняно з тим, що було до Бєні при Роднянському. І, що характерно, при Роднянському рейтинг каналу був справді вищий.
А на прямому тупі шоу є? Не те, щоб я дивився його сильно часто, але це ж ніби новинний канал типу 24го чи 112?
в кармане ЗЕБЕни уже есть билет на Хайфу с открытой датой
Так от, план проведення цих ярмарків ясно що узгоджується дуже заздалегідь - на початку року мабуть. І так вийшло, що в останній вік-енд перед виборами в Раду Зе-команда вирішила провести на Контрактовій концерт. Але на цей вік-енд уже був запланований ярмарок "Всі свої". І що ж сказав Ткаченко? На 1+1 звинуватили Кличка в тому, що той спеціально поставив ярмарок на ці дні, щоб не дати зе-команді концерта провести!
В результаті, мерія запропонувала перенести концерт до Софії і там його спокійно провели. Але Кличка при цьому на рівному місці обгадили на 1+1...