 Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Те, що відбувається, - рейди СБУ по комерційних компаніях - уже шкодить інвестиційній привабливості України. Звісно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу "Метінвесту"", - заявив він.
При цьому Мінгареллі уточнив, що дипломати були здивовані такими діями СБУ: "Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані".
Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.
"Остановлено строительство и внедрение комплекса новых МНЛЗ-2, 3, которые является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, повышающих экологическую безопасность производства. Стоимость проекта составляет около $150 млн".
"Сейчас немецкой компанией SMS Metallurgical Service LLC строятся две такие машины, хотя на самом деле они выглядят как огромные цеха. Стоят 140-150 миллионов долларов, все это в рамках модернизации производства. СБУ исследовала ту машину, которая уже находится на стадии испытания - она еще не запущена, но скоро будет введена в эксплуатацию", - рассказал собеседник "Громадського".
Значит пока работали на совдеповском старье - все было хорошо. А начали внедрять новое производительное и более экологичное оборудование - сразу стало совсем плохо. Типа начался экоцид. Самим не смешно?
Вы спросите жителей Кривого рога, что у них с экологией за последние годы стало - УЖАС.
Я сам в Кривом роге не был, только общался с коллегами. так что может и не прав.
Кто здесь из Кривого рога - КАК У ВАС С ЭКОЛОГИЕЙ?.
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Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
Так что Украину будет дербанить не один только Коломойский.
а зеЛеная сопля закончит хуже яныка.
просто Піня хоче повернути собі підприємство, яке він колись купив за безцінь, завдячуючи родству з кучумкою, а потім йому повернули ті гроші і продали це підприємство на чесному тендері індусу
зелена дрисня - це яник, тільки з необмеженими повноваженнями
це перемога
В Мариуполе грязно, но в Кривом Роге зашкаливает дозиметр, радиация намного выше нормы, и это на пару порядков опаснее.
Юля у 2005му забрала у Пінчука вкрадену ним Кріворіжсталь і продала індусу вшестеро дорожче. Пінчук затаїв образу. Тепер через п'ятнадцять років журналісти радіо Свобода помітили, що Зеленський таємно зустрічається з Пінчуком спочатку на Банковій, а потім і на держдачі у Кучми(що Вовік невдало намагавсь спростувати). Після цих зустрічей на Арселор Мітал був здійснений рейд СБУ Баканова в масках і повному озброєнні і паралізована діяльність підприємства. Непоганий початок у Вовіка...
Ти ото... До кінця іди.