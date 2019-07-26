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 Політика України
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Все про:СБУ (4553) Мінгареллі (186) Арселор (20)

 Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі вважає, що активність Служби безпеки України щодо комерційних компаній, зокрема "ArcelorMittal Кривий Ріг", вже шкодить інвестиційній привабливості України.

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається, - рейди СБУ по комерційних компаніях - уже шкодить інвестиційній привабливості України. Звісно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу "Метінвесту"", - заявив він.

При цьому Мінгареллі уточнив, що дипломати були здивовані такими діями СБУ: "Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139781
 
   
 Топ коментарі
 
Просто коломойський хоче прихвазитувати цей прибутковий комплекс.
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Стекло - это неинтересно. Интересен ArcelorMittal. Там, говорят, много денег. А вы про какое-то стекло. С уважением, Беня.
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О чём это он? В Мариуполе в фантанах можно безопасно плескаться, а не по стёклам пальцем водить...
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Після повернення в ПАРЕ росії, Мінгареллі має мовчати в тряпочку!
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да они вообще могут уехать и тогда точно денег не дадут - а зеля так обещал ,так обещал))))
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VoxUkraine сделал исследование ботов на страницах украинских политиков. У Зеленского самое большое количество активных ботов.
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А у ***** - самое большое число уже неактивных. После 21 июля дружно окочурились.
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Это был анализ на обоих выборах. Их и не было, у нас сеть засрана толпой "зелеботов". Статистика не врет.
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Так это легко понять, если посмотреть видео на ютубах, где в топе залайканых откровенная пропаганда.
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просто ArcelorMittal хочет отжать коломойский что тут непонятно про активность)
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Естественно, это ж не Ахметку кошмарить, он Зебобикам "ще в пригоді стане!"...
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Миталл може йти геть, теж мені інвестор, за всі роки тільки скорочував персонал і нічого не вкладав в виробництво! Криворожсталь як була зоною екологічного лиха так і лишилась! В дупу таких інвесторів! Міталл це дешевий барига, який не має грошей, а ті гроші що йому дають він вкладає в свої європейські заводи, які і так на межі закриття через те що у Міттала немає грошей на переозброєння виробництва та залучення нових технологій! Що нового почала виробляти Криворіжсталь за час роботи під керівництвом Міттала? Нічого! Ну скільки ще потрібно чекати поки Міттал буде виконувати свої інвестиційні зобов'язання? Він купив Криворіжсталь задешево, витиснув з неї все що міг, на радянських запасах прочності і все, тепер буде використовувати Криворіжсталь як брудне виробництво в країнах третього світу! Нам такі інвестори не потрібні!
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Отето по нашему! ПРАВИЛЬНО, всех инвесторов выгнать нах, предприятия реприватизировать и продать по-новой лохам-терпилам!
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Інвестор має гроші і технології а Міттал має наз за ідіотів! Ну якщо він не хоче розвивати Криворіжсталь, то це його вибір - буде працювати в інших країнах!
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Чукча у нас читать не умеет? Чукче главное погромче бзднуть.

"Остановлено строительство и внедрение комплекса новых МНЛЗ-2, 3, которые является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, повышающих экологическую безопасность производства. Стоимость проекта составляет около $150 млн".

"Сейчас немецкой компанией SMS Metallurgical Service LLC строятся две такие машины, хотя на самом деле они выглядят как огромные цеха. Стоят 140-150 миллионов долларов, все это в рамках модернизации производства. СБУ исследовала ту машину, которая уже находится на стадии испытания - она еще не запущена, но скоро будет введена в эксплуатацию", - рассказал собеседник "Громадського".

Значит пока работали на совдеповском старье - все было хорошо. А начали внедрять новое производительное и более экологичное оборудование - сразу стало совсем плохо. Типа начался экоцид. Самим не смешно?
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Криворожсталь продавала Мітталу ще прем'єр Тимошенко в 2005 році і за ці 14 років Міттал нічого не зробив щоб покращити ситуацію з екологією! Мені здається що прийшов час приймати рішення і прощатись з Мітталом! Те що Міттал кустарним способом намагається модернізувати, це обладнання яке скорочує витрати Міттала, а не покращує екологію навколо комбінату! За 14 років можна було істотно зменшити негативний вплив виробництва на екологію Кривого Рога, але цього не відбулось! Прийшов час платити по рахункам! Народ не хоче хворіти раком від викидів Міттала, які він не хоче нормалізовувати ось вже 14 років! І нова влада України буде робити все щоб власник металугрійного підпримєства поніс відповідальність за свою 14-річну бездіяльність!
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Еще раз повторяю для особо уопоротых - дебил читать не умеет? Умеет только срать?. Остановлено не текущее производство. Оно как дымило, так-же и дымит. Остановлено внедрение нового экологичного производительного оборудования. Разницу понять тяжело, мозги перегреваются? Кстати, такое-же самое оборудование немецкая компания SMS Metallurgical Service LLC строит для металлургии по всему миру.
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Инвесторы, которые НЕ инвестируют а только вредят, просто по максимуму выжимая все что можно - НАХ не нужны.
Вы спросите жителей Кривого рога, что у них с экологией за последние годы стало - УЖАС.

Я сам в Кривом роге не был, только общался с коллегами. так что может и не прав.
Кто здесь из Кривого рога - КАК У ВАС С ЭКОЛОГИЕЙ?.
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Я с 80х годов прошлого века периодически бываю в Кривом Рогу. Там всегда было нечем дышать. Просто в совдеповское время об этом нельзя было писать. Кроме металлургии там есть крупное цементное производство и ГОК. Цемент - это вообще шлак какой-то.
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Там четыре ГОКа. А в 89-ом, попав в Кривом Роге под дождь, на машине цвета "пламя" были светлые пятна (краска обесцветилась) а у меня, 16-ти летнего пацана, вылезли волосы, и до сих пор нет, да и хрен на них.
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Да, Кривой Рог, Днепродзержинск и Запорожье - это просто "сказка". Похлеще Армянска. Всегда стараюсь, если возможно, объехать их десятой дорогой или проскочить без остановок и с закрытыми окнами. До сих пор под впечатлением от "красного" и "серого" снега.
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Такой цветовой гаммы окружающего пейзажа как в Кривом Рогу, я не видел больше ни где.
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В советское время люди ехали в подобные города за большими зарплатами и льготной пенсией. Но при совке просто так больших денег работягам никогда не платили, только в обмен на здоровье или жизнь. До пенсии дотягивали далеко не все. Знаю по своей родне не по наслышке.
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Да уж , - эти грёбанные последние годы . С момента открытия карьеров и до " последних год " Кривой Рог был экологически чистым городом . Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним - Цензор.НЕТ 3536 . При люле и Овоще Вите , такого небыло .
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"Я там никогда не был, но вам расскажу" - совдепия в полный рост. "Не читал но осуждаю", скоро пойдут доносы и "расстрельные" тройки. Зебилы так вы хотели в совок?
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По крайней мере я правдив. Да - не был. и Да, то что говорили живущие там коллеги - ужасает меня. Потому и спросил жителей.
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Так может перед тем, как извергать дерьмо на вентилятор, нужно изучить суть вопроса, и желательно в динамике? "Правдивый" ты наш.
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Арселор Мітал - найбільший платник податків в Україні. Всі підприємства Ахметова разом плятять податків меньше. До того ж цим рейдерським наїздом СБУ була призупинена програма встановлення екологічного обладнання. Місто фактично завдячує свойому бюджету індусу. Так само і зарплатня на підприємстві найбільша в Україні. Що Вовік творить???
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Та шо ты говоришь .? А не Нафтогаз Украины Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним - Цензор.НЕТ 6413 .. ?? Арселор миттал крупнейший плательщик налогов лишь среди металлургических предприятий , а не компаний в целом .
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Звичайне рейдерське захоплення. Коломойський працює.
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Спорить с этим чуваком , всё равно что с академией наук . Он знает абсолютно всё Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним - Цензор.НЕТ 7698 .. Исаак Ньютон , Альберт Эйнштейн против этой глыбы знаний , словно первоклашки против доцента наук . А весь клуб Что Где Когда , у него на побегушках . Не спорь , всё равно он переспорит . Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним - Цензор.НЕТ 9738 .
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зебіл, Євросоюз (і Мінгарелі, як його представник) і Рада Європи - зовсім різні організації. Ми ще до ЄС не вступили. Шкода, але з такими дебілами нам в ЄС і в НАТО шлях закритий...
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а яке відношення представник ЄС Мінгареллі має до ПАРЕ???
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Про повернення росії в ПАРЕ домовлялись уряди країн членів ЄС і Мінгареллі як їх представник несе за це відповідальність! Не йому зараз відкривати рот і критикувати дії української влади! Німеччина та Франція, будучи гарантами Мінських угод не змогли за 5 років припинити обстріли терористів і не змогли вплинути на путіна, а Зеленський зміг припинити обстріли терористів, хоч не повністю але зміг. Тому заяви представника ЄС не можуть вкиликати нічого крім роздратування! Політичні та політичні банкрути з країн ЄС розповідають нам які рішення нам потрібно приймати для нормалізації життя в Україні! Хай краще арештують рахунки олігархів в банках країн ЄС і арештують майно, куплене на вкрадені в Україні гроші - тоді будемо продовжувати розмову!
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та не может быть - это же сбу зеленского - они же за инвестиции - ой только за чьи инвестиции? - вот в чем вопрос)))))))))))
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Зеля с Пинчуком и Ахметкой по словам самого Зели -" теперь партнеры". А партнерам надо помогать в нелегкой борьбе с конкурентом. Подумаешь, что это крупнейший инвестор в истории Украины и остановлено внедрение нового оборудования, повышающее экологическую безопасность производства. Зря они что-ли поддерживали Зелю на выборах и валили Пороха. Долги за выборы надо отдавать. Долги - дело святое.
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Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
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Вы думаете это все просто так или совпадение?

Мингарелли: Неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным - Цензор.НЕТ 6225
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Просто коломойський хоче прихвазитувати цей прибутковий комплекс.
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Коломойський говорите?!!!...а можете нужно брать вьіше?
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Берите выше. Коломойский хочет свернуть программу МВФ в Украине, а следовательно все реформы. После чего Беня наедятся через своего пейзана зеленого шута горохового продать Украину путину.
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почитай статью "Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны". А Пинчук владел этим заводом (за бесценок отданным при Кучме) до 2005 года и при Януковиче предпринимал попытки отобрать его у Арселора себе снова.
Так что Украину будет дербанить не один только Коломойский.
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просто Каломойский положил глаз на ArcelorMittal, но тупые европейские чиновники "только вчера родились" и делают круглые глаза..
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Стекло - это неинтересно. Интересен ArcelorMittal. Там, говорят, много денег. А вы про какое-то стекло. С уважением, Беня.
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О чём это он? В Мариуполе в фантанах можно безопасно плескаться, а не по стёклам пальцем водить...
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БенЯ рейдерит просто.прощайте инвесторы
а зеЛеная сопля закончит хуже яныка.
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Наоборот. Там ситуация лучшая. Поэтому туда и посунули в первую очередь.
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Головне в словах француза, італійського походження - "я не спеціаліст"...
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ні, не гірше
просто Піня хоче повернути собі підприємство, яке він колись купив за безцінь, завдячуючи родству з кучумкою, а потім йому повернули ті гроші і продали це підприємство на чесному тендері індусу
зелена дрисня - це яник, тільки з необмеженими повноваженнями
це перемога
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А я про що писав? Не доходило. Тепер партнери носом у власно насране лайно потикають. А бо нєфіґ показухами для електорату зеленого займатися. Ці європейці такі порохоботи.
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Я сейчас баканову позвоню насчёт этого черта!
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Для тех, кто не понимает (или прикидывается дуриком) разницу, в том числе и Мингарелли!
В Мариуполе грязно, но в Кривом Роге зашкаливает дозиметр, радиация намного выше нормы, и это на пару порядков опаснее.
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Порошенко отсыпал этому порохоботу шоколапок, вот он и говорит такое.
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Мариуполь Ахметова его трогать нельзя, он уже новому царю занес, Миттал не занес или не захотел заносить, вот его и начали щемить...
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Трохи конспірології.
Юля у 2005му забрала у Пінчука вкрадену ним Кріворіжсталь і продала індусу вшестеро дорожче. Пінчук затаїв образу. Тепер через п'ятнадцять років журналісти радіо Свобода помітили, що Зеленський таємно зустрічається з Пінчуком спочатку на Банковій, а потім і на держдачі у Кучми(що Вовік невдало намагавсь спростувати). Після цих зустрічей на Арселор Мітал був здійснений рейд СБУ Баканова в масках і повному озброєнні і паралізована діяльність підприємства. Непоганий початок у Вовіка...
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Ваню, ти ж ще місяць тому Вовіку в коханні признавався.
Ти ото... До кінця іди.
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В Хорватии если не ошибаюсь арестовали брата Лакшми Митала и всю контору которой он руководил, в Италии расследование по нарушениям эконорм Миталом и не только в Италии.....а Украина по логике Мингарелли это полегон для испытания людей на прочность?
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У Ахметова в Маріуполі все добре з екологією? А в Придніпровській ТЕЦ і на Петрівці? В Запоріжжі? Навіть в центрі Києва. А Вовік почав з найбільшого інвестора? А може це замовлення олігархів? Щоб в Україну меньше йшов інвестор і не піднімав їм ціни за об'єкти?
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Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним - Цензор.НЕТ 696тю,ахметка хоче кмк!клоун приехал в город,пообщался с вилкулом и дал добро!после отъезда "пианиста" сразу же наезд сбу на кмк!совпадение,да?
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Після цього вю зебіли ще не втямили. що "наїзжати" - зась?
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Ахметов за Маріуполь всі зуби повибає Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним - Цензор.НЕТ 2643 А індуси ковтнуть, нікуди не дінуться Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним - Цензор.НЕТ 9032
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"когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным"_____________умеет "утешить" поц из европы...
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Евроколхоз слишком много вложил в Украину усилий и средств, чтобы вот так вот запросто отдать её в собственность "Квартала".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним
 
 
 
 
 
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