 10,6 тисячі заяв і 516 кримінальних проваджень: поліція підбила підсумки щодо порушень на виборах до Ради

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент Нацполіції України.

Перший заступник глави МВС Сергій Яровий зазначив, що особовий склад Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної служби, ДМС виконали поставлені завдання.

"Жодних системних порушень правопорядку не відбулося. Були порушення, пов'язані з виборчою кампанією. Зареєстровано 10 600 заяв та повідомлень про порушення, відкрито 516 кримінальних проваджень, складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів", - повідомив він.

Яровий також зазначив, що такі цифри не просто констатація факту, а дуже потужна, серйозна, цілеспрямована робота всіх підрозділів МВС.

Також читайте: Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція

"Особливо це стосується слідчих підрозділів. Це принципова позиція міністра - щоб цю потужну роботу ми завершили з усіма процесуальними наслідками, щоб все це було доведено до логічного завершення", - наголосив Яровий.