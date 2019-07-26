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Все про:алкоголь (645) дисципліна (34) Укрзалізниця (758)

 Випив - до роботи не допущений: "Укрзалізниця" перевірятиме співробітників алкотестерами

"Укрзалізниця" посилила контроль за дотриманням трудової дисципліни на підприємстві. Підприємство ввело політику нульової толерантності до вживання алкоголю в робочий час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "СЬОГОДНІ", про це розповів Роман Веприцький, керівник регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

Це нововведення - частина масштабної стратегії безпеки підприємства. Першими новації почали тестувати на території філії "Південно-Західна залізниця". Тут алкотестери встановили на прохідних у головному офісі філії, щоб відсіювати підпилих співробітників до того, як вони розпочнуть виконання своїх обов'язків.

Додатково озброїли приладами представників інспекції, яка стежить за дотриманням трудової дисципліни серед залізничників. Тепер крім традиційного інструктажу перед початком зміни, працівників колій також перевірятимуть на наявність алкоголю в організмі. Тих, хто випив, відсторонюватимуть від роботи відразу ж.

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У Південно-Західній залізниці пояснили, посилення контролю за дотриманням трудової дисципліни на підприємстві - не просто примха. У такий спосіб планують максимально підвищити безпеку залізничних перевезень і скоротити статистику смертності як серед співробітників УЗ, так і серед населення. Адже зараз статистика така: більш ніж у половині всіх нещасних випадків на залізниці винне спиртне.

"Питання безпеки на залізниці - пріоритет №1 для нас. Ми перевозимо десятки тисяч пасажирів, сотні тисяч тонн вантажів щодня. Якість і безпека цих перевезень безпосередньо залежать від стану людей, які це виконують", - прокоментував впровадження перевірок алкотестером Роман Веприцький, директор регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

Тим часом, статистика смертності серед співробітників залізниці через спиртне жахає не менше. За інформацією начальника служби охорони праці регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Алли Лазько, тільки за перше півріччя 2019-го на території регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" сталося 4 нещасні випадки, 3 з яких - з летальним результатом.

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Контроль за дотриманням трудової дисципліни посилили ще й тому, що з 21 липня набула чинності законодавча норма, за якою відповідальність за всі нещасні випадки на залізниці за участю співробітників, зокрема в стані алкогольного сп'яніння, - тепер лягає на керівника. До того ж відповідальність - кримінальна. Йдеться про термін до 7 років позбавлення волі, залежно від складності надзвичайної події.

Згодом рейди з алкотестерами проводитимуть і на території інших філій залізниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139778
 
   
 Топ коментарі
 
Если в Евролабе проверять, так можно везде работать, даже презедентом быть...
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А кто будет тогда работать?
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Нужно ввести на ЖД систему контроля , вроде ГАИ . Пусть останавливают поезда на перегонах , и проверяют машинистов через трубочку ..

-Сержант Петренко , ваши документы ,, пили , где аптечка , почему не пристёгнуты , откройте багажник тепловоза ..! Выпил - к работе не допущен: "Укрзализныця" будет проверять сотрудников алкотестерами - Цензор.НЕТ 4974 .
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Краще б тарифи на вантажні перевезення підняли до рівня 2013 року в доларах! А то долар виріс в 3,5 рази, пасажирські тарифи виросли в 4 рази, а вантажні тарифи виросли тільки на 15%!!!! Скільки ми ще будемо дотувати олігархів????
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работники протрезвеют и сбегут из Укрзализныци
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Если в Евролабе проверять, так можно везде работать, даже презедентом быть...
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А раньше никто не проверялся? По крайней мере машинисты должны. А вот проводники... Останемся мы без проводников Выпил - к работе не допущен: "Укрзализныця" будет проверять сотрудников алкотестерами - Цензор.НЕТ 2281
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Что, и правление будут проверять? Не верю.
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Не беда, телеграм работает, соли, спайсы и фен никто не отменял.
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Получается, что людей возят пьяные железнодорожники? Упс...
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Ехал я раз с одним полупроводником, которому в тот день исполнилось 20 лет. С него угорал весь вагон. Закусывать надо.
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ой...и маршрутчиков плюс таксистов плюс водителей общественного транспорта - это просто жизненно необходимо...
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Алкотестери закупллять на 2 млн. грн з золотими мунштуками
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довго ще влада буде знущатися на над нами?
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Как по поговорке,- "с утра выпил, день свободен"
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Нужно ввести на ЖД систему контроля , вроде ГАИ . Пусть останавливают поезда на перегонах , и проверяют машинистов через трубочку ..

-Сержант Петренко , ваши документы ,, пили , где аптечка , почему не пристёгнуты , откройте багажник тепловоза ..! .
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**** и далее:
ну...и расскажите как обгоняли...подрезали?
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...огнетушителя и знака - треугольника "аварийная остановка" Випив - до роботи не допущений: "Укрзалізниця" перевірятиме співробітників алкотестерами - Цензор.НЕТ 7566
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...а моя тёща на орехах настаивает. Но и твоя ничего.😆
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Хотят парализовать работу Укрзализныци такими новшествами. А-я-яй...
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Ха! Выпил - к работе не допущен, к работе допущен - выпил!
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За эти зарплаты,если не выпивохи, то кто пойдет???
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Державне підприємство це розсадник корупції та грабіжник держмайна, не цільового використання коштів, схеми тендерів, тощо, укрзалізниця тисячами тон соляри в місяць "скидають" в автошинах місцевим "солярщикам", в місцях де ймовірність людей менша, призупиняється локомотив і скидає в автошинах каністри соляри, ділки збирають і далі перепродують, і всі про це знають і місцева поліція і прокуратура! А якби воно було приватне не монополізіроване, то такого б не було точно!
А так: у вас соляру крадуть, заяви не було, а нічого що це не законно, у нас немає повноважень. Фактично відбуавається злочин, є відповідне визначення цього злочину а повноважень немає. Профіт
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВипив - до роботи не допущений: "Укрзалізниця" перевірятиме співробітників алкотестерами
 
 
 
 
 
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