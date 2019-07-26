EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  659  15
Матеріали за темою:
Все про:Мінгареллі (186) електронне декларування (603) НАЗК (598)

 Потрібен перезапуск НАЗК, - Мінгареллі

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) необхідно перезапустити у зв'язку з нездатністю відомства перевіряти електронні декларації.

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо, що НАЗК запрацює повноцінно, адже зараз цього немає – якнайменше, вони не здатні перевіряти е-декларації. Ми вважаємо, що вони мають отримати ті засоби та тих людей, які дозволять їм бути ефективнішими", - сказав Мінгареллі.

Він додав, що НАЗК з якоїсь причини не може запустити автоматичну верифікацію е-декларацій.

"НАЗК з якоїсь причини не може запустити автоматичну верифікацію е-декларацій. Але я не даватиму вказівок, що треба замінити цю, цю і ось ту людину, щоби це запрацювало, ні. Це завдання України – зробити необхідні кроки, щоби перевірка декларацій запрацювала", - підкреслив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі

Мінгареллі додав, що введення автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців є однією з умов для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро уже до кінця 2019 року, а для цього "доведеться перезапустити НАЗК".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139775
 
   
 Топ коментарі
 
ці всі антикорупційні органи абсолютний пшик!
Вони НІЧОГО не роблять а отримують величезні зарплати!
 показати весь коментар
 
как можно завидовать клошарам?)))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В нашей стране перезапуск много чего нужен.
 показати весь коментар
 
 
ні, тим паче навіть не смішно, над хворими сміятися гріх
 показати весь коментар
 
А нам здається, що всі органи влади та правопорядку потрібно перезапустити.
 показати весь коментар
 
 
А без мингарелли в Украине как бы это НИКТО не понимает?!
 показати весь коментар
 
ці всі антикорупційні органи абсолютний пшик!
Вони НІЧОГО не роблять а отримують величезні зарплати!
 показати весь коментар
 
 
Посадить это НАПК, вот это будет перезапуск.
 показати весь коментар
 
Не могут перезапустить потому что не хотят. Хотелки запускать надо путем увольнений.
 показати весь коментар
 
Те, що в нас трійка створених (для вилову "крупної риби") антикорупційних органів (НАЗК+САП+НАБУ) працює незадовільно - відомо ще з 2017-го року, коли Луценко вперше наїхав персонально на Ситника з Холодницьким... ну, і тоді Корчак зашкварилась з преміями (до речі! разом з Рябошапкою! він в тому розподілі приймав чи не найактивнішу участь!).

Втішає тільки те, що з досвіду: в жодній країні подібні антикорупційні органи не запрацювали одразу "з коліс". Всім їм знадобилось до десятка років, щоб насправді вони почали "ловити жирних"... Тобто: потрібно міняти команди в тих інституціях. які нездатні. До речі, в НАЗК вже рах команду поміняли... не дрпомогло... значить - міняти на наступну!
От тільки проблемка: чи хочуть цього зебіли? І чи хочуть насправді перемоги в боротьбі з корупцією?
 показати весь коментар
 
петя точно не хотів боротьби з коррупцією тому й нацьоквував на НАБУ сбу та югіка,сап та напк взагалі прибрав до рук,це були хлопчики для биття на яких можна було скинути антикоррупційну імпотентність "батька нації" і розвод лохів (порохоботів).гетьман добрий а полковники придурки.
 показати весь коментар
 
Хочуть, хочуть. На недавнем совещании только начальника НАЗК не было. Его песенка спета, судя по всему.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотрібен перезапуск НАЗК, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
 вгору