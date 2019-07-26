 Потрібен перезапуск НАЗК, - Мінгареллі

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Ми розраховуємо, що НАЗК запрацює повноцінно, адже зараз цього немає – якнайменше, вони не здатні перевіряти е-декларації. Ми вважаємо, що вони мають отримати ті засоби та тих людей, які дозволять їм бути ефективнішими", - сказав Мінгареллі.
Він додав, що НАЗК з якоїсь причини не може запустити автоматичну верифікацію е-декларацій.
"НАЗК з якоїсь причини не може запустити автоматичну верифікацію е-декларацій. Але я не даватиму вказівок, що треба замінити цю, цю і ось ту людину, щоби це запрацювало, ні. Це завдання України – зробити необхідні кроки, щоби перевірка декларацій запрацювала", - підкреслив посол.
Мінгареллі додав, що введення автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців є однією з умов для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро уже до кінця 2019 року, а для цього "доведеться перезапустити НАЗК".
Вони НІЧОГО не роблять а отримують величезні зарплати!
Втішає тільки те, що з досвіду: в жодній країні подібні антикорупційні органи не запрацювали одразу "з коліс". Всім їм знадобилось до десятка років, щоб насправді вони почали "ловити жирних"... Тобто: потрібно міняти команди в тих інституціях. які нездатні. До речі, в НАЗК вже рах команду поміняли... не дрпомогло... значить - міняти на наступну!
От тільки проблемка: чи хочуть цього зебіли? І чи хочуть насправді перемоги в боротьбі з корупцією?