 Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро. ФОТО

Про це повідомляє Нацполіція Києва, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією правоохоронців, шахрайство відбулося ще в червні цього року в Шевченківському районі на вулиці Древлянській. Так, завдяки фіктивному обміннику зловмисник заволодів грошима клієнта в розмірі 58 тис. євро та $10 тис.
У поліції почали кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Зараз слідчі розшукують невідомого і намагаються встановити його особу. Правоохоронці закликають повідомити в поліцію, якщо комусь відома будь-яка інформація про підозрюваного або місце його перебування. Звернутися до органів правопорядку можна за номером 102 або (044) 486-03-06.