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Все про:шахрайство (267) Нацполіція (7915) обмін валюти (23)

 Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро. ФОТО

Оперативники Національної поліції в Києві розшукують шахрая, який облаштував фіктивний пункт обміну валют і незаконно заволодів грошима клієнта.

Про це повідомляє Нацполіція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро 01

За інформацією правоохоронців, шахрайство відбулося ще в червні цього року в Шевченківському районі на вулиці Древлянській. Так, завдяки фіктивному обміннику зловмисник заволодів грошима клієнта в розмірі 58 тис. євро та $10 тис.

Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро 02

У поліції почали кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Зараз слідчі розшукують невідомого і намагаються встановити його особу. Правоохоронці закликають повідомити в поліцію, якщо комусь відома будь-яка інформація про підозрюваного або місце його перебування. Звернутися до органів правопорядку можна за номером 102 або (044) 486-03-06.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139774
 
 
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Невже якийсь жадібний посадовець так взувся - бо хотів на курсі заробити? Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро - Цензор.НЕТ 3740
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новина написана в зошиті в косу лінієчку. і чорнилами для дитсадочка.
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Гы, а Бродского взять за задницу вероисповедание мешает?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро. ФОТО
 
 
 
 
 
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