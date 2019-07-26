 Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро. ФОТО

Про це повідомляє Нацполіція Києва, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією правоохоронців, шахрайство відбулося ще в червні цього року в Шевченківському районі на вулиці Древлянській. Так, завдяки фіктивному обміннику зловмисник заволодів грошима клієнта в розмірі 58 тис. євро та $10 тис.

У поліції почали кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Зараз слідчі розшукують невідомого і намагаються встановити його особу. Правоохоронці закликають повідомити в поліцію, якщо комусь відома будь-яка інформація про підозрюваного або місце його перебування. Звернутися до органів правопорядку можна за номером 102 або (044) 486-03-06.

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