 НАБУ і ГПУ проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

"Детективи НАБУ разом з Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ здійснюють санкціоновані обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, в травні 2017 року в цьому суді НАБУ також проводило обшуки.