 Росія має почати дотримуватися міжнародного права і відмовитися від агресії, - глава МЗС Польщі про умови зняття санкцій

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю РАР, передає Цензор.НЕТ.
Водночас, за словами Чапутовича, Польща і Росія є сусідами, а тому відносини мають вестися "спокійно, у формі діалогу".
"Складно говорити про зближення (Польщі та Росії. - Ред.), оскільки ми не сприймаємо політики Росії. Агресія Росії в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій. Ми вважаємо, що це - відповідь, Росія має почати дотримуватися міжнародного права, відмовитися від агресії щодо інших країн і повністю виконати Мінські домовленості", - заявив Чапутович.
Крім того, Чапутович позитивно оцінив політичні процеси в Україні, заявивши, що "Зеленський і його політична сила мають велику суспільну довіру". Польський дипломат сподівається на зміцнення продемократичного та проєвропейського курсу України.
Скорее правильнее было бы сказать "бандиты должны перестать нарушать закон"
Единственное что должна роися миру - это тихонько издохнуть.