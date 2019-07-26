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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:Польща (1866) Росія (19094) санкції (2346) МЗС Польщі (97) Чапутович (59)

 Росія має почати дотримуватися міжнародного права і відмовитися від агресії, - глава МЗС Польщі про умови зняття санкцій

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що санкції проти Росії є відповіддю на її дії, а саме - порушення міжнародного права та агресивні дії щодо інших країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю РАР, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за словами Чапутовича, Польща і Росія є сусідами, а тому відносини мають вестися "спокійно, у формі діалогу".

"Складно говорити про зближення (Польщі та Росії. - Ред.), оскільки ми не сприймаємо політики Росії. Агресія Росії в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій. Ми вважаємо, що це - відповідь, Росія має почати дотримуватися міжнародного права, відмовитися від агресії щодо інших країн і повністю виконати Мінські домовленості", - заявив Чапутович.

Крім того, Чапутович позитивно оцінив політичні процеси в Україні, заявивши, що "Зеленський і його політична сила мають велику суспільну довіру". Польський дипломат сподівається на зміцнення продемократичного та проєвропейського курсу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розмірковують над новими санкціями проти Росії, - спецпредставник Білого дому у Венесуелі Абрамс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139770
 
 
 Топ коментарі
 
Да-да...должна. А как ее заставить делать то, что она должна?
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Россия, международное право. Какие-то несовместимые вещи.
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Да-да...должна. А как ее заставить делать то, что она должна?
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Львы должны перестать питаться мясом и перейти на авокадо
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Аналогия дерьмовенькая.
Скорее правильнее было бы сказать "бандиты должны перестать нарушать закон"
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Россия, международное право. Какие-то несовместимые вещи.
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можете повторять это до усеру .хотя все это уже и говорится 5 лет .просто можна говорить одно .а делать другое .как впрочем и делается все в этом мире .
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ми знаємо...знаємо--обеспокоенность.то всьо
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вони б стали всі і разом сказали--ОБЕСПОКОЕННОСТЬ.а то поодинці бігають і висловлюють
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Айзек Азімов та Станіслав Лем нервово курять у сторонці...
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Виконати всі умови, визнати свою провину, повернути награбоване і готуватись до виплати репарацій.
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Jesli ot menia zavyslilo ja by dal ban ruskim nefti i gazu.Posmotreli sto vydet.rosija dolzna zyt kak nycebrody za to sto zdelali Ukraine
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россия и международное право - это вещи не совместимые.
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"Россия должна начать придерживаться международного права бла бла бла..."

Единственное что должна роися миру - это тихонько издохнуть.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія має почати дотримуватися міжнародного права і відмовитися від агресії, - глава МЗС Польщі про умови зняття санкцій
 
 
 
 
 
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