 Росія має почати дотримуватися міжнародного права і відмовитися від агресії, - глава МЗС Польщі про умови зняття санкцій

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю РАР, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за словами Чапутовича, Польща і Росія є сусідами, а тому відносини мають вестися "спокійно, у формі діалогу".

"Складно говорити про зближення (Польщі та Росії. - Ред.), оскільки ми не сприймаємо політики Росії. Агресія Росії в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій. Ми вважаємо, що це - відповідь, Росія має почати дотримуватися міжнародного права, відмовитися від агресії щодо інших країн і повністю виконати Мінські домовленості", - заявив Чапутович.

Крім того, Чапутович позитивно оцінив політичні процеси в Україні, заявивши, що "Зеленський і його політична сила мають велику суспільну довіру". Польський дипломат сподівається на зміцнення продемократичного та проєвропейського курсу України.

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