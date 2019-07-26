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Все про:Нацполіція (7915) релігія (237) Хрещення Київської Русі (35)

 Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція

Поліцейські повністю готові до гарантування громадської безпеки людей під час масових заходів з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це йшлося сьогодні, 26 липня, під час відеоселекторної наради всіх структурних і територіальних органів МВС під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та за участю Голови Національної поліції України Сергія Князєва.

За словами Ярового, зараз перед правоохоронцями стоїть завдання забезпечити громадську безпеку під час релігійних заходів з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України.

"Це стосується не тільки столиці, а всіх керівників територіальних підрозділів. Щоб ми забезпечили безумовну безпеку під час переїзду на автошляхах. Будемо залучати додаткові сили НГУ, НПУ. Наголошую на налагодженні чіткої організації, алгоритму спільних дій під час проведення цих потужних заходів. Наша принципова справа – це безпека", - зазначив він.

Так, за інформацією правоохоронців, участь у масових заходах тільки в столиці візьме понад 20 тисяч осіб.

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Голова Нацполіції України Сергій Князєв зазначив, що до заходів громадської безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції. Зокрема, працюватимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці. Водночас глава Нацполіції підкреслив, що всі поліцейські надаватимуть всіляку допомогу громадянам, зокрема і вірянам, які є гостями столиці.

Князєв також додав, що допомога Національної гвардії в охороні громадської безпеки і порядку на вулицях міст і сіл України стала ефективною підтримкою сил Національної поліції України.

"Вихід особового складу Нацгвардії на вулиці наших міст і селищ - це велика підтримка для Національної поліції", - зазначив він.

Заступник Голови Нацполіції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич зазначив, що поліцейські приділятимуть особливу увагу безпеці дорожнього руху на автошляхах держави під час переміщення значної кількості віруючих. Він додав, що загалом до надання практичної допомоги під час заходів громадської безпеки готові й придані сили інших областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139769
 
 
 Топ коментарі
 
З моцковскім патріархатом ?
Не сміши..
Наші пройдуть 27.
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відповім без копу--точно не кацапстан
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Порошенко с томосом во главе колонны.
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З моцковскім патріархатом ?
Не сміши..
Наші пройдуть 27.
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Но стоит отмотать события ровно на год, два или три назад, как все встанет на место.
Примерно в это время, за несколько дней до празднования очередного дня крещения Руси, с разных сторон Украины шли, ползли и ехали тысячи паломников. РПЦ из Москвы плевалась на то, что на этот замечательный праздник не пускают их главпопа Гундяева.https://defence-line.org/2019/07/o-rossijskoj-agenture-i-derevne-chmarovka-chast-2/
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Московские агент-попы уже раздавали десятки интервью о том, какой это важный день, и что все верующие, как один, должны выстроиться в «ходы» и ходить побатально везде, где только можно, но в конце концов - двигаться на Киев, чтобы в день Крещения присутствовать на массовом мероприятии в центре столицы. Мало того, попы прозрачно намекали на то, что эта самая собравшаяся масса может натворить дел.
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От Харькова и Житомира двигались колонны «верующих», откуда промосковские СМИ вели прямые репортажи и даже устраивали телемарафоны, по этому поводу. Новинские, Шуфричи, Мураевы и прочая «православная **ка» - делали свою часть работы, и свисая из телевизора по пояс, пели свои песни о православии, единстве церкви, и конечно же, о знаменательно дне - очередной годовщине крещения Руси.
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І партньор не бачив в цьому нічого поганого! Коли весь інтернет зривався - як таке може бути 5 під час війни з визначеним ворогом!
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Кацаподрочери пєлі пєсні і хвалєбні оди про чуже свято! Примазанці московітські. Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7843
а на 9 травня ті ж самі телепні вилазять і горлопанять пєсні вєлікім важдям які спасли мір від мірового хвашізїма.
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Я з жахом чекаю пабєдобєсія 2020.... Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 456, суд в любому випадку визнає незаконним декомунізацію і члєніносці повилазять знову....
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, все попівське кодло це тупо розвод слабих духом! Нічого спільного ******* церква з духовністю не мають!
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Та его после вчерашнего хрен из машины вытащишь..
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ітак, виходім пятью колонамі: УПЦ(МП), ПЦУ, УПЦКП, УАПЦ, УГКЦ
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Перші в автозаках, другі з томосом, треті розчаровані, четверті і п'яті з жахом дивляться на перших трьох..... Крещение Киевской Руси-Украины: в крестном ходе в Киеве примут участие около 20 тыс. верующих, - полиция - Цензор.НЕТ 230
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невелика поправка. УПЦ МП - то п`ята колона.
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Любители анекдотов про массовые убийства, выступают "за мир".....
Ну понятно, это как бы коровы выступили против растений.
Но коровы то не "корова разумная", а человек, - да.


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И создал Бог человека по образу и подобию своему... Ой, чтой-то я в этом шибко сумлеваюсь.
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Ну да, если бы Яхве создавал по подобию, то получился бы Полпоц Сталинович Маодзедуненко))) Да и то выглядел бы против Яхве как пятилетний прыгун в песочке против Сережи Бубки)
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Dulce Liquido (Мексика, Dark Electro) - Anticristianos
Dulce Liquido - Anticristianos (live)



АНТИХРИСТИЯНИН
(переклад з іспанської за допомогою гугл транслейта та якоїсь puta madre)

Дивись - на шляхах огидного благочестя
Горять у власних страхах, гниють в агонії
Приречені страждати, вклоняючись зотлілому хресту
Легіон брехні, де панує невігластво

Стародавні традиції мертві, вбиті в ім'я віри
Там слухають дурнів, божевільну брехню
Безглузді слова - отруюють
В їхніх доктринах - загрози й геноцид

Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Раб брехні та безглуздя
Де ховається закатований агнець

...Скажи мені, де твій бог?
Хто це на хресті?
Скажи мені, де твій бог?
Хто там страждає?

Їхня віра смердить, закутана в дурість
Ошукані в храмі тонуть в тупій любові
Таїнства безвихідних ридань
Прокинься від забуття - і побачиш
Це боягузтво і байдужість

...Скажи мені, де твій бог?

Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Підпорядкований брехні й безглуздю
Де ховається закатований агнець
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Та ви вже давав посилання. Я десь побачив "Хоріко" кліп, то відразу подумав - десь чув і знаю. Основна група цих братків) Круто, ясен пень.)
Записав, і відмінна музика у них.
Але це нуна з норм. навушниками, і головне - не тут, в нашому "єсенгє" слухати.
Тут у нас - просто противно вже від тих новин та бидла навкруги
Не слухаєш Вольнова? Він висрав шо за 1-1.5к. євро "евакуює" тіпа в Чехію.
От не можу "догуглитись" - то-лі він бреше, то-ля я не вірю в таке. Тіпа за 5р. громадянство, а на старт - тисяча за 8-годинний роб. день. - "крутити шурупи на заводі". Щось таких розцінок - не думаю що мона бачити.(нє всє могут ето відєть©) Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 4405
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Вольнова щось давно не слухав (в останній період бракує часу, щоб усе передивитись/переслухати/перечитати... дідько, відпустку взяти, чи що?) Не чув про цю тему...
Посилання на Dulce Liqudo давав, пам'ятаю - і так, це сайд-проект Hocico ))) Але цей текст в таких темах завжди доречний - усе чітко та лаконічно.
Так само як оці класики німецького Gothic Darkwave:

Stillste Stund - Unter Kreuzen




ПІД ХРЕСТАМИ



Одного разу я зустрів їхнього бога,
Він виглядав стомленим і виснаженим.
З кута його рота текла слина,
І він був не в змозі
Висловлювати свої каламутні думки.

І я мовив: "Господи, я согрішив!
Я вкрав найгарнішу квітку з твого саду
І відірвав їй голову ".
І вельми нечітко бог сказав:
"Забудь мене..."

Нещодавно я прочитав їхню книгу -
Краще б я цього не робив.
Ці історії сповнені насильства і крові,
Шахрайства і манії величі!

Вранці - вбивства, ввечері - молитви,
Людські права сплюндровані,
Війна, церква, продажність -
Ось фундамент релігій!

Ми - останні часи,
Й ми готові,
Немов вогонь, осяяти твоє серце!
Ми - останні часи,
Й ми готові -
Час самим вже стати Богами!

Твій розум затьмарить вино їх брехні,
Лишень твої губи торкнуться чаші.
Нехай їхні обіцянки ******** тебе -

Ти ж хочеш потрапити на небеса?

І як старанно ****-релігія
Видурює частинку нашого страху.
Потім вибльовує жовч, називає її - "спокута гріхів",
Але натомість вимагає віддати їй душу!

Їхня абсолютна жадібність ненаситна,
І так само нескінченні їхні знущання.
І якщо ми будемо дивитись уважно,
То на наших очах вони народять нового божого сина!

Вони харчуються твоїм відчаєм,
Ніби стерв'ятники, що жеруть вмираючу тварину,
І це ще сильніше розпалює їхню жадобу,
Твій дух стече кров'ю від смертельного укусу.

Молитва, війна, бог!

Хрест - символ їхнього деспотизму,
На ньому помер не лише їхній кумир,
Адже під хрестами так само із насолодою
Переслідують і катують невинних.

Тож стережися тих,
В кого є гостра потреба карати,
Бо в церкві не може бути того,
Що є в тобі.
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Цікаво ще як Антиколорадос усе встигає. Я його читаю пару років - ну просто вигляда як ситуація з Гадею.... Тобто, повірити в то шо він встигає все що робить і каже.... ну, тоді слава Богу працьовитості. ) Більше праці для цього бога!
І Вольнов також підозріло працьовитий, тепер правда забанили вчергове, але там потрібно 24/7 фігачити.

Ост. часом, як раз трапилось то шо люблю слухати, ну, типу, згадую цю пісню, хоч не любив особливо. -

https://www.youtube.com/watch?v=HN_Suv1w2oM

Потім теж непогана йде у мене зверху там вна Ютубі:

https://www.youtube.com/watch?v=W5QZ85TuAio

Більше як балада, але дуже щось ост. часом аж мелодія згадується.(за Камнєм по голові згадується, а ця - теж зараз будемо слухати нормально) Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 4113
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https://www.youtube.com/watch?v=-O_Ick8hKtI

Слухаю за посиланням, а збоку про Зелю. "Самий смак" - коменти.... Вольнов казав про якусь програму шо виявляє ботів, але тут воно і так видно підлизливі висери.....
Це реально ці гади "топлять" за нашого обраного. Одноманітні висери+"боххранисцаря".
У мене враження шо тобі потрібно шо називається "мати "кравчучку" напоготові". Ці суки від нас не відстануть. Я то хоча б західніше існую....(сумний "смайл")
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І головне, як завжди - читає папірець(!)
Яке враження про нас роблять західні "друзі"?

то 3.14-*дєц.... "попали" коротше(
і то тверду-вато Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 8557
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Трохи оффтоп - після Unter Kreuzen увімкнув оцю тему німців:
Stillste Stund - Untertage
...Через клятих кацапів тепер не можу адекватно сприймати текст.

Він, що характерно, доволі символічний і містичний (темний німецький романтизм на повний зріст) - але в голові тепер, блть, образ ПРОБИВАННЯ ДНА Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 8540

ПОД ЗЕМЛЁЙ


Мы копаем под землю,
Потому что у нас нет ничего
общего с миром там, наверху.
В забое под землёй,
Потому что мы ищем Истину
в глине и камне.

Но не всё золото, что блестит!
И, увы, не всё глубоко, что черно - Нет!
Увы, нет.

Мы копаем под землю,
И подпочва мира может
ещё быть настолько глубокой.
В забое под землёй,
Метр за метром,
камень за камнем.

И так много чёрного означает быть на глубине.
Но мы запускаем буры -
и встречаем презренный камень!
Презренный камень.

Ты боялся, что на другом конце
мы можем упасть в небо?
Прочь страх, мой друг, прочь страх!
С каждым ударом кирки,
с каждым осколком камня,
Который отслаивается и летит в воздух,
Тебе становится ясно:

Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
И если земля над нами разрушится...
Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
Счастливо, на-гора!
Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
Нет.
Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
Нет!

Пусть буры жрут дерьмо!
1, 2, 3, 4!

Дальше туннели,
Наши подъёмные клети не могли бы быть полнее.
В шахте под землёй,
Так как правда лежит там внизу
между глинами и камнями.

Но не всё золото, что блестит!
И не всё глубоко, что черно -
Вот дерьмо, нет!
Увы, нет...

Всё дальше, всё глубже - вскрыша!
Всё дальше, всё глубже - вскрыша!
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Ща буду посмотріть.
Та німці ту Парашу й вигодували, практично в одне рило.
Плюс потім "обамівці"(серед якиз третина-половина німців, а то й більше)
У нас стільки слів німецьких - навіть банальне - "бутерброд".
Гунділ Кіряєв був правий з висером що слов.яни - напівдикуни. Правда ця істота скромно промовчала на рахунок 200-300 порід своїх мокшедупих мордвинопітеків - Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7424

Я історію любив читати, але тепер - нєєє(голосом мєнта "Гобліна" із "Пластиліна Овець")
Це просто сором. Ну там крім Святослава(але чого він йшов вбивати інших?)
Систематизувати це, тоді побачимо щось типу "голандці навпаки". Вони - з малими втратами = "канхфєтка(може й трохи та шо у Леся Подерв.янського)" Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7424
А у нас просто - Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7424 , ібо єслі капацца, то.... нуівонах.
Во, сводит с ума:
https://www.youtube.com/watch?v=jnEYhSc7u38
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От Руси-Украины...многих мокшан берет приступ дикой диареи!))))
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Московии тогда ещё и в помине не было. Была Татария (Орда)
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Ви вже там були? Тоді вам в ту сторону Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7445
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И татарии -орды тогда не было. Были разные племена, которые воевали за болота с морошей и за леса с грибами.
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Я, конечно, ни разу не историк, но, будет время, надо будет все-таки покопаться, что за зверь такой "Русь-Украина".
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Так у вас было "ВКЛ", мы туда входили, воевали против татар и москалей.
А теперь - мы воюем и дальше, а вы - *********** округ Параши.
И отнюдь не тебе "искать" что-то там, а просто захлопнуть варежку и шептаться на коммунальной кухне(шоп "Пацька" не услышал)
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Иди придурок копайся в усах у Лукашенко ********** изучай а не лезь со своим е-алом в другую страну
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Он и копается, как видим.... усы ведь не только на лице растут у Пацьки.... Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 2188
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Подивись карту розселення слов'ян в 7-9 ст, там все зрозуміло.
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яйцеголового чорта гундєєва представлятиме люцифер новінський
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Опять лучший друг соевого барыги Новинский выведет беззубых старух на улицы Киева и ряженных гэбешников в рясах.
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ну какой друг то? они же ругались и обзывались....(наверное спорили кто более русский)))
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Легким движением руки...была прекращена духовная раздача WI-FI))))
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Сын ключницы,дочери главного рєбє хазарии,принес мракобесие и исстребил 70% населения,отето праздник!!!
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Оно то мож*д и так, но за истребление - х.з., поп.робуй достань по лесам всех перунистов, ярилистов и прочих дикарей))
Но то что смешно получилось: этот бох скис, давай кланяйся этому. А потом - этот бох неправ, его нет, давай бери винтовку и взрывай капище. А потом: Эти все были неправы, давай опять строй капища.... А теперь - эти что взрывали капища - правы, давай садись на бутылку и давай больше денег на больше капищ)) (бегают же с портретами леносралинов и с иконками Яхве - все включено)

Мне кажется что веруны - неплохо обосрались Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7373
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**** православная там однозначно будет. Может найдётся какой нибудь кацап с новым украинским гражданством, участник АТО и прыгнет на него?
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Я правильно понял - из-за страдающих православием головного мозга перекроют улицы, задействуют весь состав полиции, привлекут нацгвардию, взрывотехников, кинологов, будут тратить бюджетные средства. И это, чтобы ряженые могли пройтись по городу?
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Так каждый год происходит, а вы только сейчас поняли?
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А вы не поняли, что мой комментарий носит ироничный характер и указывает на глупость происходящего?
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Киевская Русь-Украина с центором в г. Киеве - мать и колыбель славянской цивилизации.
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Гей парад педофилов и мужеложцев в рясах😁
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Підозрюєш що ряси РПЦ з блакитним відтінком ?
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Половина дописувачів вважає відродження ПЦУ непотрібною і шкідливою справою.Звідки вас випустили скажених ?
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Главное Епифания с Филаретом вместе не сводить. А то вместо крестного хода будет крестовое побоище
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будуть провокації, московські попи не просто так звозять до Києва тисячі задурманених "істінна православних" https://site.ua/viktor.talniy/21587-yakim-bude-svyatkuvannya-hreschennya-rusi-********/
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С этими ходами -средневековье какое-то. Делать не хрен? ДОЛБАНУТЫЕ БАБКИ ПОПОЛАМ С КАЦАПСКИМИ ******** БЕГАЮТ С ХОРУГВИЯМИ, приходится деньги на их охрану тратить. А может не нужно? Пусть правый сектор разберется вволю?))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоХрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція
 
 
 
 
 
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