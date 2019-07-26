 Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це йшлося сьогодні, 26 липня, під час відеоселекторної наради всіх структурних і територіальних органів МВС під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та за участю Голови Національної поліції України Сергія Князєва.
За словами Ярового, зараз перед правоохоронцями стоїть завдання забезпечити громадську безпеку під час релігійних заходів з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України.
"Це стосується не тільки столиці, а всіх керівників територіальних підрозділів. Щоб ми забезпечили безумовну безпеку під час переїзду на автошляхах. Будемо залучати додаткові сили НГУ, НПУ. Наголошую на налагодженні чіткої організації, алгоритму спільних дій під час проведення цих потужних заходів. Наша принципова справа – це безпека", - зазначив він.
Так, за інформацією правоохоронців, участь у масових заходах тільки в столиці візьме понад 20 тисяч осіб.
Голова Нацполіції України Сергій Князєв зазначив, що до заходів громадської безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції. Зокрема, працюватимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці. Водночас глава Нацполіції підкреслив, що всі поліцейські надаватимуть всіляку допомогу громадянам, зокрема і вірянам, які є гостями столиці.
Князєв також додав, що допомога Національної гвардії в охороні громадської безпеки і порядку на вулицях міст і сіл України стала ефективною підтримкою сил Національної поліції України.
"Вихід особового складу Нацгвардії на вулиці наших міст і селищ - це велика підтримка для Національної поліції", - зазначив він.
Заступник Голови Нацполіції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич зазначив, що поліцейські приділятимуть особливу увагу безпеці дорожнього руху на автошляхах держави під час переміщення значної кількості віруючих. Він додав, що загалом до надання практичної допомоги під час заходів громадської безпеки готові й придані сили інших областей.
Не сміши..
Наші пройдуть 27.
Примерно в это время, за несколько дней до празднования очередного дня крещения Руси, с разных сторон Украины шли, ползли и ехали тысячи паломников. РПЦ из Москвы плевалась на то, что на этот замечательный праздник не пускают их главпопа Гундяева.https://defence-line.org/2019/07/o-rossijskoj-agenture-i-derevne-chmarovka-chast-2/
а на 9 травня ті ж самі телепні вилазять і горлопанять пєсні вєлікім важдям які спасли мір від мірового хвашізїма.
дружновражно
Ну понятно, это как бы коровы выступили против растений.
Но коровы то не "корова разумная", а человек, - да.
Dulce Liquido - Anticristianos (live)
АНТИХРИСТИЯНИН
(переклад з іспанської за допомогою гугл транслейта та якоїсь puta madre)
Дивись - на шляхах огидного благочестя
Горять у власних страхах, гниють в агонії
Приречені страждати, вклоняючись зотлілому хресту
Легіон брехні, де панує невігластво
Стародавні традиції мертві, вбиті в ім'я віри
Там слухають дурнів, божевільну брехню
Безглузді слова - отруюють
В їхніх доктринах - загрози й геноцид
Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Раб брехні та безглуздя
Де ховається закатований агнець
...Скажи мені, де твій бог?
Хто це на хресті?
Скажи мені, де твій бог?
Хто там страждає?
Їхня віра смердить, закутана в дурість
Ошукані в храмі тонуть в тупій любові
Таїнства безвихідних ридань
Прокинься від забуття - і побачиш
Це боягузтво і байдужість
...Скажи мені, де твій бог?
Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Підпорядкований брехні й безглуздю
Де ховається закатований агнець
Записав, і відмінна музика у них.
Але це нуна з норм. навушниками, і головне - не тут, в нашому "єсенгє" слухати.
Тут у нас - просто противно вже від тих новин та бидла навкруги
Не слухаєш Вольнова? Він висрав шо за 1-1.5к. євро "евакуює" тіпа в Чехію.
От не можу "догуглитись" - то-лі він бреше, то-ля я не вірю в таке. Тіпа за 5р. громадянство, а на старт - тисяча за 8-годинний роб. день. - "крутити шурупи на заводі". Щось таких розцінок - не думаю що мона бачити.(нє всє могут ето відєть©)
Посилання на Dulce Liqudo давав, пам'ятаю - і так, це сайд-проект Hocico ))) Але цей текст в таких темах завжди доречний - усе чітко та лаконічно.
Так само як оці класики німецького Gothic Darkwave:
Stillste Stund - Unter Kreuzen
ПІД ХРЕСТАМИ
Одного разу я зустрів їхнього бога,
Він виглядав стомленим і виснаженим.
З кута його рота текла слина,
І він був не в змозі
Висловлювати свої каламутні думки.
І я мовив: "Господи, я согрішив!
Я вкрав найгарнішу квітку з твого саду
І відірвав їй голову ".
І вельми нечітко бог сказав:
"Забудь мене..."
Нещодавно я прочитав їхню книгу -
Краще б я цього не робив.
Ці історії сповнені насильства і крові,
Шахрайства і манії величі!
Вранці - вбивства, ввечері - молитви,
Людські права сплюндровані,
Війна, церква, продажність -
Ось фундамент релігій!
Ми - останні часи,
Й ми готові,
Немов вогонь, осяяти твоє серце!
Ми - останні часи,
Й ми готові -
Час самим вже стати Богами!
Твій розум затьмарить вино їх брехні,
Лишень твої губи торкнуться чаші.
Нехай їхні обіцянки ******** тебе -
Ти ж хочеш потрапити на небеса?
І як старанно ****-релігія
Видурює частинку нашого страху.
Потім вибльовує жовч, називає її - "спокута гріхів",
Але натомість вимагає віддати їй душу!
Їхня абсолютна жадібність ненаситна,
І так само нескінченні їхні знущання.
І якщо ми будемо дивитись уважно,
То на наших очах вони народять нового божого сина!
Вони харчуються твоїм відчаєм,
Ніби стерв'ятники, що жеруть вмираючу тварину,
І це ще сильніше розпалює їхню жадобу,
Твій дух стече кров'ю від смертельного укусу.
Молитва, війна, бог!
Хрест - символ їхнього деспотизму,
На ньому помер не лише їхній кумир,
Адже під хрестами так само із насолодою
Переслідують і катують невинних.
Тож стережися тих,
В кого є гостра потреба карати,
Бо в церкві не може бути того,
Що є в тобі.
І Вольнов також підозріло працьовитий, тепер правда забанили вчергове, але там потрібно 24/7 фігачити.
Ост. часом, як раз трапилось то шо люблю слухати, ну, типу, згадую цю пісню, хоч не любив особливо. -
https://www.youtube.com/watch?v=HN_Suv1w2oM
Потім теж непогана йде у мене зверху там вна Ютубі:
https://www.youtube.com/watch?v=W5QZ85TuAio
Більше як балада, але дуже щось ост. часом аж мелодія згадується.(за Камнєм по голові згадується, а ця - теж зараз будемо слухати нормально)
Слухаю за посиланням, а збоку про Зелю. "Самий смак" - коменти.... Вольнов казав про якусь програму шо виявляє ботів, але тут воно і так видно підлизливі висери.....
Це реально ці гади "топлять" за нашого обраного. Одноманітні висери+"боххранисцаря".
У мене враження шо тобі потрібно шо називається "мати "кравчучку" напоготові". Ці суки від нас не відстануть. Я то хоча б західніше існую....(сумний "смайл")
Яке враження про нас роблять західні "друзі"?
то 3.14-*дєц.... "попали" коротше(
і то тверду-вато
Stillste Stund - Untertage
...Через клятих кацапів тепер не можу адекватно сприймати текст.
Він, що характерно, доволі символічний і містичний (темний німецький романтизм на повний зріст) - але в голові тепер, блть, образ ПРОБИВАННЯ ДНА
ПОД ЗЕМЛЁЙ
Мы копаем под землю,
Потому что у нас нет ничего
общего с миром там, наверху.
В забое под землёй,
Потому что мы ищем Истину
в глине и камне.
Но не всё золото, что блестит!
И, увы, не всё глубоко, что черно - Нет!
Увы, нет.
Мы копаем под землю,
И подпочва мира может
ещё быть настолько глубокой.
В забое под землёй,
Метр за метром,
камень за камнем.
И так много чёрного означает быть на глубине.
Но мы запускаем буры -
и встречаем презренный камень!
Презренный камень.
Ты боялся, что на другом конце
мы можем упасть в небо?
Прочь страх, мой друг, прочь страх!
С каждым ударом кирки,
с каждым осколком камня,
Который отслаивается и летит в воздух,
Тебе становится ясно:
Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
И если земля над нами разрушится...
Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
Счастливо, на-гора!
Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
Нет.
Небо не хочет нас!
(Небо не хочет нас!)
Нет!
Пусть буры жрут дерьмо!
1, 2, 3, 4!
Дальше туннели,
Наши подъёмные клети не могли бы быть полнее.
В шахте под землёй,
Так как правда лежит там внизу
между глинами и камнями.
Но не всё золото, что блестит!
И не всё глубоко, что черно -
Вот дерьмо, нет!
Увы, нет...
Всё дальше, всё глубже - вскрыша!
Всё дальше, всё глубже - вскрыша!
Та німці ту Парашу й вигодували, практично в одне рило.
Плюс потім "обамівці"(серед якиз третина-половина німців, а то й більше)
У нас стільки слів німецьких - навіть банальне - "бутерброд".
Гунділ Кіряєв був правий з висером що слов.яни - напівдикуни. Правда ця істота скромно промовчала на рахунок 200-300 порід своїх мокшедупих мордвинопітеків -
Я історію любив читати, але тепер - нєєє(голосом мєнта "Гобліна" із "Пластиліна Овець")
Це просто сором. Ну там крім Святослава(але чого він йшов вбивати інших?)
Систематизувати це, тоді побачимо щось типу "голандці навпаки". Вони - з малими втратами = "канхфєтка(може й трохи та шо у Леся Подерв.янського)"
А у нас просто - , ібо єслі капацца, то.... нуівонах.
Во, сводит с ума:
https://www.youtube.com/watch?v=jnEYhSc7u38
А теперь - мы воюем и дальше, а вы - *********** округ Параши.
И отнюдь не тебе "искать" что-то там, а просто захлопнуть варежку и шептаться на коммунальной кухне(шоп "Пацька" не услышал)
Но то что смешно получилось: этот бох скис, давай кланяйся этому. А потом - этот бох неправ, его нет, давай бери винтовку и взрывай капище. А потом: Эти все были неправы, давай опять строй капища.... А теперь - эти что взрывали капища - правы, давай садись на бутылку и давай больше денег на больше капищ)) (бегают же с портретами леносралинов и с иконками Яхве - все включено)
Мне кажется что веруны - неплохо обосрались