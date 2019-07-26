 ОБСЄ повідомила про нові позиції терористів біля Станиці Луганської

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"На основі доступних СММ даних повітряного спостереження зафіксовано нове 75-метрове продовження траншеї зі сходу на захід, на схід від дороги Р22, приблизно за один кілометр на південний схід від блокпоста збройних формувань, на південь від моста в Станиці Луганській (15 км на північ від Луганська)", - йдеться в пресслужбі.

За даними ОБСЄ, 24 липня спостерігачі бачили, як від контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) Збройних сил України до ділянки розведення виїхали автокран і вантажівка із 5 співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), і зупинилися на колишній передовій позиції Збройних сил України, на північ від зруйнованої частини моста поблизу Станиці Луганської (15 км на північ від Луганська). Пізніше всі залишили ділянку розведення.

Члени патруля Місії також бачили 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК"). При цьому 2 з них перебували біля колишньої передової позиції збройних формувань, на південь від зруйнованої частини моста, а 3 інших - біля блокпоста збройних формувань на південь від моста.

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