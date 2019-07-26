EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  4270  27
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2199) Донбас (12602) Станиця Луганська (22)

 ОБСЄ повідомила про нові позиції терористів біля Станиці Луганської

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала нові позиції терористів біля Станиці Луганської.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"На основі доступних СММ даних повітряного спостереження зафіксовано нове 75-метрове продовження траншеї зі сходу на захід, на схід від дороги Р22, приблизно за один кілометр на південний схід від блокпоста збройних формувань, на південь від моста в Станиці Луганській (15 км на північ від Луганська)", - йдеться в пресслужбі.

За даними ОБСЄ, 24 липня спостерігачі бачили, як від контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) Збройних сил України до ділянки розведення виїхали автокран і вантажівка із 5 співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), і зупинилися на колишній передовій позиції Збройних сил України, на північ від зруйнованої частини моста поблизу Станиці Луганської (15 км на північ від Луганська). Пізніше всі залишили ділянку розведення.

Члени патруля Місії також бачили 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК"). При цьому 2 з них перебували біля колишньої передової позиції збройних формувань, на південь від зруйнованої частини моста, а 3 інших - біля блокпоста збройних формувань на південь від моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським фахівцям із третьої спроби вдалося обстежити міст у Станиці Луганській

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139767
 
 
 Топ коментарі
 
ну все правильно зеленский же строит малороссию вот начал со станице луганской
молодец))
 показати весь коментар
 
Да не может быть ! Клоун же приказал не стрелять и строить мост убийцам
 показати весь коментар
 
Если с оружием возле моста,то кто куда отошел?Вы уже бетонные укрепления,в переди укр.кпвв разобрали?Если разобрали,то вообще зебилы!Вы думаете они вам дадут их восстановить?Предлагаю,еслии понадобится, на восстановление под пули,отправить ВАЗона,Чукму и романа петровича.А доставлять бетонные блоки - хомчака,бондаря и тех кто очканул объяснить, яйцеголовым,стратегам и благодетелям,что уходить нельзя,ни на метр нельзя.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну все правильно зеленский же строит малороссию вот начал со станице луганской
молодец))
 показати весь коментар
 
 
путін не збирається відводити свої війська з позицій а навпаки посилює свої позиції, робить додаткові окопи та бліндажі. Тепер ЄС має ввести нові санкції!
 показати весь коментар
 
 
В связи с тем, что сепаратисты обустроили новые позиции, Зе-генералисимус прикажет снова отойти с позиций в глубь страны. А потом сепаратисты там отстроят новые позиции и он снова отдаст приказ освободить территорию для российских оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
Да не может быть ! Клоун же приказал не стрелять и строить мост убийцам
 показати весь коментар
 
 
Они с путиным сошлись посередине - половина денег украинских пенсионеров уйдет на строительство моста, а остальные на строительство укреплений для сепаратистов.
 показати весь коментар
 
Maxim Maximoff, а ещё одна часть пенсий украинских пенсионеров отходит лугандонским предателям, что уже давно и происходит.
 показати весь коментар
 
 
Да вы шо себе позволяете? А мы щас вам, скотам, по самому больному вдарим -стрелять все одно не будем -не дождетесь, но мост зафигачим -стоните, свинособаки! Верно, зебобики?
 показати весь коментар
 
 
оце все, що означає відвести наші війська.
 показати весь коментар
 
 
Моста з мармуру вже їм зафігачили чи ще не встигли?
 показати весь коментар
 
 
Если с оружием возле моста,то кто куда отошел?Вы уже бетонные укрепления,в переди укр.кпвв разобрали?Если разобрали,то вообще зебилы!Вы думаете они вам дадут их восстановить?Предлагаю,еслии понадобится, на восстановление под пули,отправить ВАЗона,Чукму и романа петровича.А доставлять бетонные блоки - хомчака,бондаря и тех кто очканул объяснить, яйцеголовым,стратегам и благодетелям,что уходить нельзя,ни на метр нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Наши отводят войска, чтобы те могли подвести свои войска и после того как фашисты-галичане построят мост, передвинуть линию разграничения в нашу сторону. За такое перемирие придётся отвечать и ничего не придумаете чтобы это оправдать словами.
 показати весь коментар
 
 
Согласно кремлевскому плану ЗЕ ведет в наступление сепаратистов на Рейкьявик.
 показати весь коментар
 
 
5 членів збройних формувань з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК". Очмонеть!!!
 показати весь коментар
 
 
З вашого дозволу візьму собі до колекції ...
 показати весь коментар
 
І від себе добавлю історичне фото як "Омерига сорит два братских народа . Крым 2014 год!"
ОБСЄ повідомила про нові позиції терористів біля Станиці Луганської - Цензор.НЕТ 9916
 показати весь коментар
 
 
Зеленський свідомо віддав справу цього недолугого "розведення" до рук ОБСЕ та европейців. Нехай обісруться і самі на власному прикладі покажуть світу, що з кацапами мати справу неможливо, безперспективно, і це передумова позбутись їхньої шкідливої присутності без звинувачень у небажанні домовлятись.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОБСЄ повідомила про нові позиції терористів біля Станиці Луганської
 
 
 
 
 
 вгору