 Капітан затриманого російського танкера Neyma Дроб’язко: "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними"

Капітан судна Ілля Дроб’язко після прибуття в Москву заявив "Интерфаксу", що не має наміру давати свідчення українському суду, оскільки не є свідком у "Керченській справі", передає Цензор.НЕТ.
"Ми нічого не порушували - ні українських, ні російських законів", - наголосив він.
"Перед заходом у порт всі формальності були дотримані - ми оформили разовий перехід. Цього ж дня ми пришвартувалися біля судноремонтного заводу в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі заходи", - розповів капітан. Він наголосив, що екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками, хоча і вважає, що вони не мали права підніматися на борт без представника російського консульства.
Представники прокуратури, як повідомив капітан Neyma, роз'яснили права і обов'язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства. "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними", - додав Дроб'язко.
За його словами, команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має жодного стосунку до подій листопада 2018 року.
Нині моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.
Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.
Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.
В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.
tZE inform @tZEinform 13 ч.13 часов назад
без погон "Ты чего ох..л ? Оно тебе надо?"
с погонами "Да пошел ты !"
Разговор двух должностных лиц, один из которых делал то что нужно, а второй об этом не знал. только для твиттера
Потмоу что тронь чечена, у тебя потом семью вырежут.
Думаешь потом найдется много добровольцев воевать на донбассе?
Вася поедет воевать, а через месяз у него дома ночю граната взрывается. Жена, дети....
И это все по ТВ показывают. Одна семья, пятая , десятая. Кто поедет? Да никто. Война закончится.
В этом мире любят силу, справедливость для слабаков.
По моему мнению на войне не до реверансов. Там убивают.
Хочешь мира, обясни другим, что будет, если они прийдут.
Обьясни их детям, ибо они вырастут и пойдут вслед за отцами...
Если МЫ будем плохо обращаться с пленными - то МЫ проиграли.
Так что припухни. Дурное дело - нехитрое. И недальновидно тупое.
пеця танкер прикупил?
иначе как бэ сбу узнало шо это тот который наших заблокировал?
Аж до сліз ;(
І вазеліни теж.
В них перемога на думці
Морду кацаби кинули в соцмережі.
Земля йому бетоном..