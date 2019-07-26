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 Політика України
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Все про:моряки (677) Росія (19094) танкер (20)

 Капітан затриманого російського танкера Neyma Дроб’язко: "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними"

Члени екіпажу російського танкера Neyma, затриманого в порту Ізмаїл Одеської області, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово рейсом із Кишинева.

Капітан судна Ілля Дроб’язко після прибуття в Москву заявив "Интерфаксу", що не має наміру давати свідчення українському суду, оскільки не є свідком у "Керченській справі", передає Цензор.НЕТ.

"Ми нічого не порушували - ні українських, ні російських законів", - наголосив він.

"Перед заходом у порт всі формальності були дотримані - ми оформили разовий перехід. Цього ж дня ми пришвартувалися біля судноремонтного заводу в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі заходи", - розповів капітан. Він наголосив, що екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками, хоча і вважає, що вони не мали права підніматися на борт без представника російського консульства.

Також читайте: Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви

Представники прокуратури, як повідомив капітан Neyma, роз'яснили права і обов'язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства. "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними", - додав Дроб'язко.

За його словами, команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має жодного стосунку до подій листопада 2018 року.

Нині моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.

Читайте: Члени екіпажу нічого не порушували, затримувати їх нема за що, - СБУ підтвердила, що команда танкера Neyma покинула Україну

Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139766
 
 
 Топ коментарі
 
С каких пор мнение кацапов должно волновать кого-то, кроме самих кацапов?
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если ОНИ плохо обращаются с нашими - от они проиграли.

Если МЫ будем плохо обращаться с пленными - то МЫ проиграли.

Так что припухни. Дурное дело - нехитрое. И недальновидно тупое.
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А мирно кацапы таранили украинские судна и стреляли по ним?
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"Все было мирно, разрешали связываться с родными", - капитан задержанного российского танкера Neyma Дробязко рассказал свою версию событий - Цензор.НЕТ 7509

tZE inform‏ @tZEinform 13 ч.13 часов назад

без погон "Ты чего ох..л ? Оно тебе надо?"
с погонами "Да пошел ты !"

Разговор двух должностных лиц, один из которых делал то что нужно, а второй об этом не знал. только для твиттера
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А по раша каналам...после соответствующей обработки начнётся. Как им было плохо, о зверствах укров..............
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С каких пор мнение кацапов должно волновать кого-то, кроме самих кацапов?
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а про своих, которых в кндр повязали молчок. мид рф пискнул чрез неделю. завтра 10 суток как там нары полируют.
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А теперь сравните что делали с нашими моряками. Надоела эта гипертоллерантность к врагу.
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и что? докажем что мы больше звери, чем они? почему террористы берут заложников. а полиция (я не про рф) нет?
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Нужно сделать так, чтобы украинцев боялись больше , чем чеченов.
Потмоу что тронь чечена, у тебя потом семью вырежут.
Думаешь потом найдется много добровольцев воевать на донбассе?
Вася поедет воевать, а через месяз у него дома ночю граната взрывается. Жена, дети....
И это все по ТВ показывают. Одна семья, пятая , десятая. Кто поедет? Да никто. Война закончится.

В этом мире любят силу, справедливость для слабаков.
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ересь.мы не воюем с женщинами и детьми. если они не стоят с оружием против нас.
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ну тогда обясни их мужьям, что они приперлись туда , где их не ждали.
По моему мнению на войне не до реверансов. Там убивают.
Хочешь мира, обясни другим, что будет, если они прийдут.
Обьясни их детям, ибо они вырастут и пойдут вслед за отцами...
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если ОНИ плохо обращаются с нашими - от они проиграли.

Если МЫ будем плохо обращаться с пленными - то МЫ проиграли.

Так что припухни. Дурное дело - нехитрое. И недальновидно тупое.
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Так необязательно бить, просто задержать "до выяснения" "на подольше".
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СБУ малаццы. Скабеевой такую тему подарили. При разливе должна учесть.
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А мирно кацапы таранили украинские судна и стреляли по ним?
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шо там? ремонт уже начался?
пеця танкер прикупил?
иначе как бэ сбу узнало шо это тот который наших заблокировал?
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Що навіть не було - даві яго суку!? Не витягували ви своїх важких трьохсотих? Таки братушки да?
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Часто предлагают поступать так же, как Россия. Наверное, чтобы потом никто не смел говорить, что Украина - не Россия.
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Цензор мовчить..
І вазеліни теж.
В них перемога на думці
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Цензор пишет и про зрады, и очень часто.
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На твоей раиси твоих вжопучленцев просто режут, черненькие
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Це правда.
Морду кацаби кинули в соцмережі.
Земля йому бетоном..
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Что, даже не изнасиловали и не задули монтажной пеной ???
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Так это он блокировал наших в Керченском , оказывается. Интересно, а наши СБУ знали, что это именно тот, но уже переименованный танкер? Интересное кино получается.
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прикинь...может потому его и задержали?
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Напоили вкусным чаем, укрыли пледиками....какие мы молодцы по отношению к кацапам....и мы уже скоро как 400 лет такие "молодцы".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКапітан затриманого російського танкера Neyma Дроб’язко: "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними"
 
 
 
 
 
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