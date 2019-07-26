EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  2233  17
Матеріали за темою:
Все про:Зубик (2) Войціцька (15) електронне декларування (603) НАЗК (598)

 Нардеп Зубик не задекларував 150,5 млн грн, а Войціцька - 45,5 млн грн. Матеріали передано в НАБУ, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило в деклараціях двох народних депутатів недостовірні відомості на загальну суму понад 196 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат Вікторія Войціцька ("Самопоміч"), подаючи декларацію за 2017 р., не задекларувала свій автомобіль і земельну ділянку чоловіка, а також недостовірно вказала суму отриманих дивідендів та засобів на банківських рахунках.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2017 р. становить понад 45,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Машину мого чоловіка протаранив автомобіль. З нього вийшов чоловік у масці і втік. Це вже друга спроба чинити на мене тиск, - Войціцька. ВIДЕО

"Народний депутат Володимир Зубик ("Відродження"), подаючи декларацію за 2017 року, не задекларував отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат і зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді інвестиційного прибутку від продажу цінних паперів і надання майна в оренду. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2017 р. становить понад 150,5 млн грн", - розповіли в НАЗК.

Про виявлені правопорушення депутатів Національне агентство повідомило в Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139764
 
   
 Топ коментарі
 
Чего пристали, зубожиння у них,ясно вам, зу-бо-дин-ня
 показати весь коментар
 
У меня всегда возникал вопрос: как можно уследить за всеми фирмами, доходами, выплатами, покупками, продажами...., если у тебя жены/мужья/кошки/собаки/самолеты/машины/земля/недвижимость/сафари/маникюр/откаты/схемы...., а еще и в парламент надо ходить..!?
 показати весь коментар
 
Огурцы со своих шести соток продали. "Шо не ясно?" Нардеп Зубик не задекларував 150,5 млн грн, а Войціцька - 45,5 млн грн. Матеріали передано в НАБУ, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1401
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чего пристали, зубожиння у них,ясно вам, зу-бо-дин-ня
 показати весь коментар
 
 
В євро рахуйте, менше буде. Чомусь здається, якщо Добряче потрусити ЛИШЕ всіх теперішнх і бувших депутанів, всі фінансові проблеми України зникнуть "як роса на сонці".
 показати весь коментар
 
 
***...Вони менше" лімона" ніхто не вкрали. Дехто і міліарди. Може пора на Майдані ставити "вішаки"? Нардеп Зубик незадекларировал 150,5 млн грн, а Войцицкая - 45,5 млн грн. Материалы переданы в НАБУ, - НАПК - Цензор.НЕТ 4545
 показати весь коментар
 
 
Засуетился человек да забыл за 150 миллионов. С кем не бывает?
 показати весь коментар
 
 
Просто это были на мелкие покупки и за диван завалились.
 показати весь коментар
 
 
Ну просто забыли! Понять и простить! А кстати, откуда такое бабло?
 показати весь коментар
 
 
Огурцы со своих шести соток продали. "Шо не ясно?"
 показати весь коментар
 
 
Наколядовали, об этом ещё какой-то львовский судья давно сказал.
 показати весь коментар
 
Правду нам не скажут, а любой другой ответ нас не устроит.
 показати весь коментар
 
Какие забывчивые управляют государством! Как в песне "Что-то с памятью моей стало..Все, что было не со мной - помню."
 показати весь коментар
 
У меня всегда возникал вопрос: как можно уследить за всеми фирмами, доходами, выплатами, покупками, продажами...., если у тебя жены/мужья/кошки/собаки/самолеты/машины/земля/недвижимость/сафари/маникюр/откаты/схемы...., а еще и в парламент надо ходить..!?
 показати весь коментар
 
 
Ну этот из "ведра" понятно. А войцицкая чем "нажила"? Неужели внедрением прозрачного рынка электроэнергии?
 показати весь коментар
 
зубик, ох і тварюка,
хоча чи були інші у жюлі кадри?
 показати весь коментар
 
ну забыли они за эти копейки, чего вы прицепились))))
 показати весь коментар
 
Ох, и цицька ця Войцицька! Політична корупція приносить не аби який дохід виявляєтся. Главрадікал Шлюшко підтверджує, граючи в супер популярне лото "Верховна рада" Навигравав, і ще мало було.. Країна Дєпутатія..
 показати весь коментар
 
Капец. Размер сумм не укладывается в голове. Ясен пень, они живут в другой реальности и коммуналка для них жалкие копейки....
 показати весь коментар
 
Наверное сирота из Ильфа и Петрова!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Зубик не задекларував 150,5 млн грн, а Войціцька - 45,5 млн грн. Матеріали передано в НАБУ, - НАЗК
 
 
 
 
 
 вгору