 Нардеп Зубик не задекларував 150,5 млн грн, а Войціцька - 45,5 млн грн. Матеріали передано в НАБУ, - НАЗК

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат Вікторія Войціцька ("Самопоміч"), подаючи декларацію за 2017 р., не задекларувала свій автомобіль і земельну ділянку чоловіка, а також недостовірно вказала суму отриманих дивідендів та засобів на банківських рахунках.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2017 р. становить понад 45,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Машину мого чоловіка протаранив автомобіль. З нього вийшов чоловік у масці і втік. Це вже друга спроба чинити на мене тиск, - Войціцька. ВIДЕО

"Народний депутат Володимир Зубик ("Відродження"), подаючи декларацію за 2017 року, не задекларував отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат і зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді інвестиційного прибутку від продажу цінних паперів і надання майна в оренду. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2017 р. становить понад 150,5 млн грн", - розповіли в НАЗК.

Про виявлені правопорушення депутатів Національне агентство повідомило в Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки.