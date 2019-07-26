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 Економіка
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Все про:тендер (123) Укрзалізниця (758) Кравцов Євген (77)

 Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку

Після розголосу тендера "Укрзалізниці" в ЗМІ держпідприємство скасувало закупівлю подарункових склянок по 2 тисячі гривень за штуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління компанії Євген Кравцов.

"Пити чай зі стаканів за 2 тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом. Може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна.

Закупівлю підстаканників зупинив. Вже дав розпорядження: на ці гроші зробимо додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила", - написав Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для мене особисто "Укрзалізниця" - це велика невдача", - Омелян

Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ Укрзалізниця скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку 01

Як повідомляло видання "Zалізніця без корупції", "Укрзалізниця" провела чергові тендери на придбання сувенірної продукції, а точніше - на покупку подарункових наборів посуду на одну та дві персони за шалену ціну.

Тендер було проведено "Центром сервісного забезпечення", який входить до структури "Укрзалізниці", загальна вартість покупки перевищує один мільйон гривень. Загалом планувалося придбати 231 набір посуду, призначений для однієї людини, до якого входять:

  • Підсклянник із зображенням логотипу "Укрзалізниці";
  • Склянка кришталева на 200 мл. – 1шт.
  • Ложка чайна – 1 шт.
  • Подарункова упаковка синього кольору з логотипом "Укрзалізниця".

Також планувалося придбати 210 наборів на дві персони, до кожного з яких входить подвійний набір посуду.

За результатами проведених торгів, тендер виграв приватний підприємець Демиденко Олександр Миколайович. Вартість одного набору (склянка, підсклянник, ложка та упаковка) становить 2025,97 гривень без ПДВ. Набір на дві персони коштує 3047,61 гривні без ПДВ.

Як зазначає видання, рівно рік тому, в липні 2018 року, "Укрзалізниця" вже проводила подібний тендер і було закуплено 150 наборів для однієї людини і 90 наборів на дві персони. Вартість набору на одну персону була 1890 гривень, а на дві - 2869 гривень. Загальна сума тендера становила 500 тисяч гривень.

Кому призначалися такі дорогі подарунки від "Укрзалізниці", 441 набір склянок із залізничною символікою на 1,3 мільйона гривень, так і залишилося невідомим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139761
 
 
 Топ коментарі
 
Где-то тихонько заскулил Омельян..
хиперлуп ему в дупу.
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И всё мыло со стаканами - тоже туда.
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Подстаканник Гиперлупович Омелян. А вы говорите что "чурбаны" только на Донбассе
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Где-то тихонько заскулил Омельян..
хиперлуп ему в дупу.
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мона і наоборот, но стакани... впєрьод в зад
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а шо, на Омеляна поступил заказ? мочат его боты с утра до вечера
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А шо твой омелян сделал, чтоб это предотвратить? Не парься, отвечу сам - оттопырил карман пошире. И это - только один маааленький такой эпизодик этого ************** управленца. Далі буде.
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а при чем тут Омелян? сегодня только на цензоре была статья, что Укрзалызницю вывели из подчинения Министерства транспорта, и перевели под Минфин. и почему это он мой? шо тогда твой зєлєнский сделал, чтоб это предотвратить??
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Вот это номер ! Минфин будет чинить мосты и тоннели, прокладывать рельсы, проводить локализацию американских локомотивов ?
Какие же талантливые парни работают в Минфине ! Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 1837
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ну я-то тут при чем? )) не Минфин кстати, а Минэкономики, ошибся. Сегодня только статья была https://censor.net.ua/news/3139711/dlya_menya_lichno_ukrzaliznytsya_eto_bolshaya_neudacha_omelyan
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не было такой новости. Просто Омелян сегодня заявил, что он с 2017 года не контролирует Укрзализныцю, что у него якобы "забрали" и передали министерству экономики. Но в документах это не отражено. Думаю, он врет, потому что почуял запах жареного.
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Mинистерство отремонтировало около 7000 км дорог, если чо.
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А шо такое? А раньше то покупали и не только стаканы.........
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ты карамельками не злоупотребляй. как у хозяина диабет будет.
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Диабет не от сладкого, пора бы знать.
Но твоя аналогия мне понятна: ты какашки прекращай жрать, не то погоняло *уйло и тебе достанется.
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Весь интеллект порохососа в одном предложении.
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Ну знач закупят жидкое мыло по 2000 за литр, привыкать им что ли?
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Голубой ворушка Альхен из Ильфа и Петрова вспомнился.
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А есть гарантия, что мыло не будет "подарочным"?
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А ГБР, НАБУ и САП чем заняты?
И как по мне эти совдеповские подстаканники надо оставить в прошлом.
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а ностальджі-по-сересер чєм удовлєтворять?
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а в какой стране Еропе и мира вы найдете совок стакан граненный+ чай.. нигде не подстаканики надо покупать... а добиваться... чтобы электричка именуемая в Европе "Спринтер" ехала с остановками на каждой станции и платформе со средней скоростью 140 км-час и скажите мне если апрмиер из Одессы в Киев поезд долетал бы за 3 часа ICI зачем там чай и подстаканники и зачем там постели... если сел в кресло 2 класса вагон даже и с комфортом за 3 аса доехал из города в столицу или наоборот??????
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Жалко що вам не прийшлося їхати більше 100 км! І не путайте пасажирів з среднеазіатським верблюдом. А за такі ціни в кутузку винних....
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Уважаемый, вы меня спутали с Узеленскага. Такие вопросы-претензии надо задавать властям.
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Подстаканник Гиперлупович Омелян. А вы говорите что "чурбаны" только на Донбассе
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Инициаторов закупки расстреляют? Или сбросят с поезда?
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Шоколадний би дав якусь медальку і підняв по службі. Побачим чим закінчиться "мильна опера".
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Все закінчиться тільки кіном: "Збрось Омеляна з поєзда".
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прєдварітєльно отрубают рукі і... шо там сєчас обіщают сотворять с казнокрадамі і корупціонєрамі? - ну шото жуткойє, шоп нє повадно
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Кравцов переобувается на лету, из порошенковского ботинколиза в необорцуна с коррупцией. Посмотрим спасет ли его этот маневр.
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а когда это он был порошенковским? В партиях вроде бы не состоял.
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Кравцов это "правильный" тендерный менеджер, это был бы еще один зашквар если б он еще и в партии состоял.
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Зелеботы, как и Кравцов, такие тупые, что визжат, даже не сумев прочитать, что стаканы входят в ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР. Я не говорю, что цена - адекватная, но все же. Если такое хотели изготовить, значит есть спрос...
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Билеты в десять раз подорожоют... Всего то делов!
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Подарочные наборы для сотрудников УЗ наверно На халяву у них спрос точно будет.
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вони навіть не доганяють, що це, скоріш за все, і сам Кравцов санкціонував такий тендер. І зупинив його після шуму в ЗМІ.
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Это ты тупица. У кого спрос,какой спрос? Это у тебя словесный понос. Ты что,пытаешься оправдать стоимость стакана в 2000 гривен? Балбс,тут неприкрытое желание на.бать государство. В том числе и тебя придурка. А он еще пытается оправдать,бестолочь.
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Я же говорю: зеботы ТУПЫЕ, не умеющие читать. Я написал "Я не говорю, что цена - адекватная", Но ты, тупарик, даже не справился дочитать текст.
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Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 5999 Юрий Бойко 6bf70126 Если такое хотели изготовить, значит есть спрос...

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ПеТЕКАНТРОПЫ ВСЕДА ТАКИЕ - У НИХ ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗЕЛЕБОТЫ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ, ПУТИН НАПАДЭ. ВСЕ, КРОМЕ НИХ И УРОДОВ, КОТОРЫХ ОНИ ЗАЩИЩАЮТ.
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спрос есть когда платят своими личными деньгами а не за откат со счета ЖД
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Лучше бы половину на мыло пустили. Вторую - на веревки
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От таких новостей только укрепляется здоровье. (ну и желание свалить нафиг)
Если бы я был кацапом то заверещал бы: фошизм! муссолиновцы закупают стаканы ценой в полторы пенсии, а нищие старики гибнут в борошнах, дерясь за абрикосы из-под бульдозера.... ой, то есть из-за помидоров с мусорных баков. Даже соды для расплаты в маршрутке негде взять, а снегирь жареный на русском газе стоит в ресторане как оклад сталевара!111)
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странно, а говорят ж/д направление в Украине убыточное, откуда же деньги Зин?
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не путай ж\д и карман реформаторов ж\д
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І так скрізь, наприклад якщо сумма не перевищує 1,5млн. Грн. То тендер не проводиться! Це така практика в міськрадах поклали бруквівки 15кв.м. - 1,5млн., 5кв.м. - 1.5млн. - Слуги народу ****.
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Гройсман же може звільнити цього крадуна Омеляна! Що йому заважає?
Не щастить укрзалізниці після Кірпи.
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тока сегодня была статья о том, что Укрзалызниця не в ведении Омеляна, а в ведении минфина. но у вас же заказ на Омеляна, так что не обращайте внимания, пишите
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это сам Омелян сегодня заявил. Спешит спрыгнуть. Но пусть докажет.
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Як відчайдушно і ревниво Омелян випихував конкурента по укрзалізниці поляка Бальчуна, вижив таки його, а тепер виявляється, що відомство безхозне? Молодець Омелян!
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И после такого зашквара, эта тварь очкастая что-то на Зеленского гонит..Скорей бы его уже под зад ... с поезда на полном ходу.
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OLX: Набор 2 стакана с подстаканниками 200 мл Maestro MR 1662-2
В наличии. Бесплатная доставка. 109 грн.
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Стакан с подстаканником (200мл) Empire EM-9569
В наличии. 30 грн.
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Задача для 5 класса. 1стакан+1 подстаканник+1 ложечка+1коробка=2025,27грн
2стакан+2подстаканиик+ 2 ложечка+1коробка=3047,61грн
Скільки коштує коробка ? Даю підказку, рівняння можна перетворити на х+с= сума,і 2х+с=сума,де "С " це коробка , яке значення у С цифрах ?
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нда….., я так понимаю, сто стаканы и подстаканники заказывали зеленого цвета...….. Т.к. откуда такая цена...….
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Да, зебилы начали жрать... Дождемся ли, когда они нажрутся...….
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Лет 20 назад, Пентагон закупал кофеварки для бомбардировщиков за 10 тыс.долларов. Тоже был скандал.
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человек грешен
надо не пугать а бить розгами
а лучше палкой или битой
по затылку

со всего размаху
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Всё же новая влада - это клинические идиоты.
Передали Укрзализныцю в распоряжение Минфина.
Осталось передать МОЗ в распоряжение Минсельхоза.
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где документы об этом? где приказ? номер приказа? ссылочку можно? или Омелян сказал? Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 9991
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Я верю томи что прочёл на цензоре Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 167
В любом случае, передача Укрзализныци куда-либо кроме Минтранса - чистый идиотизм.
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В ЭТОЙ СТРАНЕ НУЖЕН РАССТРЕЛ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ПО ВСЕМ ТЕЛЕКАНАЛАМ. ИНАЧЕ ТАКОЕ ВОРОВСТВО НЕ ОСТАНОВИТЬ
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в этом году было нереально купить билеты на моря.наверное пришлось продавать вагоны,чтобы отбить цену стаканов.
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убыточная только для государства. Для их карманов-net. Не удивлюсь, если в УЗ чай "беседа" продают под тм"да хун пао". А что купил ( или подарили) обыкновенный стакан с ложечкой по нехилой цене, не пить же какой-то галимый чай. Ложечка обязывает. Ну и логотип УЗ тоже.
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Вот вам и Омелян... В таких случаях моя бабушка говорила: "Дурний, дурний, а хитрый..." Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 5058
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Омелян в кабміні вже 20 років клєрком працює. За янека в чиновника з копійчаною зарплатньою Омеляна з'явилась автівка за 200 тис. дол. А, коли янек втік, він її швиденько продав, щоб ні у кого не з'являлось незручних запитань.
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"...Подарочная упаковка синего цвета с логотипом "Укрзализныци..." - ахренеть, дайте две!
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 2017 года он потерял контроль над Укрзализныцей, и для него ситуация с компанией является "большой неудачей".
Об этом Омелян заявил в эфире Громадського, информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле, для меня лично Укрзализныця это большая неудача. Потому что все остальные отрасли - авиация, дорожная, морская, речная, Укрпочта - они дают ощутимый рост, и это мы видим все, как бы кто не критиковал, сдвиги есть существенные. По Укрзализныце таких сдвигов нет. И это был один из крупнейших скандалов в моей каденции министром", - сказал он.
В итоге этого скандала уволили экс-главу компании Войцеха Бальчуна, но Укрзализныцю, как утверждает Омелян, у него "забрали". Источник: https://censor.net.ua/n3139711
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВиділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку
 
 
 
 
 
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