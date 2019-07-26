 Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління компанії Євген Кравцов.
"Пити чай зі стаканів за 2 тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом. Може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна.
Закупівлю підстаканників зупинив. Вже дав розпорядження: на ці гроші зробимо додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила", - написав Кравцов.
Як повідомляло видання "Zалізніця без корупції", "Укрзалізниця" провела чергові тендери на придбання сувенірної продукції, а точніше - на покупку подарункових наборів посуду на одну та дві персони за шалену ціну.
Тендер було проведено "Центром сервісного забезпечення", який входить до структури "Укрзалізниці", загальна вартість покупки перевищує один мільйон гривень. Загалом планувалося придбати 231 набір посуду, призначений для однієї людини, до якого входять:
- Підсклянник із зображенням логотипу "Укрзалізниці";
- Склянка кришталева на 200 мл. – 1шт.
- Ложка чайна – 1 шт.
- Подарункова упаковка синього кольору з логотипом "Укрзалізниця".
Також планувалося придбати 210 наборів на дві персони, до кожного з яких входить подвійний набір посуду.
За результатами проведених торгів, тендер виграв приватний підприємець Демиденко Олександр Миколайович. Вартість одного набору (склянка, підсклянник, ложка та упаковка) становить 2025,97 гривень без ПДВ. Набір на дві персони коштує 3047,61 гривні без ПДВ.
Як зазначає видання, рівно рік тому, в липні 2018 року, "Укрзалізниця" вже проводила подібний тендер і було закуплено 150 наборів для однієї людини і 90 наборів на дві персони. Вартість набору на одну персону була 1890 гривень, а на дві - 2869 гривень. Загальна сума тендера становила 500 тисяч гривень.
Кому призначалися такі дорогі подарунки від "Укрзалізниці", 441 набір склянок із залізничною символікою на 1,3 мільйона гривень, так і залишилося невідомим.
хиперлуп ему в дупу.
впєрьодв зад
Какие же талантливые парни работают в Минфине !
Но твоя аналогия мне понятна: ты какашки прекращай жрать, не то погоняло *уйло и тебе достанется.
И как по мне эти совдеповские подстаканники надо оставить в прошлом.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Если бы я был кацапом то заверещал бы: фошизм! муссолиновцы закупают стаканы ценой в полторы пенсии, а нищие старики гибнут в борошнах, дерясь за абрикосы из-под бульдозера.... ой, то есть из-за помидоров с мусорных баков. Даже соды для расплаты в маршрутке негде взять, а снегирь жареный на русском газе стоит в ресторане как оклад сталевара!111)
Не щастить укрзалізниці після Кірпи.
В наличии. Бесплатная доставка. 109 грн.
В наличии. 30 грн.
2стакан+2подстаканиик+ 2 ложечка+1коробка=3047,61грн
Скільки коштує коробка ? Даю підказку, рівняння можна перетворити на х+с= сума,і 2х+с=сума,де "С " це коробка , яке значення у С цифрах ?
надо не пугать а бить розгами
а лучше палкой или битой
по затылку
со всего размаху
Передали Укрзализныцю в распоряжение Минфина.
Осталось передать МОЗ в распоряжение Минсельхоза.
В любом случае, передача Укрзализныци куда-либо кроме Минтранса - чистый идиотизм.
Об этом Омелян заявил в эфире Громадського, информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле, для меня лично Укрзализныця это большая неудача. Потому что все остальные отрасли - авиация, дорожная, морская, речная, Укрпочта - они дают ощутимый рост, и это мы видим все, как бы кто не критиковал, сдвиги есть существенные. По Укрзализныце таких сдвигов нет. И это был один из крупнейших скандалов в моей каденции министром", - сказал он.
В итоге этого скандала уволили экс-главу компании Войцеха Бальчуна, но Укрзализныцю, как утверждает Омелян, у него "забрали". Источник: https://censor.net.ua/n3139711