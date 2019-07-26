 "Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "UA-Футбол".
Так клуб увічнив пам'ять про хлопця, який у 2014 році був убитий проросійськими бойовиками за стрічку українського прапора на рюкзаку. На той момент Степану було 16 років.
Також, починаючи з липня 2019 року, в Краматорську під егідою УАФ проводитиметься щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.
На офіційному сайті "Авангарду" в розділі "клуб" з'явився розділ "Степан Чубенко. Навіки перший".
Нагадаємо, влітку 2014 бойовики Погодіна зсадили хлопця з поїзда за стрічку кольорів українського прапора і піддали тортурам. За наказом Погодіна, його підлеглі Михайло Сухомлинов і Юрій Москальов вивезли хлопчика в село під Донецьком, і там Погодін наказав убити юнака - стріляли в Степана сам Погодін і Сухомлинов. Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін утік до Криму, де і був затриманий за запитом Інтерполу. 30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.
10 листопада суд Торецька заочно засудив убивць українського школяра Чубенка до довічного ув'язнення.
І ніколи не забудемо, імена і тих найманців РФ, хто його катували і вбили.
человечности" означает любое из следующих деяний, когда они
совершаются в рамках широкомасштабного или систематического
нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение
совершается сознательно:
a) убийство;
b) истребление;
c) порабощение;
d) депортация или насильственное перемещение населения;
e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической
свободы в нарушение основополагающих норм международного права;
f) пытки;
g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство,
принуждение к проституции, принудительная беременность,
принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального
насилия сопоставимой тяжес
h) преследование любой идентифицируемой группы или общности
по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным,
религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или
другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми
согласно международному праву, в связи с любыми деяниями,
указанными в данном пункте, или любыми преступлениями,
подпадающими под юрисдикцию Суда;
i) насильственное исчезновение людей;
j) преступление апартеида;
k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера,
заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или
серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому
или физическому здоровью.
16 -річну, по суті, дитину.
Если Громада примет решение назвать именем Степана Чубенко школу где он учился
или улицу на которой парень жил.. будет ещё КРУЧЕ!
Они считали что Степа участвовал в событиях в Одессе 2 мая и виновен в гибели людей.
До речи официального решения суда так и нет.
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«Лично я знаю 12 земляков, которые побывали в этих подвалах в 2014 году. А вообще это сотни людей, которые попадали сюда по совершенно разным причинам: от нарушения комендантского часа до слов в поддержку Украины. Их били и пытали, кого вывозили на принудительные работы, за кого требовали деньги, а кто-то вообще исчез, вероятно, был убит», - объяснил Евгений первым посетителям.
Это не просто убийство,а преследование группы лиц - международное преступление.
Преследование группы лиц за украинское гражданство и ношение государственных символов.
Что же тут не понятного может быть)))
Ще раз. Ви звинуватили Україну в тому, що вона не бажає виконувати свої міжнародні обов'язки.
Які, конкретно ?
Мова про вбивство найманцями РОССІІ : Сухомліновим, Москалєвим і Погодіним, 16-річного хлопчини українця?
Хватит ходить по кругу и твердить: Па,дэ морэ.
«чтец Кроме того по причине не желания выполнения Украиной своих международных обязательств и не приведения внутреннего законодательства в соответствие международному ..»
Ви ж розумієте, що цю полеміку читають не тільки ми з вами?
tu comprends?
Лариса Решетняк может рассказать больше, чем другие: «Забрали его 10 июня. В 9 вечера приехали, я как раз на ночь пошла на работу. В их планах было забрать и меня, но, видно, поленились догонять, искать по городу. Через два дня Сашу изуродованного выбросили около Луганской ОГА... Когда я спрашивала в больнице, кто его туда привез, мне сказали, что такой информации дать не могут. Можно только догадываться: то ли скорая помощь привезла, или кто-то из людей подобрал, завез на своем транспорте. Меня не пускали посмотреть на мужа, в морг меня тоже не пустили. Хоть я и умоляла: «Дайте хоть издали гляну на него...» Мне сказали категорически: «Нет. Только с правоохранительными органами...» Сошлись на том, что врач сделает его фото в морге и покажет мне. Так и показал - с фотооаппарата. Я даже не узнала своего мужа, потому что он был весь черный - живого места на нем не было видно... Меня еще и спросили, буду ли я его хоронить в открытом или закрытом гробу? Я сказала, что похороню в открытом. Тогда меня предупредили, чтобы за голову его не брала. Интересно, почему? Кстати, в справке о смерти было написано: «Избиение с целью убийства». Хоть здесь правду написали... Александра обвиняли в том, что он везде «айдаровцев» расставил, что у нас весь дом был заполнен взрывчаткой, что мы носим в лес продукты, подкармливаем украинских бойцов. А куда же он мог носить, если одна нога у него была полностью загипсована? Он еле-еле передвигался по комнате на костылях. 30 человек приехало... Когда я пришла домой - все было перевернуто: стулья, кровать, вещи... даже пол прострелили в нескольких местах. Хотели сына забрать, но местный священник не дал, вступился за него. Сказал: «Если его хотите забрать, то и меня забирайте...»
Поучиться нужно.
Причем ни один иранский герой не был задержан(грамотно валили убийц, значит).
Эти твари, оставшиеся, не знали куда бежать уже. Да и теперь перманентно обосранные ходят, те, кто остался. Так бы и нам надо. Братья-трамписты должны бы помочь с оружием для спецов. Выгодно - заодно испытание на парашниках проведут.
"мужики" парашные убили парня за ленточку - это же хуже чем нквд(местами). как и Рыбака и многих других патриотов. и у нас после этого - куча быдла за уБойко и ****, то есть гражданина Рабиновича
Прости нас, дитинко. А ті, хто знову кличе вбивць, хто визволяє Єфремова, хто дає державну охорону Портнову, хай будуть прокляті та сьомого коліна.
Шана батькам, що виховали такого сина! Але для них це тепер навіть не втіха...
Соромно, дуже соромно, але маємо надію на те, що, поки українська земля народжує таких ВОЇНІВ, прийде час коли згинуть наші воріженьки.