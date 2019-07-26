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Все про:Краматорськ (133) пам'ять (592) футбол (715) Чубенко (15)

 "Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком

Краматорський "Авангард" вивів з обігу в команді №1 - номер, який раніше належав воротареві Степану Чубенку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "UA-Футбол".

Так клуб увічнив пам'ять про хлопця, який у 2014 році був убитий проросійськими бойовиками за стрічку українського прапора на рюкзаку. На той момент Степану було 16 років.

Також, починаючи з липня 2019 року, в Краматорську під егідою УАФ проводитиметься щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.

На офіційному сайті "Авангарду" в розділі "клуб" з'явився розділ "Степан Чубенко. Навіки перший".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 липня в Краматорську відбудеться панахида по вбитому у 2014 році найманцями РФ українському школяреві Степану Чубенку

Нагадаємо, влітку 2014 бойовики Погодіна зсадили хлопця з поїзда за стрічку кольорів українського прапора і піддали тортурам. За наказом Погодіна, його підлеглі Михайло Сухомлинов і Юрій Москальов вивезли хлопчика в село під Донецьком, і там Погодін наказав убити юнака - стріляли в Степана сам Погодін і Сухомлинов. Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін утік до Криму, де і був затриманий за запитом Інтерполу. 30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

10 листопада суд Торецька заочно засудив убивць українського школяра Чубенка до довічного ув'язнення.

Навіки перший: Краматорський ФК Авангард назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139759
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять герою України!!!
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Тільки нелюди могли підняти руку на такого світлого, щирого хлопця.
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вы почитайте его историю, вернее историю гибели этого парня и вам будет абсолютно насрать на то, что там считали или не считали эти ублюдки...
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Степана ми будемо памятати завжди.
І ніколи не забудемо, імена і тих найманців РФ, хто його катували і вбили.
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1. Для целей настоящего Статута "преступление против
человечности" означает любое из следующих деяний, когда они
совершаются в рамках широкомасштабного или систематического
нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение
совершается сознательно:
a) убийство;
b) истребление;
c) порабощение;
d) депортация или насильственное перемещение населения;
e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической
свободы в нарушение основополагающих норм международного права;
f) пытки;
g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство,
принуждение к проституции, принудительная беременность,
принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального
насилия сопоставимой тяжес
h) преследование любой идентифицируемой группы или общности
по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным,
религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или
другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми
согласно международному праву, в связи с любыми деяниями,
указанными в данном пункте, или любыми преступлениями,
подпадающими под юрисдикцию Суда;
i) насильственное исчезновение людей;
j) преступление апартеида;
k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера,
заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или
серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому
или физическому здоровью.
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Це якось виправдовує найманців РФ, які катували і вбили Степана Чубенка ?
16 -річну, по суті, дитину.
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Круто!
Если Громада примет решение назвать именем Степана Чубенко школу где он учился
или улицу на которой парень жил.. будет ещё КРУЧЕ!
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Тільки нелюди могли підняти руку на такого світлого, щирого хлопця.
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Возможно что часть из них ( убийц) жертвы пропаганды.
Они считали что Степа участвовал в событиях в Одессе 2 мая и виновен в гибели людей.
До речи официального решения суда так и нет.
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Нужно признать какое влияние на людей оказывают СМИ.
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вы почитайте его историю, вернее историю гибели этого парня и вам будет абсолютно насрать на то, что там считали или не считали эти ублюдки...
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подвале в центре Дружковки открыли «Музей сопротивления украинского Донбасса оккупационным режимам», сообщила корреспондент «Українського тижня» Елизавета Гончарова. «Сначала подвалы были опечатаны военными, туда никто не мог попасть. Мы впервые зашли туда через год после освобождения, потому что было много свидетельств, что здесь происходили страшное. Тогда мы были поражены: все комнаты подвалов были просто залиты кровью, следы которой не сошли даже со временем. Кое-где можно было увидеть пряди человеческих волос, окровавленное тряпье, на стенах нацарапанные ссылки тех, кого держали в этих подвалах, на полу лежали матрасы, пропитанные человеческой кровью и мочой», - поделился член общества Олексы Тихого Евгений Шаповалов.

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«Лично я знаю 12 земляков, которые побывали в этих подвалах в 2014 году. А вообще это сотни людей, которые попадали сюда по совершенно разным причинам: от нарушения комендантского часа до слов в поддержку Украины. Их били и пытали, кого вывозили на принудительные работы, за кого требовали деньги, а кто-то вообще исчез, вероятно, был убит», - объяснил Евгений первым посетителям.
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Кроме того по причине не желания выполнения Украиной своих международных обязательств и не приведения внутреннего законодательства в соответствие международному это дело имеет неправильную квалификацию.
Это не просто убийство,а преследование группы лиц - международное преступление.
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У чому, у даному конкретному випадку, українське право, критично не співпадає з міжнародним?
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Это не единичное убийство,а системное.
Преследование группы лиц за украинское гражданство и ношение государственных символов.
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Все эти дела должны быть объединены в одно и расследоваться в Украине как преступления против человечности.
Что же тут не понятного может быть)))
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Вам не зрозуміле питання?
Ще раз. Ви звинуватили Україну в тому, що вона не бажає виконувати свої міжнародні обов'язки.
Які, конкретно ?
Мова про вбивство найманцями РОССІІ : Сухомліновим, Москалєвим і Погодіним, 16-річного хлопчини українця?
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Уже на все вопросы Вам был дан ответ.
Хватит ходить по кругу и твердить: Па,дэ морэ.
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Будьте такі, ласкаві, дайтe copy-past Вашого тексту, де міститься конкретне посилання на не бажання виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань:
«чтец Кроме того по причине не желания выполнения Украиной своих международных обязательств и не приведения внутреннего законодательства в соответствие международному ..»

Ви ж розумієте, що цю полеміку читають не тільки ми з вами?
tu comprends?
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Еще Вам в копилочку знаний история.

Лариса Решетняк может рассказать больше, чем другие: «Забрали его 10 июня. В 9 вечера приехали, я как раз на ночь пошла на работу. В их планах было забрать и меня, но, видно, поленились догонять, искать по городу. Через два дня Сашу изуродованного выбросили около Луганской ОГА... Когда я спрашивала в больнице, кто его туда привез, мне сказали, что такой информации дать не могут. Можно только догадываться: то ли скорая помощь привезла, или кто-то из людей подобрал, завез на своем транспорте. Меня не пускали посмотреть на мужа, в морг меня тоже не пустили. Хоть я и умоляла: «Дайте хоть издали гляну на него...» Мне сказали категорически: «Нет. Только с правоохранительными органами...» Сошлись на том, что врач сделает его фото в морге и покажет мне. Так и показал - с фотооаппарата. Я даже не узнала своего мужа, потому что он был весь черный - живого места на нем не было видно... Меня еще и спросили, буду ли я его хоронить в открытом или закрытом гробу? Я сказала, что похороню в открытом. Тогда меня предупредили, чтобы за голову его не брала. Интересно, почему? Кстати, в справке о смерти было написано: «Избиение с целью убийства». Хоть здесь правду написали... Александра обвиняли в том, что он везде «айдаровцев» расставил, что у нас весь дом был заполнен взрывчаткой, что мы носим в лес продукты, подкармливаем украинских бойцов. А куда же он мог носить, если одна нога у него была полностью загипсована? Он еле-еле передвигался по комнате на костылях. 30 человек приехало... Когда я пришла домой - все было перевернуто: стулья, кровать, вещи... даже пол прострелили в нескольких местах. Хотели сына забрать, но местный священник не дал, вступился за него. Сказал: «Если его хотите забрать, то и меня забирайте...»
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Вчера читал что Иран укокошил 182 иракских летуна, за агрессивую войну 1980-88-х.
Поучиться нужно.
Причем ни один иранский герой не был задержан(грамотно валили убийц, значит).
Эти твари, оставшиеся, не знали куда бежать уже. Да и теперь перманентно обосранные ходят, те, кто остался. Так бы и нам надо. Братья-трамписты должны бы помочь с оружием для спецов. Выгодно - заодно испытание на парашниках проведут.
"мужики" парашные убили парня за ленточку - это же хуже чем нквд(местами). как и Рыбака и многих других патриотов. и у нас после этого - куча быдла за уБойко и ****, то есть гражданина Рабиновича "Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком - Цензор.НЕТ 9672
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Вы не в тренде. Там "повстанцы", с ними "нужно договариваться", "искать компромисс", "они же наши люди"
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Москальня жорстоко вбила дитину за українську позицію.
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Цікаво, що власник клубу, нардеп Єфімов - ахметовець... опоблок...
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Аніжетоженашилюді
Прости нас, дитинко. А ті, хто знову кличе вбивць, хто визволяє Єфремова, хто дає державну охорону Портнову, хай будуть прокляті та сьомого коліна.
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Юний хлопчина з серцем гарячим! Як же ж наш народ виявився не достойним твого героїзму.
Шана батькам, що виховали такого сина! Але для них це тепер навіть не втіха...
Соромно, дуже соромно, але маємо надію на те, що, поки українська земля народжує таких ВОЇНІВ, прийде час коли згинуть наші воріженьки.
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Дивно, давно не помічав у себе сентиментальності, а тут прочитав і проняло... аж сльоза скотилась, не можна пробачати ординцям. Вічна пам'ять тобі дитинко.
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И каким образом мы будем жить с этими дамбасятскими отбросами в одном государстве? Бок-о-бок, зная, что каждая дамбасятина вроде погодиносухомлинова из себя представляет.
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Можна, але дуже просто: з законом про колаборацію. В того, хто помічений в колаборації - забираються права: пасивне та активне виборче право: право на українську пенсію та інші соцвиплати; можна навіть забрати право на безкоштовно (чи пільгове) приватизоване колись державне майно (з квартирами в т.ч.) - і не тільки ним, а й отримане в спадок.
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Була б на то моя воля то поставив би паркан як у Ізраелі збудував справжний кордон , повідрубав усі електро,газо,водо комунікаціі в сторону того Лугандона і нехай собі живуть там ети таваришчи довго та счастливо . Ці тварюки все рівно ніколи не стануть украінцями . Звичайно то не так просто віддати свою теріторію ,але вона забруднена і норм людям там не вижити ....
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Пусть земля ему будет пухом. Светлая память парню патриоту.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком
 
 
 
 
 
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