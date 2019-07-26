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 Політика України
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Все про:вибори (4394) перерахунок (4) Слуга народу (167)

 "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати

У партії "Слуга народу" повідомили, на яких округах представники політсили вимагатимуть перерахунку голосів.

Інформацію оприлюднено на сторінці партії "Слуга народу" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За час парламентських виборів ми зіткнулись не просто з низкою проблем, а з величезною купою різних інцидентів у різних округах. Ви маєте знати, що відбувається і які причини затримки результатів:

Місто Кривий Ріг, 37 округ. Заведено 2 кримінальні справи через фальсифікації, тому завтра суд має ухвалити рішення про визнання дій ОВК незаконним. Ми хочемо перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами колосальна - аж 800 голосів;

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС. ФОТОрепортаж

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 01

Житомирська область, 64 округ. Формально ЦВК встановила програш нашого кандидата з ефемерною різницею в 550 голосів. Через фальсифікації в окрузі ми подали в суд, щоб в ОВК ухвалили рішення про перерахунок голосів;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 02

Закарпатська область, 69 округ. Зафіксовано багато порушень. На жаль, ОВК не хоче приймати згоду з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 03

Луганська область, 106 округ. Ми подали в суд про неправомірність рішення ОВК щодо перерахунку голосів і виграли його. Після рішення суду частина членів комісії зникли і підтвердити перерахунок важко;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 04

Львівська область, 119 округ. За всіма нашими скаргами ОВК планувало ухвалити рішення про перерахунок голосів, але його скасували. Ми наполягаємо на перерахунку, бо за нашими власними підрахунками виграємо 300 голосів;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 05

Черкаська область, 198 округ. Триває суд з приводу перерахунку голосів", - заявили в партії.

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139757
 
   
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покажи, скинь свою фоту - поржем вместе
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Аппетит приходит во время еды, мало им, не нажрутся никак. Голобородька тоже так борзел в сериале или он там был хорошим слугой народа?
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Посылайте на хрен этих зебилов. Отстаивайте свои позиции.
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#119 в Львовской обл. однозначно надо пересчитывать! Каких-то 140 голосов и минус один ПЕС из парламента.)))
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А нічого, що цей, як ти кажеш, "ПЕС" - ветеран АТО і сотник Майдану? Тобі мізки зовсім болотною зеленкою проросли?
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Себе перерахуй. Опонентом Бондара на цьому окрузі від зе був соратник медведчука, я взагалі дивуюся звідки в нього голоси.
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Зелені виродки ніяк не нажруться "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 9059 "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 7220
Мало вам 250 дуполизів клоуна, хочете ще більше "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 9059
Це буде найдурніший парламент в історії - від "Слуги урода" понад 100 кандидатів без вищої освіти. Ну то ясно, треба більше тупих горлопанів, що "Зєлєнскій фсьо дєлаєт правільна"
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вопрос не в "больше" , суть совсем в другом, фальсификации должны жестко пресекаться !!! это называется ЗАКОН и ДЕМОКРАТИЯ
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Фальсификаторы должны сидеть. Всерьез и надолго. Це державна зрада
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все одно будуть працювати від сили нехай 20..ну нехай 50--ну вже 100 депутатів--а інші?кнопкодави.будуть на гаджетах дивитись порно в сесійній залі і анекдоти розказувати--що зміниться? ...щоб руку піднімати то треба сильного розуму?..мавп посадіть за банан --вони ж з такою самою освітою будуть руку піднімати "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 7507
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це якщо не буде парламентської реформи...
а вона зараз і відбувається...
хіба не помітно?
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Люди причастные даже к попыткам фальсификаций должны сесть на макс сроки !!! это должно быть максимально освещено в прессе !!! Украине нужно лечиться от зла фальсификаций !!!!
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На харьковщине 2 округа проверить надо. 174 и 176.народ необычно голосовал.Наверняка есть лукавости.
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Цікаво як ПЕСики з ЖОППОБЛОКОМ будуть рєшать, хто з них головна аппазіція "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати - Цензор.НЕТ 6464
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Пёсики будут тяфкать. Бегать из-за угла выть. Ну как пёсики делают. Тяф тяяф
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буде смичка...як завжди продуктивна та обоюдо-корисна
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Вспомнилось, как Петя в Кривом Рогу Вилкула двигал и запрещал пересчет, как Новинскому гражданство хлопотал, как труп Медведчука реанимировал. У порохососов плохая память.
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У народа хорошая память. А порохососам даже гречка и денежные сетки не помогли
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Ждём покращення, и окончания зубожиння.
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Не, он вас не простит. Даже думать забудьте.
Он даёт вам шанс прочувствовать на ваших же бесполезных шкурах: что такое нарушение макроэкономического равновесия. По секрету: это куда страшнее любого майдана.
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То что "Квартал-95" теперь формирует монопартийное правительство - это замечательно.
Ни на кого не смогут свалить ни один свой косяк.
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Если пересчитывать то все округа.Судя по результатам СН в стране была массовая фальсификация.И что-бы пересчет вели не назначенцы от власти а абсолютно независимые.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати
 
 
 
 
 
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