 Україна залучить 250 млн євро кредиту в міжнародної компанії Cargill

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідне доручення опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".
Зазначається, що за дворічним кредитом відсоткова ставка становитиме 5,15%, а за 5-річним - 6,25% річних.
Залучення відбуватиметься в межах виконання плану із зовнішніх запозичень на 2019 рік, прописаного у державному бюджеті.
Позичальником у двох випадках буде компанія Cargill Financial Services International - фінансовий відділ американської продовольчої компанії, штаб-квартира якої розташовується в Міннесоті.
Не уважают падлы выбор простого нарида...
Вот в этом отличие зебилов от нормальных людей...
Гонят пургу с своих тупых голов и лайкают друг друга...
И во первых здесь пишут, а не говорят...., а во вторых давай доказ в студию...
За бойко и другое отребье голосовали те, кто во втором туре голосовал за Соплю....
В инете много данных об этом... - гугли...
ваЩе себя не берегут.. ((
и всё ради народа!!... реформаторы #уевы
Понятно, конечно Зепилеж начался!!!
Шош такое ? Гройсман ведь давно и.о. премьера.
Где новые люди и лица ?
Или вы, козлы квартальные - обычное зборище гопников и 3,14здоболов ?
ПРИВЕД, ЛАХТА.
Ваш лексикон не изменить, как тавро уголовное он на вас