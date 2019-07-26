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Все про:Євросоюз (2574) Холодницький (531) Антикорупційна прокуратура (936) Мінгареллі (186)

 Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі

Посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі вважає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура не працює належним чином через її керівника Назара Холодницького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Що ж стосується САП - тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає", - сказав посол.

"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона є необхідною", - наголосив він.

Посол також зазначив, що в ЄС розраховують на те, що Вищий антикорупційний суд почне роботу з 5 вересня.

"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. У тому сенсі, що він почне працювати належним чином і як слід було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП готова передати до Антикорупційного суду 208 справ, - Холодницький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139748
 
   
 Топ коментарі
 
вже прямим текстом кажуть - Холодницького нах...
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Тю. А шо такое, это же назначенец святого петра?
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В твоем комменте все совершенно. Создаешь собой законченный образ.
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вже прямим текстом кажуть - Холодницького нах...
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это результаты работы Холодницкого говорят прямым текстом
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Углаву за то, что закрывает дела в первую очередь. Артемсоль спокойно закрыл все, без шума и пыли
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Должность заместителя генпрокурора и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому досталась в ноябре прошлого (2015) года . На этот пост по результатам конкурса его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. САП - новое самостоятельное структурное подразделение ГПУ. В функции спецпрокуратуры входит надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования детективами НАБУ, а также поддержание государственного обвинения в уголовных производствах, которые ведёт НАБУ. Самого Холодницкого нельзя назвать человеком не из системы. В органах прокуратуры он трудится с момента окончания университета.
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Ну и?Петровский назначенец назначил такого же удобного, в чём вопрос то?В его формальной независимости?Ну, он её показал, не давая хода делам.
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Не надо только про конкурс брехать.
Этот конкурс был организован по закону Порошенка, а потому он является не более чем пылью в глаза, спектаклем.
Согласно закону - конкурсная комиссия не определяет одного победителя, а предоставляет на выбор 3-х финалистов "конкурса", из которых в данном случае Шокин выбрал того, кого и планировал выбрать изначально. Ах да - 30% конкурской комиссии тоже назначил согласно закону Шокин, так что провести в тройку финалистов выбранного им персонажа тоже не составило никакого труда. И да, Холодницкий не был набравшим максимальный бал на конкурсе.
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ты прав,брехать не надо,как вы привыкли 5 лет подряд

За законом, призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснює Генеральний прокурор за результатами відкритого конкурсу. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять чотири особи, визначені Радою прокурорів України та сім осіб, визначених Верховною Радою України.

состав комиссии можешь посмотреть здесь

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Ну и, что тут противоречит тому, что я написал?
4 из 11 - это даже больше, чем 30%. Не говоря уже о том, что из 7, назначенных Радой уж точно были те, кого выбрала самая большая фракия Рады.

Надеюсь то, что Шокин выбирал из 3х финалистов, а не назначил победителя конкурса - ты оспаривать не будешь?
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так ты почитай-потом лапшу вешать будешь Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3587
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Ах да, пардон, не из 3х, а в данном случае - из 2х.
И Шокин по итогу назначил не победителя, набравшего 9 голосов, а Холодницкого, набравшего 7.
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Да того же Сытника тоже стоило бы поменять, сделать полную перезагрузку. Но видно и этой власти нужны люди без принципов, готовые договариваться всегда
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Проблеммы САП были созданы именно созданием этого никчемного ,паразитического органа.
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проблеми сап були створені особисто пердом лексійочем руками сбу
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К Сытнику вопросов нет?
И отдых на сотни тысяч гривен за чужой счет по европейским нормам это нормально?
Мутная история со сливом компромата против одного из кандидатов в президенты США тоже норм?
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за Ситником стоїть Держдеп США в порівнянні з розовощеким генералом закрившим справу рюкзакова Ситник святий.
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Это из каких источников информация про Держдеп, если Сытник приложился к компромату против Трампа?

Президент США Дональд Трамп требует от генпрокурора Уильяма Барра расследовать возможную связь между кандидатом на должность президента в 2016 году Хиллари Клинтон и украинскими Генпрокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

https://bykvu.com/bukvy/116034-tramp-trebuet-rassledovat-svyaz-kampanii-khillari-klinton-s-gpu-i-nabu

Может славное ГБР займется рыкзаковым? Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7304
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Цій заяві вже майже 2 роки, коли інформацію Держдепу постачала посол Йованович, подруга Ситника та Лещенка, яку вже відізвали з Києва.
Щось свіжіше від Держдепу на захист Ситника є?
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я відповів на ваше питання, щодо "подруги" вірте що вона була подругою Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4437
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Відповіли, але вже неактуальною інформацією. Після того багато що змінилось.

Глава НАБУ Сытник и посол Йованович действовали против Трампа - адвокат президента США.

https://apostrophe.ua/news/politics/foreign-policy/2019-05-22/glava-nabu-syitnik-i-posol-yovanovich-deystvovali-protiv-trampa--advokat-prezidenta-ssha/163584
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.....Мне рассказали, что там делами руководило посольство США, а не правительство Украины, как должно быть. И это неправильно.....
а кто рассказали рассказали конкретно? брехун Луценко.

Державний департамент США спростовує заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посол США Марі Йованович надала йому «список людей, яких ми не повинні переслідувати». «Заява генерального прокурора України не відповідає дійсності і покликана послабити репутацію посла Йованович», - йдеться у заяві Держдепартаменту

Народний депутат Сергій Лещенко у суботу, 11 травня, прокоментував інтерв'ю адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані про причини скасування візиту в Україну, в якому він сказав про ворогів Трампа і також назвав прізвище Лещенка. У відповідь на це український народний депутат заявив, що Джуліані був навмисно дезінформований генеральним прокурором України Юрієм Луценком.
"Щоб вони (американці - Ред.) його захистили від відставки, Луценко придумав історію про те, що екс-віце-президент США Байден в інтересах свого сина тиснув на Генпрокуратуру з метою закрити справу проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його газової компанії "Бурізма", - написав Лещенко в блозі на сайті видання "Українська правда".
За його словами, Джуліані зрозумів, що Луценко систематично вводив його в оману та скасував свою поїздку. Також Лещенко також стверджує, що Луценко "бреше у своїх твердженнях, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів сфальсифікована".
Лещенко також заперечив, що є ворогом американського президента. "Насправді, ніякий я не "ворог президента Трампа". Я як викривав корупцію, так і продовжую це робити. І натяки Джуліані, що я був причетний до "справи Манафорта", я вважаю компліментом - Манафорт визнаний в Америці злочинцем на підставі документів з України. Він сів у в'язницю і став прикладом рівності всіх перед законом", - написав депутат у своєму Telegram-каналі. Крім того, Лещенко стверджує, що Луценко "дезінформував, що когось було засуджено в Україні за втручання в американські вибори".

Луценко разом з СБУ боролися проти нових антикоорупційних органів та активістів
.
послухайте Лещенка я ж не буду зараз переповідати повністю статтю
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А чого чекати від Лещенка? Визнання - винуватий, каюсь?
Цього не буде.
Чому цей принциповий борець із корупцією НІКОЛИ не написав жодного матеріалу про оборудки Григоришина, якого багато хто вважає одним із "спонсорів" Лещенка?
Хоча Лешенка про це просили навіть його колеги-журналісти для демонстрації його нібито незалежності.
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не розумію до чого тут григоришин?
і з чого ви взяли що не писав якщо ви навіть не хочете його послухати?
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До того, що Сірожа працює на замовлення або із власних, шкурних інтересів, а не як незаангажований журналіст.
Колись читала його більше, зараз ні.
Ви маєте приклад хоча би одного матеріалу Лещенка про "дєлішки" російсько-українського олігарха Григоришина?
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може нагадаєте хто дав українське громадянство григоришину? раз ви скачете з теми на тему як це роблять ватники.
і ще одне "замовні" матеріали Лещенка в студію цікаво подивитися.
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Ви нічого по Григоришину від Лещенка не пам'ятаєте і не знайшли?
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а ви відповіли на питання хто дав григоришину громадянство?
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Яке це має значення для оцінки дій самого Лещенка?
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добре почну з початку
ми взагалі-то говорили про НАБУ та Ситника і справу манафорта а прийшли до Лещенка тому що він в темі цієї справи
у вас є претензії по інформації Лещенка яка стосується справи манафорта?

ви ще напишить що Держдеп США фінансує Григоришин
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Я більше довіряю американському правосуддю, тому в цьому питанню почекаю їхніх висновків.
Так само і в питанні шантажу.
Поки рішення суду немає, кожен з нас вірить тому, хто викликає більше довіри.
В мене немає причин не довіряти учаснику АТО, журналісту Дзіндзі.
До "квартирного" Лещенка в мене такої довіри немає.
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це добре,підсумуємо
1.американське правосуддя завдяки матеріалам Лещенка по амбарній книзі партії регіонів засудило манафорта це вже історичний факт
2.факт "шантажу" американське правосуддя не довело
3.довіри до Лещенка у вас немає тому що він системно і з фактами критикував порошенко-ахметова
4. порошенко надав українське громадянство російським олігархам фуксу та григоришину зате часу не було надати добровольцям які захищали Україну.
5. в вас немає аргументів та фактів які спростовують заяви Лещенко по справі манафорта та справі сина Байдена.
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1. Чи підтвердилось в суді все, що було в "книзі", мені невідомо.
2. Суд вже розглядав питання шантажу?
3. вибіркова критика є ознакою заангажованості.
4. Після надання громадянства таким як білорус Коротких ( за проханням Геращенко-Авакова ) було обгунтованим не поспішати з наданням громадянства вихідцям із рф та Білорусі.
5. Це питання мені потрібно вивчати детальніше, щоби відповісти на нього.
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ви не той сайт вибрали краще оберіть сайт з кулінарними рецептами
1.Суд у США ухвалив рішення щодо Манафорта: екс-радник Януковича проведе у в'язниці майже 4 роки
зате те що було в книзі його і засудили,завдяки в тому числі Лещенку.
Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.
2.а що факт "шантажу" було доведено дзиндзею? в американському суді з таких "доказів" посміються.
3.беру приклад з вас стосовно Лещенка,Ситника...
4.це не спростовує фактів
5.з цього потрібно було починати я ж вас просив послухайте Лещенка і можете відразу записати свої контраргументи.
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напевно Вам варто відвідати сайти для розвитку логіки.
Я не писала, що не підтвердилось нічого з "книги".
"Чи підтвердилось в суді ВСЕ, що було в "книзі", мені невідомо."

Та ж сама відсутність розуміння текстів та логіки про шантаж та американські суди:

"Я більше довіряю американському правосуддю, тому в цьому питанню почекаю їхніх висновків.

Так само і в питанні шантажу.
Поки рішення суду немає, кожен з нас вірить тому, хто викликає більше довіри."

Якщо я й буду слухати Лещенко, то не зараз, а коли буду мати для того час.
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зайдіть в ютуб і наберіть
Лещенко: Луценко сделал Украину разменной монетой в разборках США. НАШ 10.05.19

за посилання мене банять.
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дещо про "активіста" дзиндзю

«На жаль, він не хоче відкривати і спілкуватися, тому що він знає, що він брехун і що йому нічого нам сказати, а найголовніше, що він просто боягуз», - підкреслив Парасюк, додавши, що журналіст є продажним.

Нагадаємо, журналіст Андрій Дзіндзя заявив, що позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк "вломився до нього в номер" з автоматом

Екс-соратник Дзиндзі про активіста: Живе на зарплаті у Пашинського, виконує замовлення
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Слова, слова, слова...

Чому я маю вірити зацікавленій особі Хаджинову?
Той Автомайдан давно перетворився на серпентарій та розпався на кілька кубел.
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а хто називав Лещенка "квартирним"? беру з вас приклад крім слів у вас ніяких аргументів і фактів немає
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"откуда деньги, Зин?" (с)

Ті, хто давав йому гроші на квартиру, підтверджували свої доходи?
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це доведено особисто вами ? чи петіними судами? а може американським правосуддям?

Дело о квартире Лещенко: Печерский суд окончательно закрыл производство

- Да?! А кассетный магнитофон кто привёз?
- Вы его видели?
- Видела!
- Вы его слышали?
- Слышала!
- Вы его включали?
- Да!!!
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Що доведено?
Я поставила питання:
" Ті, хто давав йому гроші на квартиру, підтверджували свої доходи?"

"дівчатка" з Окружного суду підтримали колег з Печерського?
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факт що хтось давав йому гроші на квартиру?

або з чого ви вирішили що йому хтось шось давав невже дзиндзя так чому тоді він не звернувся з доказами до суду?

на рахунок дівчаток з печерського і окружного претензії до петіної потужної судової реформи ініціованої у 2015 році.
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Розпочата реформа повністю торкнулась тільки ВСУ, до судів нижчих рівнів ще не дійшла.
Подивимось як оперативно впорається із цим нова влада.

"Половину занял у Притулы, часть - личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека", - Лещенко о покупке 200-метровой квартиры в центре Киева. ДОКУМЕНТ



https://censor.net.ua/photo_news/404773/****************************************************************************************************

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якщо хочете дізнатися більше послухайте лещенка на ютуб каналі
Лещенко: Луценко сделал Украину разменной монетой в разборках США. НАШ 10.05.19

за посилання мене регулярно банять
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О ні! Так і до інформаційного кілера Дубинського дійдемо чи до самого Шарія.
Слухати Сірожу, який сам замазався в історії з компроматом проти Трампа і шантажував громадянина США Манафорта, яким той не був, він громадянин США...
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"що стосується "шантажу" манафорта"

Лещенко брехав, що пошта, з якої відправлялись повідомлення з погрозами Манафорту, не його.

https://www.depo.ua/ukr/politics/dzindzya-natyakaye-scho-leschenko-shantazhuvav-manaforta-20170221524051
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В комментарии УП Лещенко отверг все обвинения.

"У меня нет такого e-mail. Мой e-mail зарегистрирован на gmail, я никогда не регистрировал почту на icloud", - отметил Лещенко.

Так же депутат подчеркнул, что никогда не имел контактов с Полом Манафортом или с его дочерьми.

"У меня нет никаких средств связи ни с Манафортом, ни с его дочерьми. Кто-то сознательно подделал мой e-mail", - сказал он.

Лещенко также отметил, что не знает, кто стоит за этой подделкой.

"У меня есть только предположение, но нет четкого ответа, кто за этим может стоять. Думаю, что это делается с целью дискредитации материалов о Партии регионов и Манафорте", - пояснил нардеп.
Стоит отметить, что еще во вторник, 21 февраля, некоторые депутаты БПП анонсировали публикацию "писем дочерей Трампа". В частности депутат Владимир Арьев интересовался у журналистов УП, знаком ли им электронный адрес, который фигурирует в публикации Politico. Скрин-шоты с этой же "переписки" во вторник публиковали в Facebook и некоторые связанные с властью "активисты", в частности Андрей Дзиндзя.
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В матеріалі, на який я дала посилання, є фото на якому Лещенко користується саме цією електронною поштою.
А "опровергать" він майстер.
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це дуже груба підробка яке не несе за собою юридичних наслідків і як ви цією туфтою збираєтесь відповісти на аргументи Лещенка? чи ви дієте за принципом ватників якщо він нібито шантажував то все інше брехня і слухати і читати його не варто.
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Як Ви визначили, що це груба підробка?
Юридичними наслідками будуть займатись в США, а я просто буду спостерігати.
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підробка в тому що трете фото при бажанні можна підробити,тому це не доказ.
юридічні наслідком є те що манафорта засудили в США незважаючи на "шантаж" Лещенка.
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" Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет ", - сказал посол. "

Зашквар . Этот евроурод имеет наглость рассуждать о том , хто должен занимать те или иные посты в чужой стране . А нема случайно у этого ********** желания поговорить о том , хто в США должен занимать посты ? А - аааа Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3139
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В твоем комменте все совершенно. Создаешь собой законченный образ.
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А какие уроды могут обсуждать, по-твоему?
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Честно говоря, эта жирная, хитрая, красная рожа Холодницкого уже прилично подзае@ала!
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Все ОНИ на кого то работают и будут работать, кому то нравятся, а кому то нет. ТАК БЫЛО ВСЕГДА и БУДЕТ.
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просто снимать всех нужно. Сытник по ночам к Пороху ездил три года. после встречи Сытника с Богданом, явно будет ездить теперь к Зеле или сразу к Бене за цу. власть поменялась и поменялись приоритеты борцунов с коррупцией
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Всі вони суки краснощокі, роблять заради своєї особистої вигоди, або не роблять заради збереження своєї гнилої шкури!
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Тобто до оргізацій,які лягли під Бєню-МВС,НАБУ і ДБР, у Мінгареллі питань немає ?
І про ВС незрозуміло,-досі працює "неналежним чином" ? А "належним чином"-це як ?
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В 30 лет получило генерала с барского плеча Педро и ему было приказано служить!
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А Сытник, бухая за чужой счет, не создает проблем НАБУ ???
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Два сапога - кеды......Они одинаковые реально! Менять нах , вместе с заместителями и нач. подразделений, состав просканировать с пристрастием.
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Это святое дело, поехать в Сарны и погудеть за чужой счет. Ну а что, денег же не брал в руки по факту)
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а чего вы ждали от экс-прокурора Сытника, который в свое время с Гайсинским участвовал в схемах по отжатию земли в Киевской области?
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А если почитать его адвокатскую декларацию до назначения в НАБУ, то надо обнять и плакать!
Как он жил на минималку??? Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5737
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Сытник получал тогда взятки целыми квартирами) жил на широкую ногу парень)
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А с НАБУ типа все норм? Ниче что Сытник откаты получал от Свинарчука за то, что Углава там подписывал для Оптимы бумажки и молчал про эти схематозы
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Об оборонке уже все и думать забыли, выборы все дела, на то и был расчет. Новый президент может вместе с Сытником уже и возглавили схему.
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Вы своим "может" прям обижаете команду Игоря Валерьевича!
Шурует на всю.... Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5517
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Этому аферисту распила 350га земли на Борщаговке ещё не дали от ворот поворот?Хотя марионетка Полежаева, Суркисов,Яремы,Шокина,Логвинского,Бойко,Пороха не то что должность вице-преза Федерации Футбола уроет,но и САП с громкими делами на топ-коррупционеров сапой закопает.Благо те Аваковы на кого компроматец имеется ему и подсобят.
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УЗ в ужасном состоянии, покупать стаканьі по 2000 грн за шт. , разглагольствовать про гиперлуп - вот етим и запомнишься.
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А костюмы НАБУ себе покупало за 5000 грн и носки по 400. Это норм?
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Рошеновского ставленника пора отправить в печь.... к хозяину )
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А кому ж помешают люди, с которыми можно договорится?
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Та нехай Холодницкий внимательно посмотрит на фото: Мингарелли ж явно желает котлету из 500-евровых купюр толщиной 6 сантиметров.
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Пока Сытник нужен Бене, чтоб его делишки покрывать, Сытника не тронут
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПроблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі
 
 
 
 
 
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