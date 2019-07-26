 Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Що ж стосується САП - тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає", - сказав посол.

"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона є необхідною", - наголосив він.

Посол також зазначив, що в ЄС розраховують на те, що Вищий антикорупційний суд почне роботу з 5 вересня.

"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. У тому сенсі, що він почне працювати належним чином і як слід було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.

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