 Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".
"Що ж стосується САП - тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає", - сказав посол.
"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона є необхідною", - наголосив він.
Посол також зазначив, що в ЄС розраховують на те, що Вищий антикорупційний суд почне роботу з 5 вересня.
"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. У тому сенсі, що він почне працювати належним чином і як слід було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.
Этот конкурс был организован по закону Порошенка, а потому он является не более чем пылью в глаза, спектаклем.
Согласно закону - конкурсная комиссия не определяет одного победителя, а предоставляет на выбор 3-х финалистов "конкурса", из которых в данном случае Шокин выбрал того, кого и планировал выбрать изначально. Ах да - 30% конкурской комиссии тоже назначил согласно закону Шокин, так что провести в тройку финалистов выбранного им персонажа тоже не составило никакого труда. И да, Холодницкий не был набравшим максимальный бал на конкурсе.
За законом, призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснює Генеральний прокурор за результатами відкритого конкурсу. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять чотири особи, визначені Радою прокурорів України та сім осіб, визначених Верховною Радою України.
состав комиссии можешь посмотреть здесь
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
4 из 11 - это даже больше, чем 30%. Не говоря уже о том, что из 7, назначенных Радой уж точно были те, кого выбрала самая большая фракия Рады.
Надеюсь то, что Шокин выбирал из 3х финалистов, а не назначил победителя конкурса - ты оспаривать не будешь?
И Шокин по итогу назначил не победителя, набравшего 9 голосов, а Холодницкого, набравшего 7.
И отдых на сотни тысяч гривен за чужой счет по европейским нормам это нормально?
Мутная история со сливом компромата против одного из кандидатов в президенты США тоже норм?
Президент США Дональд Трамп требует от генпрокурора Уильяма Барра расследовать возможную связь между кандидатом на должность президента в 2016 году Хиллари Клинтон и украинскими Генпрокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).
https://bykvu.com/bukvy/116034-tramp-trebuet-rassledovat-svyaz-kampanii-khillari-klinton-s-gpu-i-nabu
Может славное ГБР займется рыкзаковым?
У США зрив спецоперації НАБУ розцінили, як частину зусиль з "підриву незалежних антикорупційних інституцій, які підтримали США та інші країни"
югіку прийдеться відповідати за своє балабольство.
Щось свіжіше від Держдепу на захист Ситника є?
Глава НАБУ Сытник и посол Йованович действовали против Трампа - адвокат президента США.
https://apostrophe.ua/news/politics/foreign-policy/2019-05-22/glava-nabu-syitnik-i-posol-yovanovich-deystvovali-protiv-trampa--advokat-prezidenta-ssha/163584
а кто рассказали рассказали конкретно? брехун Луценко.
Державний департамент США спростовує заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посол США Марі Йованович надала йому «список людей, яких ми не повинні переслідувати». «Заява генерального прокурора України не відповідає дійсності і покликана послабити репутацію посла Йованович», - йдеться у заяві Держдепартаменту
Народний депутат Сергій Лещенко у суботу, 11 травня, прокоментував інтерв'ю адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані про причини скасування візиту в Україну, в якому він сказав про ворогів Трампа і також назвав прізвище Лещенка. У відповідь на це український народний депутат заявив, що Джуліані був навмисно дезінформований генеральним прокурором України Юрієм Луценком.
"Щоб вони (американці - Ред.) його захистили від відставки, Луценко придумав історію про те, що екс-віце-президент США Байден в інтересах свого сина тиснув на Генпрокуратуру з метою закрити справу проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його газової компанії "Бурізма", - написав Лещенко в блозі на сайті видання "Українська правда".
За його словами, Джуліані зрозумів, що Луценко систематично вводив його в оману та скасував свою поїздку. Також Лещенко також стверджує, що Луценко "бреше у своїх твердженнях, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів сфальсифікована".
Лещенко також заперечив, що є ворогом американського президента. "Насправді, ніякий я не "ворог президента Трампа". Я як викривав корупцію, так і продовжую це робити. І натяки Джуліані, що я був причетний до "справи Манафорта", я вважаю компліментом - Манафорт визнаний в Америці злочинцем на підставі документів з України. Він сів у в'язницю і став прикладом рівності всіх перед законом", - написав депутат у своєму Telegram-каналі. Крім того, Лещенко стверджує, що Луценко "дезінформував, що когось було засуджено в Україні за втручання в американські вибори".
Луценко разом з СБУ боролися проти нових антикоорупційних органів та активістів
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послухайте Лещенка я ж не буду зараз переповідати повністю статтю
Цього не буде.
Чому цей принциповий борець із корупцією НІКОЛИ не написав жодного матеріалу про оборудки Григоришина, якого багато хто вважає одним із "спонсорів" Лещенка?
Хоча Лешенка про це просили навіть його колеги-журналісти для демонстрації його нібито незалежності.
і з чого ви взяли що не писав якщо ви навіть не хочете його послухати?
Колись читала його більше, зараз ні.
Ви маєте приклад хоча би одного матеріалу Лещенка про "дєлішки" російсько-українського олігарха Григоришина?
і ще одне "замовні" матеріали Лещенка в студію цікаво подивитися.
ми взагалі-то говорили про НАБУ та Ситника і справу манафорта а прийшли до Лещенка тому що він в темі цієї справи
у вас є претензії по інформації Лещенка яка стосується справи манафорта?
ви ще напишить що Держдеп США фінансує Григоришин
Так само і в питанні шантажу.
Поки рішення суду немає, кожен з нас вірить тому, хто викликає більше довіри.
В мене немає причин не довіряти учаснику АТО, журналісту Дзіндзі.
До "квартирного" Лещенка в мене такої довіри немає.
1.американське правосуддя завдяки матеріалам Лещенка по амбарній книзі партії регіонів засудило манафорта це вже історичний факт
2.факт "шантажу" американське правосуддя не довело
3.довіри до Лещенка у вас немає тому що він системно і з фактами критикував порошенко-ахметова
4. порошенко надав українське громадянство російським олігархам фуксу та григоришину зате часу не було надати добровольцям які захищали Україну.
5. в вас немає аргументів та фактів які спростовують заяви Лещенко по справі манафорта та справі сина Байдена.
2. Суд вже розглядав питання шантажу?
3. вибіркова критика є ознакою заангажованості.
4. Після надання громадянства таким як білорус Коротких ( за проханням Геращенко-Авакова ) було обгунтованим не поспішати з наданням громадянства вихідцям із рф та Білорусі.
5. Це питання мені потрібно вивчати детальніше, щоби відповісти на нього.
1.Суд у США ухвалив рішення щодо Манафорта: екс-радник Януковича проведе у в'язниці майже 4 роки
зате те що було в книзі його і засудили,завдяки в тому числі Лещенку.
Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.
2.а що факт "шантажу" було доведено дзиндзею? в американському суді з таких "доказів" посміються.
3.беру приклад з вас стосовно Лещенка,Ситника...
4.це не спростовує фактів
5.з цього потрібно було починати я ж вас просив послухайте Лещенка і можете відразу записати свої контраргументи.
Я не писала, що не підтвердилось нічого з "книги".
"Чи підтвердилось в суді ВСЕ, що було в "книзі", мені невідомо."
Та ж сама відсутність розуміння текстів та логіки про шантаж та американські суди:
"Я більше довіряю американському правосуддю, тому в цьому питанню почекаю їхніх висновків.
Так само і в питанні шантажу.
Поки рішення суду немає, кожен з нас вірить тому, хто викликає більше довіри."
Якщо я й буду слухати Лещенко, то не зараз, а коли буду мати для того час.
Лещенко: Луценко сделал Украину разменной монетой в разборках США. НАШ 10.05.19
за посилання мене банять.
«На жаль, він не хоче відкривати і спілкуватися, тому що він знає, що він брехун і що йому нічого нам сказати, а найголовніше, що він просто боягуз», - підкреслив Парасюк, додавши, що журналіст є продажним.
Нагадаємо, журналіст Андрій Дзіндзя заявив, що позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк "вломився до нього в номер" з автоматом
Екс-соратник Дзиндзі про активіста: Живе на зарплаті у Пашинського, виконує замовлення
Чому я маю вірити зацікавленій особі Хаджинову?
Той Автомайдан давно перетворився на серпентарій та розпався на кілька кубел.
Ті, хто давав йому гроші на квартиру, підтверджували свої доходи?
Дело о квартире Лещенко: Печерский суд окончательно закрыл производство
- Да?! А кассетный магнитофон кто привёз?
- Вы его видели?
- Видела!
- Вы его слышали?
- Слышала!
- Вы его включали?
- Да!!!
Я поставила питання:
" Ті, хто давав йому гроші на квартиру, підтверджували свої доходи?"
"дівчатка" з Окружного суду підтримали колег з Печерського?
або з чого ви вирішили що йому хтось шось давав невже дзиндзя так чому тоді він не звернувся з доказами до суду?
на рахунок дівчаток з печерського і окружного претензії до петіної потужної судової реформи ініціованої у 2015 році.
Подивимось як оперативно впорається із цим нова влада.
"Половину занял у Притулы, часть - личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека", - Лещенко о покупке 200-метровой квартиры в центре Киева. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/photo_news/404773/****************************************************************************************************
Лещенко: Луценко сделал Украину разменной монетой в разборках США. НАШ 10.05.19
за посилання мене регулярно банять
Слухати Сірожу, який сам замазався в історії з компроматом проти Трампа і шантажував громадянина США Манафорта, яким той не був, він громадянин США...
що стосується "шантажу" манафорта
Достовірність чорної бухгалтерії Партії Регіонів підтверджена і в Україні, і в США, - Лещенко
Лещенко брехав, що пошта, з якої відправлялись повідомлення з погрозами Манафорту, не його.
https://www.depo.ua/ukr/politics/dzindzya-natyakaye-scho-leschenko-shantazhuvav-manaforta-20170221524051
"У меня нет такого e-mail. Мой e-mail зарегистрирован на gmail, я никогда не регистрировал почту на icloud", - отметил Лещенко.
Так же депутат подчеркнул, что никогда не имел контактов с Полом Манафортом или с его дочерьми.
"У меня нет никаких средств связи ни с Манафортом, ни с его дочерьми. Кто-то сознательно подделал мой e-mail", - сказал он.
Лещенко также отметил, что не знает, кто стоит за этой подделкой.
"У меня есть только предположение, но нет четкого ответа, кто за этим может стоять. Думаю, что это делается с целью дискредитации материалов о Партии регионов и Манафорте", - пояснил нардеп.
Стоит отметить, что еще во вторник, 21 февраля, некоторые депутаты БПП анонсировали публикацию "писем дочерей Трампа". В частности депутат Владимир Арьев интересовался у журналистов УП, знаком ли им электронный адрес, который фигурирует в публикации Politico. Скрин-шоты с этой же "переписки" во вторник публиковали в Facebook и некоторые связанные с властью "активисты", в частности Андрей Дзиндзя.
А "опровергать" він майстер.
Юридичними наслідками будуть займатись в США, а я просто буду спостерігати.
юридічні наслідком є те що манафорта засудили в США незважаючи на "шантаж" Лещенка.
Зашквар . Этот евроурод имеет наглость рассуждать о том , хто должен занимать те или иные посты в чужой стране . А нема случайно у этого ********** желания поговорить о том , хто в США должен занимать посты ? А - аааа
І про ВС незрозуміло,-досі працює "неналежним чином" ? А "належним чином"-це як ?
Как он жил на минималку???
Шурует на всю....