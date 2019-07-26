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Все про:потяг (320) Омелян (539) Hyperloop (13)

 Для мене набагато приємніше увійти в історію з "гіперлупом", ніж баригою або клоуном, - Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не бачить проблеми в тому, що він "увійде в історію" завдяки історії з "гіперлупом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Омелян заявив в ефірі програми "Мокрик По Живому" на "Громадському".

"Я радий, що це "гіперлуп", насправді. Бо для мене набагато приємніше увійти в міні чи квазіісторію з "гіперлупом", аніж увійти баригою чи клоуном. Я вважаю, що перший варіант краще", - сказав він.

Міністр додав, що під час пресконференції, на якій він розповів про плани запустити "гіперлуп", були озвучені чіткі етапи впровадження цього проєкту.

"Вважаю, що ми зібрали непоганий пул як українських, так і іноземних компаній. Іноземні, які дійсно розробляють цей проєкт. Це Hyperloop Transportation Technologies. Зараз вже повністю підготовлено проєктну пропозицію, ми маємо наукову оцінку з українського боку і подалися на фінансування з боку Єврокомісії. Зараз чекаємо на відповідь. Тобто цю етапність ми зберегли", - розповів Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАНУ підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні, - Мінінфраструктури

Він наголосив, що ніколи не розраховував, що це буде держаний проєкт, бо він має бути комерційним.

"Якщо нам вдасться отримати перші гроші, щоби запустити його, я думаю, що ми зможемо щонайменше в пулі з іншими компаніями іноземними брати в ньому участь. Для мене це надважлива ідея, бо це не просто якась фантазія, для мене це важливо, щоби українці повірили в самих себе", - резюмував глава Мінінфраструктури.

Раніше Омелян пообіцяв запустити тестову ділянку "гіперлуп" у 2019 році.

Hyperloop - це проєкт вакуумного потягу, який запропонував американкський винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Система Hyperloop діє на основі магнітів та турбін, які запускають капсули на повітряній подушці. Завдяки цьому потяги рухаються вакуумними трубами з величезною швидкістю.

Нагадаємо, 15 червня Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підписав договір про співробітництво з Hyperloop Transportation, яка займається розробкою та будівництвом швидкісного сполучення Hyperloop.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139746
 
   
 Топ коментарі
 
Вором и жуликом с тремя рождёнными в Штатах детьми ты вошёл в историю ,вернее не вошёл а вляпался ,так шо Залупа ты а ни Геперлупа ... Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 4872
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А про барыгу не понравилось, или ваш куратор за такое выписывает люлей как главный шеф - Полтаве?
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Ти завжди будеш асоціюватися з брудними вагонами, ямами на дорогах, квитках по 200 баксів замість 40, портами вкраденими у держави.
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Ишта как загогулисто заковырнул клоун барыжный👺
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В яку історію це чмо збирається увійти? Він в тюрму піде до кінця свого дебільного життя! Кукла мафіозна хоче увійти в історію, сміх та й годі!
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Вором и жуликом с тремя рождёнными в Штатах детьми ты вошёл в историю ,вернее не вошёл а вляпался ,так шо ****** ты а ни Геперлупа ... Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 4872
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А можна крім зелених шмарклів якесь обгрунтування про злодія.
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можна,щоб українці поважали себе потрібно було створити людські та комфортні умови проїзду у поїздах порівняйте білоруські та українські.
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Мені навіть дуже комфортно в купейних чи СВ, а хто хоче їхати запівдарма в загальних, то сорян.
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Нічого тобі відповісти не можу, в Білорусі ніколи не був, а в рашці +20 років тому.
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теж не був у білорусі але іздив на білоруських потягах які іздять на курорти України,може річ у тому що потрібно було займатися розвитком а не 28 років дерибанити країну.
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Мда, оце скотиняка Омелян,з 12ти років дерибанив країну.
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С бидлом важко розмовляти. Бидло краще посилати.
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а шо хлоп) отримав поганяло - гіперХХХлуп))) Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 7265
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Ти завжди будеш асоціюватися з брудними вагонами, ямами на дорогах, квитках по 200 баксів замість 40, портами вкраденими у держави.
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21. Двадцять один експерт народився одночасно з призначення Омеляна на пост міністра. І все, що вони в житті бачили: ями, вкрадені порти, квитки по 200 баксів, все це асоціюється лише з Омеляном. Тільки таке пояснення бачу я.
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Хорошо сказал.

Мне понравилось про клоуна - тонко и метко!
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А про барыгу не понравилось, или ваш куратор за такое выписывает люлей как главный шеф - Полтаве?
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Пороха можно называть как угодно, зебилы и мокша бесятся при упоминании о нем, но Он - Политик!!!!

А Клоун - это слащавое и врущее существо, актеришка, короче - слизняк!
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Порохоботы продолжают надувать мыльный пузырь сероводородом....так он же скоро лопнет, запаха то будет когда "политик" на нары загремит!
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Дорог нет, УЗ развалил, морские порты с его подачи используют как собственные, в аэропортах постоянно скандалы, ещё и брехло
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Подбарыжный клоун-гиперлуп. Так точнее.
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Порохобот лахтинського розливу.

Коли не в змозі сам зробити нічого корисного-лишається плювати,
та гноєм покриваючи усе -продовжувати срати.
Якщо не можеш , через жадібність лице людське відкрити - треба всім казати,
що не для того ми перемогли, що-би реваншу сили
не дали кішені наші набивати!
Тому іде у бій порохобот!
Ні, звісно не у той, де воїн б"ється...
а в той, де наш панамський "патріот" бабло з країни відправляти преться!
Маскуючи цей "доблесний" процес - плюй та смерди на все навколо й навкруги...
Забризкай слиною дніпровськи береги!
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чо, другий акаунт замість забаненого створив, зебіл? А так можна?
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забудем о тебе завтра же.О какой истории ты? Может НУБУ и САП с ГБР не забудут. А мы так завтра же о тебе и не вспомним. С**бешся в штаты и все на этом.
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Так история с гиперлупом и делает тебя клоуном, клоун.
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Ранее Омелян пообещал запустить тестовый участок "гиперлуп" в 2019 году. Источник: https://censor.net.ua/n3139746\\\\\\\\\\

Два метра гиперлупа запустит?
И будет как с парой км. бетонной дороги - выдаст как прорыв.
Ясно шо "гиперлуп" будет. Правда не тут, а там, правда не длинный, а толстый, правда не тушкой а чучелом.
Он реально дятел? Передовую технологию и миллиардные инвестиции кто-то потащит сюда ибо "приходи инвестор - уходи голодным". А тут завтра - оп, Зелю выбросили и поставили поБойка и Илон Маск идет на улицу с "кравчучкой" Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 5822
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краще б твіт татко користувався резиновим виробом на свою гіперза....упу, і не булоб такогог полудурка гіперлупного, і всім булоб краще
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Воспитание играет больше роли, чем генетика. У тебя не получится сознательно зачать мразь, но вполне получится сознательно мразь воспитать. Харьковская убийца Зайцева хороший пример - она ведь не родная дочь своего влиятельно папика.
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А когда он рассказывает жене о гиперлупе, она ему говорит, что лучше вынеси мусор.
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Лучше пусть построит вакуумный мусоропровод для начала
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свинолсобаки дружным лаем пытаются отпугнуть омеляна...бо боятся...а вдруг до границы с расейкой проведут тот гиперлуп...да их всех по очереди и отправят восвояси Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 6165
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ти разом з ним копаєш?...
вже багато пройшли?
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об этом низзя говорить...а то кацапня добровольно воспользуется программой "чемодан-вокзал-расея" и гиперлуп окажется убыточным...
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Что там прокукарекал с выгребной ямы этот соевый гиперлупер?
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"Войти в историю" и "попасть в историю" - две большие разницы.
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У Омєляна Гіпєрлупа
Била огромная... сноровка
Сємізарядная вінтовка
І трі єнотових тулупа
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от уже эмеля дурачок ...в историю войти с ************ ХОЧЕТ...ЦЕНЫ КОСМИЧЕСКИЕ НА ТОВАРНЯКИ. проезды. сколько старых страшных поездов ещё засратых. снег и тараканы в вагонах...а оно за эту трубу нищедрал за наш рахунок бредит построить...я смотрю простите за что с люди со свободы не беруться то ничего нормального не получается к сожелению...(( потому и по 0.7% каждому на выборах...
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и такие вот дибилоиды управляли Украиной 5 лет Для мене набагато приємніше увійти в історію з "гіперлупом", ніж баригою або клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 5577
в штаты что ле когти рвать собрался?) вообще бесстрашный или безмозглый чувак))
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емельян. не скули. тебя посадят как потужного мыролюбного свинореформиста. И очень правильно сделают. за плохой ремонт дорог в китае например расстреливают. И у нас нужно бы так сделать.
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Таким именно барыго ты в историю и вошел. да иклоуном ,напялив военную форму.
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За три года его работы "грязных" вагонов стало куда меньше...транспортную мафию стали прижимать и перспективы улучшения появились....В страну зашли лоукосты .Коломойский такое не прощает! Ату его!
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В з глуздом товаришуєте?
Доки він керував залізницею там був бардак - пів міста заправляли дизелем з тепловозів і мільярдні збитки на самій залізниці.
Окремою постановою УЗ була виведена з підпорядкування міністерства інфраструктури.
Тобто те добре, що ви побачили відбулося без Омеляна.
Лоукости з'явились після гучних скандалів в Одесі та Борисполі - коли Омеляну замаячив справжній строк.
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Скоро будет с Петей из эмиграции вешать про политические "репрессии")))
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если за жабры этих свиней здесь не возьмут. И если такого не случится то и штейны сразу к ним присоединятся.
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Ещё чутка и нихто и знать не будет никогда,что такое и було,иди лидянык отрымай у свого патрона,отлизываешь умело.
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У Емели совсем бак потек . Хочет себе титул *********** .
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Этот триперпул просрал такой проект, как великий шелковый путь - движение товаров из Китая в ЕС, так что хвастаться нечем!
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скорее вошел в историю как "грязный и вонючий"
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Если Зе их не пересажает, то он тоже войдёт в историю.
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"Я рад, что это "гиперлуп", на самом деле. Потому что для меня гораздо приятнее войти в мини- или квазиисторию с "гиперлупом", чем войти барыгой или клоуном. Я считаю, что первый вариант лучше", - сказал он.
Классно он тут кольнул и Зе и Пороха)
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Так, ця тварюка була по домовленостям від "Народного фронту", всі п'ять років займався тільки власним збагаченням. І присувати його до Порошенка не треба. В історію він увійшов як шахрай і злодій.
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Ну мечтать не вредно, а вот по факту войдешь в историю, как первый украинский министр которого реально посадят, дело то уже открыто.
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Омелян войдёт в историю как лоукостер. Зеля как антилоукостер, и вообще антиукраинская авиация
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То есть п..здеть про мифический гиперлуп и п..здить на этом деньги - это ниразу не клоун и не барыга.
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з Гіперлупом він звісно дуже погарячкував, занесло його.
Єдине, що він зробив корисне, - це відстоював інтереси громадян і держави у боротьбі з монополією Коломойського (слуги народу, тобто) на авіапервезення. І в зрівннянні з іншими міністрами на цій посаді - це вже не мало. А все інше - толок воду, imho.
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А ще "Гіперлуп" на вимогу і запит Ахметова, вижив з країни поляка, котрий перед тим дуже успішно реформував польську залізницю.....
Ця с*ка ще має відсидіти за очеидну диверсію проти укр. економіки. Зато по судам ходив і клопотав за Злодія Мартиненка....
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максимум в историю какую вы вошли так это в историю своей фейсбук странички ..и кстати клоунадой занималось ваше правительство с Порошенко вместе
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Он не вошел в историю, а вляпался.
Подбарыжник и просто недалекое, неумное хамло.
Но благодарный петя взял его в свою партию ПЕСов. Вот такие они там все.
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Уничтоженная УЗ и Гиперлупа-все что оставил после себя омелян.Он уже в США,или еше не успел удрать?
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ну так если обвинения будут обоснованы так выдадут в если нет то сорри
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Ты и Гиперлуп, и Барыга, и Клоун в одном флаконе. И нам гораздо приятнее будет видеть тебя в зале суда а потом и за решёткой.
Понятно, что ты не самый большой вор: так - "воришка". Но о клоуне более всего кричит тот, кто есть реальным клоуном. Это как про "держи вора".
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а в историю ты, омелюшко, войдешь не каким-то мифическим гиперлупом, а реальными, пахнущими мочой и недельными носками плацкартными вагонами рейсов Львив-Москва...но это, скуцо, конечно же не так гламурно... Для мене набагато приємніше увійти в історію з "гіперлупом", ніж баригою або клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 5892
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якійсь крадій-гівно і історія.. як це можна порівнювати
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А-ха-ха! Сказал тот, кто "вошел в историю" как барыжный клоун!
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Истинный клоун ))))), не путать с артистами !!!!
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ТАКИ КЛОУНОМ И БАРЫГОЙ И ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ.
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В системе, выстроенной петей, в принципе не может быть, мягко говоря, нормальных людей. Поэтому, если эта железнодорожная шишка ни барыга, ни клоун, - остается одно, - он г#ндон.
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Ті и так вошел в историю клоуном, причем охреневшим.
Особенно мне нравились рассуждения о стоимости проезда 1 км по автобану Киев-Одесса в размере 60-80 евроцентов.
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Омелян хочет, чтобы украинцы уезжали из Украины со скоростью звука ?
А их место занимали новоприбывшие, которые завтра скажут, что "их не слышат" ?
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А вот на счет барыги Омельяшка,ты бы не торопился.Как проверят,тогда и узнаем.Одно могу сказать точно-транспортная система гиперлуп,созданная Маском,находится пока только на своем начальном этапе,в зародышевом так сказать.Даже в самих США.А что уже говорить про Украину,у которой в отличие от штатов,и дорог нормальных нет.Так вместо того,что бы строить дороги,ты решил очкарик фуйней модной занятся.Что бабло государственное некуда девать?Был уже у нас один великий "писатель"-Янукович.На миллионы гривен что то там писал,только ни кто прочесть не мог.Теперь появился "фантаст".Под модную мульку деньги отмывать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля мене набагато приємніше увійти в історію з "гіперлупом", ніж баригою або клоуном, - Омелян
 
 
 
 
 
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