 Для мене набагато приємніше увійти в історію з "гіперлупом", ніж баригою або клоуном, - Омелян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Омелян заявив в ефірі програми "Мокрик По Живому" на "Громадському".
"Я радий, що це "гіперлуп", насправді. Бо для мене набагато приємніше увійти в міні чи квазіісторію з "гіперлупом", аніж увійти баригою чи клоуном. Я вважаю, що перший варіант краще", - сказав він.
Міністр додав, що під час пресконференції, на якій він розповів про плани запустити "гіперлуп", були озвучені чіткі етапи впровадження цього проєкту.
"Вважаю, що ми зібрали непоганий пул як українських, так і іноземних компаній. Іноземні, які дійсно розробляють цей проєкт. Це Hyperloop Transportation Technologies. Зараз вже повністю підготовлено проєктну пропозицію, ми маємо наукову оцінку з українського боку і подалися на фінансування з боку Єврокомісії. Зараз чекаємо на відповідь. Тобто цю етапність ми зберегли", - розповів Омелян.
Він наголосив, що ніколи не розраховував, що це буде держаний проєкт, бо він має бути комерційним.
"Якщо нам вдасться отримати перші гроші, щоби запустити його, я думаю, що ми зможемо щонайменше в пулі з іншими компаніями іноземними брати в ньому участь. Для мене це надважлива ідея, бо це не просто якась фантазія, для мене це важливо, щоби українці повірили в самих себе", - резюмував глава Мінінфраструктури.
Раніше Омелян пообіцяв запустити тестову ділянку "гіперлуп" у 2019 році.
Hyperloop - це проєкт вакуумного потягу, який запропонував американкський винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Система Hyperloop діє на основі магнітів та турбін, які запускають капсули на повітряній подушці. Завдяки цьому потяги рухаються вакуумними трубами з величезною швидкістю.
Нагадаємо, 15 червня Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підписав договір про співробітництво з Hyperloop Transportation, яка займається розробкою та будівництвом швидкісного сполучення Hyperloop.
Мне понравилось про клоуна - тонко и метко!
А Клоун - это слащавое и врущее существо, актеришка, короче - слизняк!
Коли не в змозі сам зробити нічого корисного-лишається плювати,
та гноєм покриваючи усе -продовжувати срати.
Якщо не можеш , через жадібність лице людське відкрити - треба всім казати,
що не для того ми перемогли, що-би реваншу сили
не дали кішені наші набивати!
Тому іде у бій порохобот!
Ні, звісно не у той, де воїн б"ється...
а в той, де наш панамський "патріот" бабло з країни відправляти преться!
Маскуючи цей "доблесний" процес - плюй та смерди на все навколо й навкруги...
Забризкай слиною дніпровськи береги!
Два метра гиперлупа запустит?
И будет как с парой км. бетонной дороги - выдаст как прорыв.
Ясно шо "гиперлуп" будет. Правда не тут, а там, правда не длинный, а толстый, правда не тушкой а чучелом.
Он реально дятел? Передовую технологию и миллиардные инвестиции кто-то потащит сюда ибо "приходи инвестор - уходи голодным". А тут завтра - оп, Зелю выбросили и поставили поБойка и Илон Маск идет на улицу с "кравчучкой"
вже багато пройшли?
Била огромная... сноровка
Сємізарядная вінтовка
І трі єнотових тулупа
в штаты что ле когти рвать собрался?) вообще бесстрашный или безмозглый чувак))
Доки він керував залізницею там був бардак - пів міста заправляли дизелем з тепловозів і мільярдні збитки на самій залізниці.
Окремою постановою УЗ була виведена з підпорядкування міністерства інфраструктури.
Тобто те добре, що ви побачили відбулося без Омеляна.
Лоукости з'явились після гучних скандалів в Одесі та Борисполі - коли Омеляну замаячив справжній строк.
Классно он тут кольнул и Зе и Пороха)
Єдине, що він зробив корисне, - це відстоював інтереси громадян і держави у боротьбі з монополією Коломойського (слуги народу, тобто) на авіапервезення. І в зрівннянні з іншими міністрами на цій посаді - це вже не мало. А все інше - толок воду, imho.
Ця с*ка ще має відсидіти за очеидну диверсію проти укр. економіки. Зато по судам ходив і клопотав за Злодія Мартиненка....
Уже смешно...
Подбарыжник и просто недалекое, неумное хамло.
Но благодарный петя взял его в свою партию ПЕСов. Вот такие они там все.
Понятно, что ты не самый большой вор: так - "воришка". Но о клоуне более всего кричит тот, кто есть реальным клоуном. Это как про "держи вора".
Особенно мне нравились рассуждения о стоимости проезда 1 км по автобану Киев-Одесса в размере 60-80 евроцентов.
А их место занимали новоприбывшие, которые завтра скажут, что "их не слышат" ?