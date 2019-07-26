 Для мене набагато приємніше увійти в історію з "гіперлупом", ніж баригою або клоуном, - Омелян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Омелян заявив в ефірі програми "Мокрик По Живому" на "Громадському".

"Я радий, що це "гіперлуп", насправді. Бо для мене набагато приємніше увійти в міні чи квазіісторію з "гіперлупом", аніж увійти баригою чи клоуном. Я вважаю, що перший варіант краще", - сказав він.

Міністр додав, що під час пресконференції, на якій він розповів про плани запустити "гіперлуп", були озвучені чіткі етапи впровадження цього проєкту.

"Вважаю, що ми зібрали непоганий пул як українських, так і іноземних компаній. Іноземні, які дійсно розробляють цей проєкт. Це Hyperloop Transportation Technologies. Зараз вже повністю підготовлено проєктну пропозицію, ми маємо наукову оцінку з українського боку і подалися на фінансування з боку Єврокомісії. Зараз чекаємо на відповідь. Тобто цю етапність ми зберегли", - розповів Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАНУ підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні, - Мінінфраструктури

Він наголосив, що ніколи не розраховував, що це буде держаний проєкт, бо він має бути комерційним.

"Якщо нам вдасться отримати перші гроші, щоби запустити його, я думаю, що ми зможемо щонайменше в пулі з іншими компаніями іноземними брати в ньому участь. Для мене це надважлива ідея, бо це не просто якась фантазія, для мене це важливо, щоби українці повірили в самих себе", - резюмував глава Мінінфраструктури.

Раніше Омелян пообіцяв запустити тестову ділянку "гіперлуп" у 2019 році.

Hyperloop - це проєкт вакуумного потягу, який запропонував американкський винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Система Hyperloop діє на основі магнітів та турбін, які запускають капсули на повітряній подушці. Завдяки цьому потяги рухаються вакуумними трубами з величезною швидкістю.

Нагадаємо, 15 червня Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підписав договір про співробітництво з Hyperloop Transportation, яка займається розробкою та будівництвом швидкісного сполучення Hyperloop.